이주훈 광주시의원 "도시가스 소외지역 위한 종합계획 시급"

경기 광주시의회 이주훈 의원은 지난 15일 열린 제319회 임시회 제2차 본회의 자유발언에서 곤지암 권역 도시가스 공급 지원사업 확정에 대해 감사의 뜻을 전하고, 향후 미공급 지역을 포용하는 종합계획 수립과 맞춤형 용역 추진 등 확대 방안 마련을 촉구했다.
이 의원은 곤지암 오향리, 연곡리, 만선리 등 주요 지역이 지난 10년간 도시가스 공급에서 소외돼 주민 불편이 이어져 왔다고 설명했다. 특히 2023년 3월 제300회 본회의 자유발언을 통해 국지도 98호선 도로공사와 연계한 도시가스 메인배관 시설사업을 병행 추진할 것을 촉구한 바 있으며, 이후 광주시는 수차례 실무회의를 거쳐 2024년 2월 하열미리–하오향리 구간 사업을 확정하고 상오향리 사업지도 추가 확정하는 등 공급 확대 성과를 이어왔다.
이어 지난 8월에는 국지도 98호선 도로개설 사업과 연계한 연곡리–만선리 구간 도시가스 배관망 지원사업이 확정되면서, 곤지암 주민들의 오랜 숙원이 본격적으로 추진될 수 있는 기반이 마련됐다.
이번 결정을 계기로 유사리, 이선리, 삼합리 등 에너지 소외지역 역시 도시가스 공급 혜택을 받을 수 있는 길이 열렸다. 이 의원은 이번 성과가 곤지암 지역 발전의 초석이자 시민 복지 증진의 출발점이 될 것이라며 광주시와 코원에너지 등 관계자들에게 감사를 표했다.
또한 도시가스 보급 확대를 위해 광주시 전체 미공급 지역을 대상으로 예산 소요와 수요 가구 파악 등 기초 작업을 선행하고, 이를 토대로 연도별 종합계획을 수립해야 한다고 강조했다. 아울러 우리 시 실정을 반영할 수 있는 맞춤형 용역도 추진해야 한다는 점을 언급하며, 경기도와 코원에너지 등 관계기관의 적극적인 협력과 투자가 반드시 뒷받침돼야 한다고 촉구했다.
이 의원은 "앞으로도 에너지 형평성을 높이고 모든 시민이 공평한 혜택을 누릴 수 있도록 도시가스 보급 확대에 최선을 다하겠다"고 말했다.