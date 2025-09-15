[보도 후] 오봉저수지 물 채우기 방식이 이렇게 바뀌었다

오봉댐 전망대에서 바라본 풍경. 도로 한편에서 시작된 노란 고무 호스들이 급경사 땅을 가로질러 저수지로 이어진다. 멀리서 봐도 그 수가 수십 개에 달해 주민들의 눈길을 사로잡는다. 이는 오봉저수지에 물을 공급하는 새로운 방식이다.
호스를 따라 내려가던 길, 익숙한 얼굴이 먼저 나를 알아본다. 9월8일 물이 새는 것을 제보해준 바로 그 농부다(관련기사: 다 흩어지고 있네" 오봉댐 물 공급에도 속 타는 강릉 시민들
https://omn.kr/2f8cj). 마주치자마자 웃으며 말했다.
"이 아저씨 또 왔네"라며 반갑게 인사한다. 가뭄에 허덕이는 강릉의 물 사정을 함께 나누는 소박한 표현이었다. 이 농민은 물 공급차에서 생활용수가 호스를 통해 줄줄 새는 광경을 목격하고 기자에게 알렸다. "저렇게 해서 언제 다 채우겠나, 한강에 돌 던지기 같다"라며 안타까움을 토로했다. 마른 논과 밭을 지켜보는 그에게 물 한 방울은 곧 생명이었다.
그의 제보로 현장 취재가 이뤄졌고, 관계기관도 즉각 점검에 나섰다. 이후 기존의 비효율적인 물공급 방식을 개선해 물이 새지 않도록 호스로 직접 공급하는 방법으로 바뀌었다. 이로써 오봉저수지로 들어가는 물의 누수를 줄이는 데 성공했다.
오늘(15일) 기자가 다시 찾은 현장에는 이전과는 사뭇 다른 풍경이 펼쳐졌다. 호스는 정돈되었고, 물은 새지 않고 곧바로 저수지로 유입되었다. 흐르는 물줄기 끝에서 소리를 내며 차오르는 물웅덩이는 더 이상 낭비가 아닌 희망의 조짐이었다.
"이제야 좀 안심이 되네요."
농부는 그렇게 말하며 자리를 떴다. 덧붙이는 말은 없었지만, 그의 뒷모습에 담긴 무거운 짐 하나가 덜어진 듯한 기색은 오래도록 남았다. 물은 흐르되 누수는 막아야 한다. 보이지 않는 곳에서 새는 물은 사람들의 삶에서 사라지는 기회이기 때문이다.
이번 사례는 작은 제보 하나가 어떻게 지역 공동체에 실질적인 변화를 불러올 수 있는지를 보여준다. 그리고 그 시작에는 "또 왔네"라고 말해준 한 농부의 신고가 있었다.
농민 제보로 물 절약… 오봉저수지 저수율 증가
바닥을 드러내던 오봉저수지가 주말 동안 내린 비로 53일 만에 저수량을 회복해 저수율이 전날보다 0.7%p 오른 16.3%를 기록했다. 하지만 왕산천과 도마천의 유량이 줄어들면 저수율은 다시 떨어질 수 있다. 이제는 강릉 시민 모두 물 절약에 동참하고, 이를 적극적으로 알리며 실천해야 할 때다.