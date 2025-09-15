"한빛원전 1호기 수명 만료 임박... 영구정지가 실용주의"

큰사진보기 ▲전라남도 영광군 홍농읍 한빛원전 전경. 1986년 상업 운전에 돌입한 한빛원전 1호기부터 6호기까지 모두 6기의 원전이 밀집해 있다. 이들 원전은 2025년 한빛 1호기부터 순차적으로 40년의 설계 수명(운영 허가 기간)이 만료된다. 원전 운영사 한국수력원자력은 한빛 1, 2호기 수명을 연장하는 절차를 추진 중이다. ⓒ 한국수력원자력 관련사진보기

큰사진보기 ▲한빛원전 1호기 40년 설계 수명 만료를 100일 남겨두고 15일 전남 영광 한빛원전 앞에서 '영구정지 선포식'이 탈핵단체 주관으로 열렸다. 2025. 9. 15 ⓒ 광주환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 오후 전남 영광스포티움 앞에서 영광핵발전소 안전성 확보를 위한 공동행동·한빛핵발전소 대응 호남권 공동행동 등 환경단체 관계자들이 '한빛원전 1·2호기 수명 연장'을 반대하는 집회를 하고 있다. 2024.7.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한빛원전 1호기 설계 수명 만료일을 100일 남겨두고 탈핵단체들이 원자력발전소가 있는 전남 영광을 찾아 '한빛 1호기 영구정지 선포식'을 열었다. 원전 사업자 한국수력원자력은 40년 설계 수명 만료 뒤에도 규제기관 심사와 발전소 보수를 거쳐 7~8년 가량 계속운전하겠다며 관련 절차를 추진 중이지만, 탈핵단체들은 "핵사고 예방이 실용주의"이라며 "재생에너지에 양보하고 한빛 1호기 불을 영원히 끄자"는 입장이다.한빛핵발전소대응호남권공동행동과 영광한빛핵발전소 영구폐쇄를 위한 원불교대책위, 영광핵발전소 안전성확보를 위한 공동행동, 천주교 광주대교구 정의평화위원회는 15일 영광군 홍농읍 한빛원전 앞에서 한빛원전 1호기 영구 발전 정지를 염원하는 '영구정지 선포식'을 열었다.선포식이 열린 한빛원전 주변에선 "한빛 1호기 문 닫고 송전선로 재생에너지에 양보하자" "핵사고 예방이 실용이다. 수명연장 중단하라", "수명연장 중단하고 정의로운 에너지전환 추진하자"는 구호가 울려 퍼졌다.지역주민 등 참석자들은 한빛 1호기가 가동된 지난 40년간 크고 작은 사고와 설비 고장 등으로 불안에 떨어야 했던 순간들을 거론하며 "이제는 안전하게 발전을 멈춰야 할 때"라고 입을 모았다.천주교 광주대교구 정의평화위원회 이준한 신부는 "생명과 자연을 위협하는 모든 행위는 중단돼야 한다"며 "한빛 1호기는 지난 40년간 언제 터질지 모르는 시한폭탄과 같았고, 이는 인간의 생명권과 안전을 위협하는 행위"라고 말했다.영광핵발전소 안전성확보를 위한 공동대응 김용국 집행위원장은 "해외에서는 핵발전소 1기가와트(GW)당 수조 원의 수명 연장 비용이 소요되지만, 한빛 1호기의 수명 연장 비용은 2000억~3000억 원에 불과하다"며 "안전 문제에 충분한 자금 투입이 이뤄지지 않은 탓에 비용이 낮게 책정된 것"이라고 지적했다.참석자들은 이재명 정부가 '실용주의'를 내세우면서도 노후 핵발전소 수명 연장을 용인하고 있다며 비판했다. 탈핵에너지전환전북연대 최은숙 공동집행위원장은 "사건·사고가 끊이지 않았던 한빛 1호기의 안전 문제를 진정 생각했다면, 결코 수명 연장을 추진할 수 없었을 것"이라며 "안전을 등한시한 노후 원전 수명 연장은 국민 생명을 담보로 하는 무책임한 행위"라고 말했다.탈핵시민행동 이영경 운영위원은 "수명을 연장하더라도 안전성 문제로 잦은 고장이 발생해 막대한 복구 비용과 발전 중단이 이어져 결국 경제적 손실을 초래할 수 있다"며 "핵사고 예방이야말로 가장 실용적인 선택"이라고 말했다.전남 영광 한빛원전에는 총 6기의 원전이 밀집해 있다. 한빛 1~6호기다. 이 중 한빛 1호기는 1985년 12월 23일 운영허가를 받았는데, 이때를 기준으로 설계 수명 40년이 만료되는 시점은 오는 12월 22일이다. 1986년 9월 12일 운영허가를 받은 한빛 2호기의 경우 오는 2026년 9월 11일 설계 수명이 만료된다.한수원 신청에 따라 규제기관인 원자력안전위원회는 한빛 1·2호기 수명 연장을 위한 심사를 진행 중이다. 설비 보강 등 수명 연장을 위한 작업에는 수천억 원의 사업비가 투입되지만, 한수원 이사회는 경제성이 있다고 봤다. 수명연장 신청 기간은 10년이지만, 한빛 1호기의 경우 수명 만료부터 재가동까지 2~3년의 공백기가 발생해, 연장 승인이 나더라도 실제 추가 가동 기간은 7~8년에 불과할 것이라는 전망이 있다.원안위는 한빛 1·2호기에 더해 부산 고리원전 2·3·4호기, 경북 울진 한울 1·2호기, 경북 경주 월성 2·3·4호기 등 총 10기의 노후 원전의 수명연장 심사를 진행 중이다.