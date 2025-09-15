초등생 유인·납치 미수 잇따르자 경기 전체 초교 아동보호구역 지정 추진

큰사진보기 ▲경기도교육청 남부청사 전경 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

초등학생 유인·납치 미수 사건 등이 잇따르자 경기도교육청이 초등학생 등하굣길 안전 점검에 나섰다.교육청은 우선 오는 9~10월 2개월간 모든 초등학교를 대상으로 통학 환경 집중 점검을 실시한다. 이 기간에 초등학교 주변 보호구역 미지정 구역, 우범 지역 등 안전 취약 지역에 대해서는 관할 경찰 지구대, 지자체와 협력해 합동점검을 할 계획이다.또한 '초등학생 등하교 함께 다니기 운동' 제작물을 만들어 홍보한다. 경기도교육청 사회관계망서비스(페이스북, 인스타그램 등)와 교육기관 누리집을 통해 적극 홍보할 예정이다. 가정통신문을 통해서도 관련 내용을 알린다.또한 경기도 전체 초등학교 아동보호구역 지정을 추진할 계획이다. 아동보호구역으로 지정되면 지자체의 24시간 CCTV 통합관제를 통해 학교 담장 밖 500m 이내 통학환경 안전망이 더욱 강화된다는 게 교육청 관계자 설명이다.아동보호구역은 아동을 대상으로 한 범죄를 막기 위한 취지로 지난 2008년 도입됐다. 초등학교, 도시공원, 유치원, 어린이집 등 주변 500m 이내 구역이 지정 대상이다. 지정되면, 순찰과 폐쇄 회로(CC)TV 설치 등의 범죄 예방 활동이 이뤄진다.지난 8일 고등학생이 광명시 한 아파트에서 초등학교 저학년 여학생을 끌고 가려 한 사건이 발생했다. 해당 고등학생은 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법(성폭력처벌법) 위반 등 혐의로 지난 11일 구속됐다.같은 날 인천에서는 하교 중인 초등학생 5학년 여학생에게 한 40대 남성이 "맛있는 것을 사줄 테니 같이 가자"며 유인 하려다가 미수에 그친 사건이 발생했다. 그는 미성년자 유인 미수 혐의로 구속됐다.관련해 임태희 교육감은 가해자에 대한 엄중한 처벌을 촉구하며"학생 등하굣길 안전 상태를 재점검하는 등 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"라고 강조했다.