고 오요안나 1주기, 김소희 국힘 의원 "노동부, 재조사하라"

고 오요안나 전 MBC 아나운서의 1주기를 맞아, 국회에서도 그를 추모하는 목소리가 나왔다. 특히 고용노동부의 특별근로감독 결과에 문제를 제기하며 재조사 필요성을 강하게 호소했다. 고인의 모친이 단식 농성을 이어가고 있는 가운데, 관련 요구가 물살을 탈 수 있을지 관심이 모인다.국회 환경노동위원회 소속 김소희 국민의힘 국회의원은 15일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "고인의 죽음을 애도하면서 왜 억울한 죽음이 반복되는지 왜 아직도 바로 잡히지 않는지 오늘 분명히 묻고자 한다"라고 입을 열었다.그는 "고용노동부는 MBC 특별근로감독에서 '괴롭힘은 있었지만, 근로자성은 인정할 수 없다'고 결론 내렸다"라며 "프리랜서 35명 중 25명은 근로자성을 인정하면서 왜 고인은 예외로 했느냐?"라고 따져 물었다.특히 "특별근로감독 과정에서 고인이 경위서를 작성했다는 사실이 확인됐다"라며 "경위서를 쓴다는 건 사용자의 지휘·감독을 전제로 한 것으로 이 자체가 근로자성을 뒷받침하는 강력한 증거"라고 꼬집었다.구체적으로 "방송편성표에 따라 정해진 시간에 출근했고, 방송국이라는 특정 장소에서만 근무했다"라며 "보수 역시 독립된 사업 결과물이 아니라 정해진 시간에 방송에 출연해 날씨 정보를 전달하는 노동 그 자체의 대가였다"라고도 강조했다. "이런 상황에서 근로자성이 없다고 한 판단을 어떻게 국민이 납득할 수 있겠느냐?"라는 물음이었다.김 의원은 고용노동부가 "MBC 눈치만 봤다"라며 "형식적 잣대만 들이대는 부실 감독으로 근로자성을 교묘히, 악의적으로 회피했다"라고 지적했다. "근로자를 위한 최후의 보루인 고용노동부가 피해자를 지켜주지 못할망정 오히려 면죄부를 주며 MBC의 방패막이가 되었다"라는 비판이었다.그는 "분명히 요구한다. 고용노동부는 즉각 재조사에 착수하시라"라며 "잘못된 판단을 바로잡고 국민 앞에 해명해야 한다"라고 강조했다. 이어 "노동의 사각지대를 메우는 입법이 반드시 필요하다"라며 '일터 괴롭힘 방지법'의 상임위원회 심사 및 통과를 촉구했다.기자회견장에 동석한 서미옥 변호사는 "특별근로감독 결과에서 근로자성을 부정한 근거로 제시한 사정을 살펴보면 오히려 근로자성을 강력하게 뒷받침하는 요소들이 다수 발견되었다"라고 구체적으로 반박에 나섰다.그는 "근로자성 판단에 관하여 대법원 판례는 계약의 형식이나 명칭이 아닌, 실질적인 지휘·감독 관계와 경제적 종속성을 종합적으로 고려하여 근로자성을 판단하며, 종속적인 관계인지 여부는 ▲업무 내용의 결정, 상당한 지휘 감독 ▲근무시간 장소의 지정 및 구속여부 ▲보수의 근로대상성 등을 그 기준으로 판단하고 있다"라고 강조했다."MBC는 직접 기상캐스터를 선발하고, 약 1개월간의 교육을 통해 업무 수행능력이 부족하다고 판단되는 인원을 탈락시키는 등 채용 과정에서부터 실질적인 통제권을 행사하였고, 초기 프로그램 배정은 사측이 결정하였고, 특정 팀장 재임 시기에는 업무 배정을 팀장이 직접 컨펌하는 등 핵심 업무의 배정 및 통제에 대한 결정권이 MBC에 있었다"라는 지적이었다.특히 "업무수행 과정의 종속성을 살펴보면, 기상캐스터들은 MBC가 정한 ​방송편성표​에 따라 정해진 시간에 정해진 프로그램을 수행해야만 하였으며 생방송 중 실수, 지각 등을 사유로 ​경위서 또는 확인서​를 작성한 사실이 확인된다"라고도 목소리를 높였다"기상캐스터는 정해진 방송 시간을 절대적으로 준수해야 하는 점에 비추어 사실상 출퇴근 시간이 방송 편성에 의해 엄격하게 구속되고 오히려 타 직장의 출·퇴근 시간에 비해 훨씬 강한 제약을 받는 것임에도 특수성을 고려하지 않았다"라는 주장이었다.결과적으로 "기상캐스터 역시 방송 및 준비 시간 동안에는 MBC 업무에 완전히 종속되어 있었으므로 실질적인 전속성이 인정되므로 고인 역시 근로자로 인정되어야 마땅하다"라는 비판이었다.