양승조 전 충남지사 "충남·대전 통합, 주민 의견 수렴 우선돼야"

내년 충남도지사 선거에 재도전 의사를 밝힌 양승조 전 충남도지사(더불어민주당)가 지난 8월 국회에 제출된 '(가칭) 대전·충남 특별시 설치 및 경제과학수도조성 특별법안'에 대해 "통합의 주체인 충남 도민과 대전 시민의 의견 수렴 및 사회적 합의 과정이 부족하다"라고 비판했다. 김태흠 충남도정에 대해서도 "서산공항은 예비타당성조사를 통과하지 못했고, 베이밸리 순환고속도로는 아직도 적격성 검토단계로 핵심 인프라 사업이 구체적인 성과를 내지 못하고 있다"라고 지적했다.양 전 지사는 15일 충남 지역 풀뿌리역언론연대모임인 충남지역언론연합(회장 최종길 당진시대 발행인)과 가진 간담회에서 충남과 대전의 행정 통합 논의에 대해 "행정 통합의 기본 방향에는 동의한다"라면서도 "성공적인 행정 통합을 위해서는 최소한 세 가지 선행 과제가 해결되어야 한다"라고 강조했다.그가 뽑은 선행 과제는 ▲주민자치, 교육자치 등 핵심 권한이 침해되지 않도록 법 제도적 정당성 확보 ▲ 사전 통합으로 인한 지방세, 교부세 등 재정적 변화 및 경제적 파급 효과에 대한 객관적인 분석 ▲ 광범위한 사회적 합의다.양 전 지사는 "법제도적 정당성, 통합으로 얻어지는 실질적인 이익 제시, 사회적 합의 등이 모두 부족한 상태에서 성급한 법 제정은 지역 정서에 부합하지 않는다"라고 지적했다.양 전 지사는 김태흠 충남지사의 도정에 대해서도 "핵심 공약인 '베이밸리 메가시티' 조성 사업이 난항을 겪고 있는 등 주요 프로젝트들이 구체적인 성과를 내지 못하고 있다"라고 평가했다. 그는 "김 지사의 1호 결재 사업인 베이밸리 메가시티는 아산만 순환 철도 등 일부 사업은 성과를 보였으나, 핵심 인프라 사업인 서산공항은 예비타당성조사를 통과하지 못했고, 베이밸리 순환고속도로는 아직도 적격성 검토단계인데다 미래차 글로벌 첨단산업 육성이나 해양레저 사업 역시 구체적인 성과가 미미한 상황"이라며 이같이 말했다.그는 또 "미·중 갈등으로 인한 철강 및 석유화학 산업의 침체는 충남 북부 지역에 산업 위기를 초래하고 있다"라고 우려했다. 이어 "현대자동차 그룹이 미국에 대규모 투자를 약속하면서 자동차뿐만 아니라 철강 생산까지 미국으로 이전할 경우, 충남의 주력 산업은 큰 타격을 입을 것으로 예상되다"라며 "김 지사는 '베이밸리 메가시티' 조성에 앞서, 철강, 석유화학, 자동차 등 전통산업의 위기를 극복하고 신산업을 육성할 새로운 전략 수립이 시급하다"라고 덧붙였다.양 전 지사는 '전임 지사로서 충남도정의 아쉬운 점'에 대한 물음에는 "김태흠 지사가 들어선 후 더딘 혁신도시 공공기관 이전, 서해선 복선전철의 평택·화성 직결 지연, 여성 농민 행복바우처 폐지, 농업 수당 인상 및 실질적인 지원 강화에 대한 진전이 없는 점"을 꼽았다.한편, 양 전 지사는 내년 충남도지사 선거와 관련 김태흠 지사와 '리턴 매치'를 위한 재도전 의지를 밝히며 다양한 활동을 벌이고 있다.