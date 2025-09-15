이 대통령 "산재 기업들, 처벌보다는 과징금이 훨씬 효과적"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)에서 열린 제1차 핵심규제 합리화 전략회의에서 참석자들과 토론하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 "우리나라에는 기업에 대한 처벌조항이 너무 많다"며 법적 처벌 위주의 사고 처리 방식에 대한 개선 의지를 다졌다.이 대통령은 15일 오후 서울 한국과학기술연구원(KIST)에서 열린 제1차 핵심규제 합리화 전략회의에서 이렇게 말했다. 이 자리에는 인공지능(AI), 모빌리티, 바이오 등 분야의 중견기업 대표들이 다수 참석해 기업의 애로사항을 토로했다.이 대통령은 우선 "대한민국의 규제 형식 중에 불합리하고 불필요하고 쓸데없는 것들이 꽤 있다고 생각한다"며 산재 사고에 대한 처리를 예로 들었다.그는 "기업들이 산재 사고를 내면 보통 우리는 몇 년씩 걸려 처벌하고 수사하고 재판하고 배상하고 한다"며 그러나 "그래봤자 나중에 실무자들이 잠깐 구속됐다가 집행유예로 석방되거나 벌금 내고 말고, 별로 효과가 없는데 그에 엄청난 국가 에너지가 소요된다"고 개탄했다.이 대통령은 "그러니 최근 미국이나 선진국이 하는 것처럼 엄청나게 과징금 한번 때리고 말아야 한다, 기업들한테 그게 훨씬 더 크잖냐"며 "이번에 이런 것들을 대대적으로 바꿔볼 생각"이라고 말했다. 산재 사고를 기업 관계자들을 법적으로 처벌하는 것보다는 금전적인 손해를 안겨주는 게 기업에도 사회적으로도 훨씬 효과적이라는 지적이다.계속해서 이 대통령은 "얼마 전 미국에서 한국 사람들 비자 심사나 출입국 신고할 때 혹시 처벌받은 전과가 있는지 자료를 내라고 했다"며 "그거 내면 될 것 같아요, 안 될 것 같아요?"라고 되물었다.그러면서 "우리나라는 전과자가 너무 많다. 민방위기본법, 예비군설치법, 산림법. 벌금 10만 원, 5만 원 내고 기록은 평생 가고. (다른 나라가) 이걸 지금 어떻게 보겠냐"며 "저쪽에서 보면 '처벌받았다니 엄청난 범죄자구나' 이렇게 생각할 것"이라고 말했다.그러면서 "이게 우리나라가 지금까지 해온 방식"이라며 "지나치게 처벌 중심"이라고 지적했다.이 대통령은 이어 "기업인들이 외국에 투자할 때 (외국 기업인들에게) 한국은 가서 투자 결정 잘못하면 감옥 가는 수가 있다"고 한다더라며, "결정을 잘못하면 나중에 '너 이렇게 했으면 훨씬 잘 할 수 있었는데 왜 이렇게 해서 기업에 손해를 끼쳤어'라고 배임죄로 기소하고 그럼 유죄 나서 감옥을 간다"고 설명했다.그리고 "위험해서 어떻게 사업하냐"며 "판단과 결정을 자유롭게 하는 게 기업의 속성인데. 이런 것들을 대대적으로 고쳐보자"고 말했다.이 대통령은 지난 7월 30일 비상경제점검TF 제3차회의에서도 "최근 이야기 중에 '한국에서 기업 경영 활동하다가 잘못하면 감옥 간다'면서 국내 투자를 망설이는 경우가 있다고 한다"며 "배임죄가 남용되면서 기업 활동 위축시키고 있는 점에 대해서도 제도적 개선을 모색해야 될 때가 된 것 같다"고 말한 바 있다.이 대통령은 "세계 각국이 인공지능, 모빌리티, 바이오헬스 같은 미래 산업 분야에서 주도권을 획득하기 위해 치열하게 경쟁하고 있다"며 "위기는 언제나 있지만 한발 빠르게 갈 수 있으면 선도적인 입장을 취하고 기회를 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.그러면서 "보통 시험 문제가 어렵게 나오면 다들 슬퍼하는데 쉽게 나온다고 기뻐할 일도 아니다"며 "조건은 똑같은 거 아니냐, 세계 각 기업들이 다 어렵기 때문에 우리도 어떻게 하느냐에 따라 전혀 다른 결과를 만들 수 있다"고 격려했다.