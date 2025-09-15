대구퀴어축제조직위 "개최 장소 일부 제한? 경찰권 남용"

큰사진보기 ▲대구퀴어문화축제조직위는 경찰이 오는 20일 열릴 예정인 축제의 집회장소를 제한한 것과 관련 법원에 집행정지 가처분을 친청하는 기자회견을 15일 대구지법 앞에서 갖고 경찰을 규탄했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대구퀴어문화축제조직위는 15일 대구지법 앞에서 기자회견을 열고 오는 20일 열릴 퀴어축제 집회장소를 제한한 것과 관련 대구 경찰을 규탄했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

경찰이 지난해에 이어 올해도 대구퀴어문화축제 개최 장소 일부를 제한하자 축제조직위원회가 경찰권 남용이라며 반발하고 나섰다.대구퀴어문화축제조직위원회는 15일 대구지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "경찰이 남용하는 집회시위법의 부당함을 법원이 바로잡아 달라"며 경찰의 '옥외입회 제한 통고'에 대해 집행정지 가처분 신청서를 제출했다.앞서 퀴어축제조직위가 대구 중구 중앙로 대중교통전용지구에서 오는 20일 대구퀴어문화축제를 열겠다고 집회신고를 했으나 대구중부경찰서는 지난 9일 대중교통전용지구 2차로 중 1개 차로만 사용하도록 하는 집회 제한 통고를 했다.조직위는 경찰이 교통 불편을 이유로 1개 차선만 허용하기로 한데 대해 "사실상 집회 금지"라며 "대형 무대 차량을 세울 수 없을 뿐만 아니라 집회참여자와 집회반대자, 행인, 경찰이 뒤엉켜 안전에 심각한 위협이 될 수밖에 없다"고 주장했다.경찰이 허용한대로 집회를 개최할 경우 나머지 1개 차로에는 버스가 상시적으로 지나면서 자칫 사고의 위험도 높을 뿐 아니라 시민의 불편만 초래하고 집회참여자의 안전도 심각하게 위협할 수 있다는 것이다.조직위는 또 안전한 축제를 치르기 위해 중부경찰서장과의 면담을 요청했지만 거부당했다며 경찰에 의해 집회시위가 허가제처럼 운용되고 있다고 비판했다.배진교 조직위원장은 "재작년 홍준표 전 대구시장이 공무원 500명을 동원해 행정대집행이라는 명목으로 국가 폭력을 저지를 때 경찰은 '신고된 집회는 보장되어야 한다'며 헌법 수호를 외쳤다"고 말했다.이어 그는 "그러나 이제는 1개 차선을 열어줬으니 집회금지는 아니라며 축제를 탄압하고 있다"면서 "집회 특성상 유동인구가 많아서 우리가 잘 보이게, 우리 목소리가 잘 들리게 하려면 도심일 수밖에 없는데 유동인구가 많아서, 교통량이 많아서 집회를 제한하고 금지하는 이유가 됐다"고 지적했다.배 위원장은 경찰이 지난해에도 1개 차로만 허가하는 집회 제한 통고를 받고 대구지법에서도 가처분 신청이 기각당한 상황과 올해는 다르다고도 했다.경찰은 집회 인원을 3000명으로 예상하고 한 평(3.3㎡)에 6명씩 들어가면 넓은 면적이 필요하지 않고 대중교통전용지구를 지나는 버스의 경우에도 시속 30km로 달리기 때문에 안전에도 위험하지 않다고 했지만 사실이 아니라고 반박했다.배 위원장은 "축제는 부스와 부스를 자유롭게 오갈 수 있어야 하는 것을 경찰이 더 잘 알고 있다"며 "스쿨존에서 일어나는 교통사고의 90%가 30km 이하로 달리는 차에 의해 일어난다"고 말했다.그는 "지난해와 달리 올해는 참가 부스도 50개에서 90개로 약 2배 가량 늘어났다"며 "한 방향 차로만 사용하는 경우 단지 집회 장소의 면적이 축소되는 것을 넘어 축제의 목적을 달성할 수 없고 안전사고가 발생할 위험이 커져 예년처럼 평화롭고 안전하게 개최할 수 없다"고 주장했다.지명희 대구퀴어문화축제 공동대표이자 대구경북여성단체연합 공동대표는 "집회의 자유는 모든 사람이 누려야 마땅한 보편적인 인권이자 민주주의 사회에서 매우 중요한 가치이고 척도"라고 말했다.그러면서 "수천 명의 참가자들에게 선심 쓰듯 1개 차로를 열어주고 버스가 다니는 위험천만한 차로 옆에서 행사를 해보라는 것은 집회를 안전하게 보장해야 할 경찰의 책무를 저버리는 것이고 참으로 무책임한 일"이라고 비판했다.조직위가 법원에 집회제한통고 가처분 신청을 낸 것과 관련 정의당 대구시당도 성명을 통해 가처분 인용을 촉구했다.정의당은 "경찰의 집회제한통고는 주최 측이 준비한 집회를 온전히 보장할 수 없으며 시민의 불편과 집회참여자의 안전을 매우 심각하게 위협한다"며 "경찰은 당장 집회제한통고를 거둬들여야 한다"고 주장했다.정의당은 헌법 제21조 2항의 '언론·출판에 대한 허가나 검열과 집회·결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다'는 조항을 들며 "집회의 자유에 '허가'는 필요치 않다. '신고'로 충분하다"고 강조했다.경찰은 지난해 퀴어축제 당시에도 중앙로 대중교통전용지구의 1개 차로만 허용하도록 집회를 제한했다. 당시 조직위는 이에 반발해 법원에 집행정지 가처분 신청을 냈지만 기각당하자 축제 장소를 반월당역 인근 달구벌대로로 옮겨 진행한 바 있다.