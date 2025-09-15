메뉴 건너뛰기

경기 광주시, 추경 2203억원 확정... '민생안정·지역경제 회복 집중'

25.09.15 17:45

경기 광주시, 추경 2203억원 확정... '민생안정·지역경제 회복 집중'

경기 광주시는 광주시의회 제319회 임시회 제2차 본회의에서 제3회 추가경정예산안 2천203억 원이 최종 확정됐다고 15일 밝혔다.
ⓒ 박정훈

경기 광주시가 15일 제319회 임시회 제2차 본회의에서 제3회 추가경정예산안 2203억 원을 확정하며, 총 1조 9261억 원 규모의 예산으로 민생안정과 지역경제 회복에 본격 착수했다.

이번 추경 예산은 제2회 추경 대비 2203억 원이 증가한 총 1조 9261억 원으로 일반회계 1658억 원, 특별회계 545억 원이 각각 편성됐다.

주요 사업으로는 ▲민생회복 소비쿠폰 발행 등 지역경제 활성화 분야 704억 원 ▲생활체육시설 확충 등 기반시설 조성 분야 233억 원 ▲시내버스 공공관리제 및 광역버스 준공영제 운영 등 대중교통 분야 278억 원 ▲성남~장호원 자동차전용도로(34억 원), 장심리 마을 진입도로 확‧포장(15억 원) 등 도로망 확충 및 개선 분야 228억 원이 포함됐다.

방세환 시장은 "이번 추경은 한정된 재원을 시민 생활 안정과 경기회복, 주요 현안 사업의 차질 없는 추진에 집중했다"며 "앞으로도 계획된 사업들을 신속히 추진해 시민이 체감할 수 있는 '희망찬 변화, 행복도시 광주'를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

#광주시

댓글
