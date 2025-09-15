시와 춤의 만남... 금비예술단, '시인의 도발' 공연 마련

큰사진보기 ▲금비예술단(대표 전연순)이 오는 27일 오후 5시 대전 중구 대흥동 별별마당 우금치에서 '2025년 한국문화예술위원회 지역예술도약 지원사업-시인의 도발' 공연을 마련한다. ⓒ 금비예술단 관련사진보기

AD

시와 춤이 만나 작품으로 표현되는 특별한 무대가 마련된다.금비예술단(대표 전연순)은 오는 27일 오후 대전 중구 대흥동 별별마당 우금치에서 '시인의 도발'을 선보인다고 15일 밝혔다.시인의 도발은 '2025년 한국문화예술위원회 지역예술도약 지원사업'에 선정된 사업으로 대전과 세종, 충남 지역에서 각 1명씩의 시인을 선발, 시인의 시와 춤을 매칭해 공연으로 선보이는 작품이다.세종을 대표한 시인으로는 함순례 시인이 선정됐다. 함 시인은 1993년 '시와 사회'로 등단하여 시집 '뜨거운 발', '혹시나', '나는 당신이 말할 수 없는 것을 말하고', '울컥', '구석으로부터' 등을 발표했다. 또한 한남문인상, 아름다운 작가상, 충남시인협회 작품상 등을 수상하기도 했다.이번 시인의 도발에서는 함순례 시인의 대표시 '구석으로부터'를 연극배우와 무용수들이 참여해 발레시무극으로 선보인다.대전의 시인으로는 우종숙 시인이 선정됐다. 우 시인은 2001년 '애지'로 등단했으며, 이후 시집 '포정의 칼'을 출간했다. 현재 애지문학회, 한남문학회, 작가회의 회원 등으로 활동하고 있다.이번 시인의 도발에서는 우 시인의 시 '포정의 칼'을 토대로 창극 배우들의 공연과 판소리, 악사들의 연주가 융합된 시창무극이 선보일 예정이다.충남의 시인으로는 정덕재 시인이 선정됐다. 정 시인은 고등학교 1학년 때부터 시를 썼고, 1993년 경향신문 신춘문예로 등단했다. 그는 시집 '비데의 꾼은 분수다'를 발간한 이후 6권의 시집을 펴냈고, 희곡 '계란을 먹을 수 있는 자격'을 무대에 올리는 등 여러 장르의 글을 쓰고 있다.이번 시인의 도발에서는 정 시인의 대표 시 '모욕은 촉촉해지지 않아요'를 현대무용수와 희극배우들이 함께 참여해 현대시무극으로 선보인다.금비예술단 전연순 대표는 "대전과 세종, 충남의 지역을 기반으로 활동하고 있는 시인들의 대표 시를 대중들과 함께 감상하고 나누면서 시에 대한 거리를 좁히는 계기를 마련하기 위해 이번 공연을 마련했다"고 설명했다.