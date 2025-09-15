내란 특검, <조선일보> 허위 사설에 "악의적, 비열한 작태"

내란 특검(조은석 특별검사)은 15일 잘못된 내용으로 내란 특검을 비판한 <조선일보>를 향해 "악의적이고 비열한 작태"라고 맞받았다.
<조선일보>는 '계엄 피해자 한동훈 법원 세운다는 건 정치보복'이라는 제목의 15일 치 사설에서 내란 특검이 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 공판기일 전 증인신문을 청구해 법원이 이를 받아들인 것을 비판했다. "없는 사실을 만들어 국힘 동료를 배신하라고 강요하는 것이거나 아니면 정치적 망신 주기, 정치보복을 위한 것이라고밖에 볼 수 없다"는 것이다.
또한 "내란 특검이 교회 압수수색 등에서 무리한다는 지적을 받았다"라고 했는데, 이는 사실이 아니다. 내란 특검은 교회 압수수색을 한 적이 없다. 내란 특검은 <조선일보>에 기사 수정을 요구했고, 이날 오전 <조선일보>는 사설에서 '교회'를 삭제했다.
내란 특검 박지영 특검보는 이날 오후 정례브리핑에서 "특검은 수사 관련 내외의 평가에 대해서는 충분히 경청하고 있다. 그러나 허위의 사실로 특검이 정치적 행보를 하는 것처럼 왜곡하는 것에 대해서는 엄정하게 대응할 것"이라고 밝혔다.
이어 "내란 특검이 교회를 압수수색한 사실이 없다는 것은 대한민국 언론, 국민뿐 아니라 세계에도 널리 알려진 공지의 사실이다. 그런데 유력 신문 사설에서 내란 특검이 교회를 압수수색했다는 허위 사실을 적시하여 내란 특검을 비방하는 글을 쓴 것은 너무나도 악의적이고 비열한 작태"라고 지적했다. "사설을 쓰는 언론인이 내란 특검이 교회 압수수색한 사실이 없다는 것을 몰랐다면 이는 언론인의 자격도 없다"라고 덧붙였다.
또한 한동훈 전 대표 공판기일 전 증인신문을 두고 "책을 출판하는 것과 형사사법 절차상 진술 증거를 현출하는 것이 다르다는 것은 누구나 알고 있는 상식이다. 그럼에도 이를 두고 정치적 의도와 연계, 운운하는 것은 교회 압수수색 사실이 없음에도 허위로 적시한 것과 같이 여론을 호도하기 위한 것이라고 평가할 수 있다. 허위사실을 적시한 대상 언론인에 대해서는 엄정하게 대응할 예정"이라고 강조했다.
박 특검보는 지난 12일 "내란 특검의 강제구인, 할 테면 해봐라"라는 입장을 밝힌 한 전 대표를 향해 "증인신문청구 이후 절차는 법원의 영역이다. 그리고 이 부분은 오랫동안 형사사법시스템 내에서 일해오고 법무부 장관을 역임한 한동훈 전 대표가 누구보다도 잘 알고 있을 것이다. 매우 유감"이라고 말했다.
