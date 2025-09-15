'40여년간 서점' 여태훈 진주문고 대표, 유엔협회세계연맹 상 받아

큰사진보기 ▲여태훈 진주문고 대표는 9월 12일 수원컨벤션센터에서 유엔협회세계연맹(WFUNA) 제1회 아시아태평양 지역사회적경제 임팩트 리더 어워드(APSEILA) ‘커뮤니티 리더십’ 부문을 수상했다. ⓒ WFUNA 관련사진보기

여태훈 진주문고 대표는 9월 12일 수원컨벤션센터에서 유엔협회세계연맹(WFUNA) 제1회 아시아태평양 지역사회적경제 임팩트 리더 어워드(APSEILA)의 '커뮤니티 리더십' 부문을 수상했다.책의 인터넷 판매 등 영향으로 서점이 점점 줄어드는 가운데 40여년간 서부경남에서 서점을 운영하며 여러 사회 활동을 해온 여태훈 진주문고 대표가 유엔협회세계연맹(WFUNA)으로부터 아시아태평양 지역사회적경제 임팩트 리더 어워드(APSEILA)'에 선정되어 상을 받았다.시상식은 지난 12일 수원컨벤션센터에서 열렸다. 여 대표는 '커뮤니티 리더십' 부문, 김동연 경기도지사는 '사회연대 리더십', 폰차이 몽콘와닛(Pornchai Mongkhovanit) 태국 시암대학교 총장은 '교육혁신 리더십' 부분에서 각각 상을 받았다.유엔협회세계연맹 아시아태평양 사무국은 유엔 창설 80주년과 협회 사무국 설립 10주년을 기념해 지역 사회적 경제 활성화를 통해 유엔 지속 가능발전 목표 달성에 기여한 각계 지도자를 격려하고 사회연대를 촉진하기 위해 첫 '아시아태평양 지역사회적경제 임팩트 리더 어워드'를 선정해 시상했다고 밝혔다.커뮤니티 리더십은 지역 사회연대의 구심점을 만들고 사회적 경제 주체들의 활동 촉진에 기여한 법인 대표가 대상이다. 심사기준은 사회적 가치와 공헌도, 창의성과 확산 가능성, 지속성과 윤리성 등이다.사무국은 여태훈 대표를 비롯한 수상자 3명에 대해 심사위원 만장일치로 선정했다고 밝혔다.사무국은 여태훈 대표에 대해 "40여 년간 서부경남 지역에서 활동하며 책 문화를 중심으로 지역사회 연대의 구심점을 만들고, 사회적경제 주체들의 활동을 촉진해 지역사회 지속가능성 강화에 이바지한 공로로 '커뮤니티 리더'에 선정됐다"라고 소개했다.여 대표에 대해, 사무국은 "책 나눔 실천, 청소년 독서교육, 문화유산 답사, 강연, 멘토링 프로그램 등을 운영하며 지역사회에 이바지하는 서점의 사회적 가치를 실현하고 있다는 평가를 받았다"라고 밝혔다.여태훈 대표는 1986년 진주시 가좌동 경상국립대 앞에 사회과학 서점 '개척서림'을 시작했고, 이후 '진주문고'로 바꿔 올해로 39년째 운영하고 있다.진주문고는 지난 8월 "진주문고 40주년 기념 특별전 – 애서가 손형모의 서재 1909~2025"를 열기도 했다. 여태훈 대표는 2021년 진주교육지원청으로부터 '진주교육상'을 받기도 했다.당시 전시회를 열면서 여태훈 대표는 "서점이라는 공간이 책을 파는 곳을 넘어, 지역의 역사와 문화를 잇고 새로운 가치를 창출하는 문화 사랑방의 역할을 계속해나가겠다"라고 밝히기도 했다.