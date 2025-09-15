마시고 이동하고, 마시고 이동하고... 술자리 아닙니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2025 명원 세계 차 박람회 ⓒ 최주연 관련사진보기

"마셔보고 싶은 거 있으세요? 일단 앉아보세요!"

"마실래요? 제가 실수로 차를 많이 우렸는데 마시고 가요."

큰사진보기 ▲2025 명원 세계 차 박람회, 부스에서 차 시음 ⓒ 최주연 관련사진보기

"이렇게 인연이 생겨서 계속 오시고 계속 만남을 이어가게 되더라고요."

따뜻한 찻물에서 피어오르는 향은 사람을 붙잡는 힘이 있다. 방학 동안 친구와 차를 마시며 처음 알게 된 그 힘은, 내 일상에 작은 변화를 만들어냈다. 코로나 이후 5년 만에 열린 2025 명원 세계 차 박람회, 그 마지막 날에 나는 또 다른 친구의 손을 잡고 코엑스로 향했다.친구와 내가 도착한 시작은 14일 오전 10시 30분, 박람회 내부는 제법 북적였다. 마지막 날이라 그런지 우리 생각보다 사람들이 많았다. 입구에 들어서자마자 차의 향기가 코끝을 간지럽혔다. 대부분의 부스가 차를 마실 수 있도록 좌석과 함께 준비되어 있었다.어디서부터 볼지 고민하는 사이 이제 막 차에 입문한 내 친구는 녹차, 말차 빼곤 대체 뭐가 뭔지도 모르겠다며 혼란스러워 하고 있었다. 내가 직접 하나하나 알려주는 것보다는 직접 마시고 맡으며 배우는 게 크지. 자 원래 혼란스러울 때 나만의 취향을 찾기 마련이지! 가라!그렇게 우리는 각자 떨어져서 각자 가고 싶은 부스를 돌다 다시 만나기로 했다.박람회에 방문한 사람들은 정말 다양했다. 나이가 지긋한 분들도 계셨고, 우리 부모님 나이대의 분들도 있었고 나와 또래인 것처럼 보이는 사람들도 있었다. 심지어 초등학교는 입학했을까 싶은 아이들까지. 이렇게 다양한 연령대의 사람들이 차에 관심이 있었다니! 아직 나도 한낱 차 입문생이구나라는 생각이 들었다.부스마다 차를 시음하는 사람들이 많았다. 차의 종류도 워낙 많으니 대체 무얼 마셔야 할 지 가늠이 되지 않았다. 여러 차를 시음하고 싶은데, 민폐 아닐까?그렇게 부스 구석에서 기웃거리고 있었는데, 그런 나를 발견한 부스 사장님이 어서 앉으라며 손짓하셨다. 따뜻한 사장님의 말에 이끌려 바로 의자에 앉았다. 사장님은 너무나도 친절하셨고 나는 사고 싶었던 차를 시음해 보는 시간을 가졌다. 사장님이 우려주신 차를 다 마시고 나는 일어나서 또 다른 부스에 갔다. 마시고 이동하고의 반복이었다. 그렇게 또 부스를 지나가는 와중, 모르는 사장님께서 말을 걸어오셨다.그렇게 또 자연스레 의자에 앉았다. 돌아다니던 친구도 나를 발견하곤 함께 앉았다. 사장님은 이 차가 무슨 차인지 맞춰보라며 가볍게 대화를 건네며 찻잔에 차를 채워주셨다. 발효차였다. 차를 금세 비우니 또 곧장 잔에 차가 채워진다. 계속 차를 마신다. 그리고 그동안 대화는 이어진다. 어디서 왔는지, 이 차는 무슨 차인지 뭐가 다른지. 차에 관한 이야기를 중심으로 우리의 이야기를 꺼내게 된다.그렇게 이야기를 나누다 보면 찻잔이 금방 비워진다. 그럼 사장님이 또 다른 차를 꺼내신다. 이번에는 세작이다. 세작은 5월, 봄의 기운이 가득한 달에 제일 먼저 나온 어린잎으로 만든 녹차다. 봄에 수확하다 보니 그 맛에 있어서도 봄의 맛이 느껴지는 듯하다.이야기를 나누던 중 어제도 이 부스에 왔다는 낯선 사람이 함께 합석했다. 나와 또래로 보이는 사람이었다. 그렇게 처음 보는 낯선 사람과 10분 정도 본 사장님과 함께 우리는 이야기 꽃을 피우기 시작했다. 차맛에 대해 이야기를 나누기도 하고 어디 부스를 다녀왔는지 공유하기도 했다.마침 저기 오시네. 사장님과 반갑게 인사를 나누는 한 가족이 부스에 왔다. 부모님과 함께 차를 마시러 온 6살 아이는 몇 년전부터 이런 박람회에서 인연을 맺어 매번 박람회나 차공간에 온다고 했다. 우연찮게 방문한 공간에 우연찮게 같이 차를 마시고 이야기를 하다보니 그렇게 인연이 생겼다고 한다.어느새 부스의 자리는 가득찼다. 우리는 각자 손에 찻잔을 들고, 사장님이 내려주시는 또 새로운 차를 마시고 있었다. 옆에서 스윽 손이 다가온다. 사장님이 맛보라고 나눠준 간식 하나를 나눠 먹자며 낯선 분이 내게 간식을 건넸다. 간식 하나도 나눠 먹는 사이라니.찻잔을 기울이고 찻잔이 스치고 낯선 사람과 이야기를 하고, 그 일련의 과정이 마음 속 깊숙이 자리 잡는다. 인연을 만들어야 겠어! 다짐하고 온 자리가 아니었다. 그냥 좋아하는 차를 몇 가지 마셔보고 구입해서 돌아갈 생각이었는데, 벌써 몇 번째 차를 마시는 거지?우리는 셀 수 없을 정도로 많이 마시고 이야기를 나눴다. 거창한 이야기를 나눈 것도 아니었다. 그냥 무슨 차를 좋아하는지 얼마나 샀는지 그런 시시콜콜한 이야기일 뿐이다. 그런데 같이 마시는 차 덕분인지, 낯설지만 그래서 더 편안한 사람들 덕분인지 몸과 마음이 따뜻해지는 기분이었다. 정말 좋았다.나는 강력한 인연이 아닌 이런 느슨한 인연이 소중하다. 적당히 얇고 오랫동안 길게 이어지는 인연, 서로에게 적당한 관심을 가지는 그런 인연 말이다. 인연은 어떤 순간 찾아온다. 벼락 맞은 듯이 찾아오는 것만 인연이 아니다. 가랑비 젖듯이 그렇게 천천히 스며드는 인연도 있는 것이다. 사장님은 내년 봄에 열리는 박람회에도 올 예정이라고 하셨다. 그 전에 사장님이 운영하는 다원에도 놀러오라며 초대 받았다.나는 사장님과 내년 5월, 봄에 보자는 이야기를 했다. 자리에서 일어날 때도 "안녕히 계세요"가 아닌 "내년 봄에 뵐게요"라는 말을 건넸다. 나는 그 부스에서 세작을 구매했다. 여기서 산 세작을 다 마실 때쯤이면 또 봄이 올 것이다.우리 말에 '옷깃만 스쳐도 인연'이라는 말이 있다. 인연은 예상치 못한 낯선 공간에서 만들어진다. 내 인생을 바꿀 만한 강력한 인연 말고도 때로는 이런 느슨한 인연도 필요한 법이다. 어떨 때는 그런 느슨하고 긴 인연이 나를 지탱해 주기도 하니까. 나는 또 차를 내린다. 내일은 누구와 차를 마실지 고민한다. 찻잔만 스쳐도 인연이다.