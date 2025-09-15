"동반 성장 꿈꾼다" 하남시, 아칸소주 대표단과 협력 방안 논의

큰사진보기 ▲경기 하남시는 14일 미국 아칸소주 대표단이 시를 공식 방문해 양 지역 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시는 14일 미국 아칸소주 대표단이 시를 공식 방문해 양 지역 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.회의에서는 △경제 교류를 위한 소통 채널 개설 △대규모 개발사업 협력체계 구축 △청소년 교육 및 문화 교류 확대 등 다양한 협력 과제가 다뤄졌다.이번 방문은 2024년 3월 체결된 경제협력 양해각서(MOU)의 후속 조치로, 아칸소주 측이 공식 방문한 건 이번이 두 번째다.하남시는 이번 만남이 글로벌 행정 추진과 미국 투자 동향 파악에 도움이 됐다고 설명했다.대표단은 휴 맥도날드 아칸소주 상무장관을 비롯해 클린트 오닐 경제개발청장, 닐 얀센 아시아사무소장, 캠 네이피어 국제사업개발 매니저, 황익준 한국 사무소 대표 등으로 구성됐다.이현재 시장은 하남시의 행정성과와 주요 사업을 소개하고, K-스타월드 프로젝트의 추진 배경과 기대 효과를 설명했다.대표단은 유니온타워에서 사업 대상지를 둘러보고, 스타필드 하남을 방문해 지역 경제 현장을 체험했다.휴 맥도날드 상무장관은 "특히 K-스타월드 프로젝트는 미국에서도 인기가 높은 K-컬처를 더 큰 경제효과로 창출할 잠재력을 지닌 사업"이라며, "이번 방문이 아칸소주의 산업 경제 기반과 하남시의 높은 가능성을 결합하는 협력의 계기가 되기를 바란다"고 말했다.이현재 시장은 "아칸소주 대표단의 두 번째 공식 방문은 양측의 관계가 상징적인 교류를 넘어 실질적인 파트너십으로 나아가고 있음을 증명하는 것"이라며 "리틀락시와 33년간 이어온 자매도시 관계를 바탕으로 비즈니스 채널 확대, 대학생 교육 및 청소년 문화 교류, 공무원 역량 강화를 위한 해외 파견 등 의미 있는 교류 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.