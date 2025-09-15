AD

큰사진보기 ▲한국토지주택공사, 하반기 신입사원 118명 공개채용 ⓒ 한국토지주택공사 관련사진보기

경남진주혁신도시에 본사를 두고 있는 한국토지주택공사(LH)가 하반기 신입사원 118명을 공개 채용한다.채용 대상은 총 118명으로, 채용형 인턴 5급 106명과 6급 12명이다. 공사는 상반기 채용한 508명을 포함하면 올해만 총 626명을 신규 채용하는 것이다.공사는 "주택 공급 확대 등 주요 정부 정책 수행 기반 마련은 물론, 취업시장에 활력을 부여하겠단 계획"이라고 밝혔다.학력, 나이, 경력 등의 제한은 없으나 5급 기술직과 사무직 일부(전산, 지적) 분야는 기사 수준 자격을 보유해야 하고, 6급은 최종 학력이 고등학교 졸업이거나 졸업 예정자만 지원할 수 있다.오는 22일부터 30일까지 서류 접수가 진행된다. 필기전형은 10월 26일이고, 면접심사눈 11월 17~19일이다.공사는 "평가 공정성 제고 및 취업 준비생 부담 경감을 위해 서류전형은 어학 점수, 자격증 등 계량 평가만 진행한다"라며 "자기소개서는 필기전형 합격자만 제출하면 되며, 이는 향후 인성 면접 시 참고 자료로만 활용될 예정"이라고 밝혔다.자세한 사항은 공사 홈페이지(www.lh.or.kr)에 게시된 채용 공고문을 통해 확인할 수 있다.