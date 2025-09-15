오현주 광주시의원 "복지·돌봄·고용 전문교육기관 확충해야"

큰사진보기 ▲경기 광주시의회 오현주 의원은 지난 15일 제319회 임시회 제2차 본회에서 자유발언을 통해 복지·돌봄·고용 분야 전문교육기관 확충을 강력 촉구했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

경기 광주시의회 오현주 의원은 지난 15일 제319회 임시회 제2차 본회에서 자유발언을 통해 복지·돌봄·고용 분야 전문교육기관 확충을 강력 촉구했다.오 의원은 "광주시의 지속적인 인구 증가에도 불구하고 복지 인프라가 부족해 시민들이 서비스 공백과 질 저하를 겪고 있다"고 지적했다.오 의원은 2017년 개소한 고용복지플러스센터가 상담과 연계 기능에서 역할을 하고 있으나, 전문 인력 양성을 위한 교육기관이 전무하다고 지적했다.이로 인해 시민들이 역량 강화를 위해 타 지역으로 이동해야 하는 현실을 꼬집으며, 여성 취·창업 지원 기관이나 돌봄 전문 인력 양성기관의 부족 문제를 구체적으로 제시했다.또한 오 의원은 "청년·중장년·고령층·여성을 아우르는 생애주기별 맞춤형 교육체계 구축이 시급하다"며 종합사회복지관·노동복지회관·여성복지센터 등 복지·고용·교육이 융합된 공공 기반시설 확충을 제안했다. 이를 통해 도시의 지속가능성을 확보해야 한다고 강조했다.끝으로 오 의원은 정부와 경기도의 공모사업 참여, 광주시 복지 거점기관 신설 및 기능 확대, 민간 전문교육기관 발굴·육성 등을 해법으로 제시하며 "복지·돌봄·고용의 선순환 생태계를 조성해 모든 시민이 교육과 지원을 받을 수 있는 도시로 발전하기를 바란다"고 당부했다.