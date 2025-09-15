양도세 대주주 기준 50억 확정하자...코스피는 3400 '화답'

큰사진보기 ▲구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 '추석 민생안정대책 당정협의'에서 주식양도세 부과 대상 대주주 기준 등 대책을 밝히고 있다. 2025.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 이재명 대통령이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 11.77포인트(0.35%) 오른 3,407.31에, 코스닥은 5.61포인트(0.66%) 오른 852.69에 장을 마감했다. 2025.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

주식시장의 양도소득세 부과 대상인 대주주 기준이 종목당 50억 원으로 유지된다. 지난 7월 정부가 내놓은 세제개편안의 기준인 10억 원에서 후퇴한 셈이다.'과세 정상화' 보다는 '자본시장 활성화'에 무게를 실었고, 코스피 지수는 사상 최대치를 다시 경신하는 것으로 답했다. 그러나 시민사회에서는 "정부가 불과 몇 달 만에 스스로 조세 정의를 무너뜨렸다"면서 강하게 반발했다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 15일 국회에서 열린 추석 민생안정대책 당정회의에서 "지난 7월 세제 개편안을 발표한 이후 주식 양도세 대주주 기준에 대해서 과세 정상화와 자본시장 활성화 필요성 사이에 많은 고민이 있었다"고 운을 뗐다. 그는 이어 "자본시장 활성화에 대한 국민적 열망과 함께 대주주 기준 유지가 필요하다는 방안의 입장 등을 종합적으로 고려해 대주주 기준을 50억 원으로 유지하기로 했다"고 밝혔다.이에 앞서 지난 7월31일 정부는 2025년 세제개편안을 내놓으면서, 주식 양도 소득세 관련 대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 낮추겠다고 발표했다. 당시 정부는 조세형평성과 세수 확보의 필요성을 명분으로 삼았다. 하지만 정부의 개편안이 공개되자, 주식시장과 투자자들의 반발이 거셌고 코스피 지수가 단기적으로 하락하기도 했다.이에 여당인 더불어민주당내 일부 의원을 중심으로 대주주 기준 강화에 반대하면서 논란은 사그러들지 않았다. 민주당은 아예 지난달 고위 당정협의회에서 양도세 부과 기준을 현행대로 50억 원을 유지해야 한다는 입장을 밝혔었다.이후 대통령실과 기재부 등도 기존 입장에 대한 변화가 감지됐다. 김용범 대통령실 정책실장은 한국방송기자클럽 토론회에서 "자본시장에 미치는 영향이 크다는 게 드러났다"며 "그런 부분을 정부도 인식하고 있다"고 말했다. 구윤철 장관도 지난 8일 기자들과 만난 자리에 "정부가 결정한 정책이 반드시 옳은 것만은 아니다"라고 언급하기도 했다.결국 지난 11일 이재명 대통령이 취임100일 기자회견에서 "대주주 기준을 10억 원으로 강화하자는 의견에 반드시 그렇게 해야 한다고 생각하지 않는다"면서 "의견을 모아보는데 대체로 원래대로(50억 원) 놔두자는 그런 의견인 것 같다"고 말했다. 대통령이 직접 사실상 50억 원의 현행유지에 손을 들어준 셈이었다.이후 코스피 지수는 연일 상승세를 이어갔다. 코스피는 이날 3407.31로 마감했다. 장중 한때 3420선을 넘기도 했다. 대통령 회견을 전후로 4거래일 연속 상승이다. 3400선을 넘어선 것은 처음이다. 정부의 결정과 미국의 기준금리 인하 기대감 등이 작용한 것으로 해석됐다.한편 참여연대 등 시민사회쪽은 정부의 결정에 "조세정의를 무너뜨렸다"면서 강하게 반발했다. 참여연대는 이날 별도 성명을 통해 "정부 스스로 '응능부담의 원칙'을 강조해놓고 불과 몇 달 만에 뒤집었다"면서 "원칙없는 무책임이자 조세정의에 대한 자기부정"이라고 비판했다.이들은 "이번 결정은 시장 영향에 대한 과장된 우려를 핑계로 소수의 초고액 자산가에게만 혜택을 준 것"이라며 "조세정의는 세금을 더 낼 수 있는 능력을 가진 자산가로부터 정당하게 세금을 걷는 데서 출발한다"고 강조했다.