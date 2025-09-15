취임사 직접 쓴 국가교육위원장 "입시경쟁 지옥, 개혁할 것"

큰사진보기 ▲차정인 신임 국가교육위원회 위원장이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲차정인 신임 국가교육위원회 위원장이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 취임식에서 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

차정인 국가교육위원장이 취임 일성으로 "입시경쟁 지옥을 개혁하겠다"고 밝혔다. 차 위원장은 <오마이뉴스>에 "국가교육위원장으로서 국민들에게 처음으로 의지를 내보이는 것이기 때문에 취임사를 직접 썼다"고 밝혔다. 국가교육위는 국가 중장기교육발전 계획을 세우고 국가교육과정을 책임지는 대통령 직속 기구다.15일 오후 3시, 차 위원장은 정부서울청사에서 진행된 취임식에서 "소모적인 입시경쟁 체제의 개혁"을 강조했다.그는 "지금 대한민국은 경제대국이지만, 교육은 심각한 도전에 직면해 있다. 30조 원을 상회하는 사교육비와 입시경쟁은 초저출생의 주요 원인이 되고 있으며, 학생들의 마음건강도 위태로운 상태"라면서 "어린 학생들에게 경쟁지상주의와 시험 능력주의가 내면화되고 있다"고 짚었다. 그러면서 "의대열풍으로 국가성장을 이끌 인재확보에 비상등이 켜지고 있다. 공교육 현장은 위기이며, 선생님들이 역량을 마음껏 펼치기도 어려운 상황"이라고 진단했다.이어 "과도하고 소모적인 입시경쟁 교육체제 문제는 역대 정부의 과제였으나 모두 근본적 해법을 찾는 데 실패했다"면서 "공정을 명분으로 대학입시 제도를 이 모양 저 모양으로 바꾸었으나, 그 결과는 '공정한 입시지옥'일 뿐"이라고 평가했다.특히 차 위원장은 "강고한 대입경쟁 교육체제의 근본적이고 종합적인 개혁 방안을 만드는 일은 국가교육위의 책무"라면서 "오늘부터 국가교육위는 이 소임을 피하지 않을 것이다. 책임을 맡은 정부기관마저 패배주의에 빠질 수는 없다"고 의지를 밝혔다.이재명 대통령도 지난 11일 오전 '취임 100일 기자회견'에서 "교육문제는 결국 현재와 같은 최악의 경쟁 상태를 해결하지 않으면 영원히 해결되지 않을 것"이라고 진단한 바 있다. 이 대통령은 15일 오전, 최교진 교육부장관과 차 위원장 등에 대한 임명장 수여 전후에 가진 만남에서도 '과도한 경쟁체제' 문제에 대한 우려를 나타낸 것으로 알려졌다.이날 취임식에서 차 위원장은 "교육의 목적은 한 사람의 전인격적 성장이며, 총체적인 인간형성이다. 그러나 현실은 초등 의대반, 7세고시반, 선행사교육 과열에서 나타나듯이 '사회적 지위획득 수단으로서 교육'이 교육현장을 지배하고 있다"면서 "옳고 그름을 가르치고 올바른 삶을 지향하도록 가르치는 것이 교육의 존재이유다. 민주시민교육과 올바른 역사교육은 그 자체가 전인교육"이라고 지적했다.차 위원장은 국가교육위의 개혁 필요성에 대해서도 입장을 내놨다. 그는 "지난 3년간 국가교육위는 이해할 수 없는 심한 기구축소와 출범 이후의 무력화, 그리고 리더십의 한계를 극복하는 데 역부족이었다"면서 ▲조직 확대개편과 인력증원 ▲본회의 등 방청과 생중계 허용 ▲취임 100일 이내에 시급한 국가교육위 혁신을 마치고 국민께 보고 등을 약속했다.차 위원장은 1989년부터 4년간 검사를 한 뒤 1993년부터 2006년까지 민주사회를위한변호사모임 소속 변호사로 활동했다. 이후 2006년 부산대 법학전문대학원 교수에 임용된 뒤 2020년부터 부산대 총장을 역임했다. 차 위원장은 경북 상주지청 검사 시절 '전교조 상주지회 간판 철거를 위한 압수수색 영장 서명'을 거부하기도 했다. 변호사 시절에는 문재인 당시 변호사와 함께 공안사건 피해자 공동 변론에 나서기도 했다.