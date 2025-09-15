충북도청 앞에서 울린 외침 "정부가 못하면 우리가 한다"

큰사진보기 ▲9월 15일 월요일 오전 11시, 충북도청 서문 앞. 초가을 햇볕 아래서 노동자, 여성, 장애인 등 저마다 다양한 색깔을 지닌 충북 시민들이 한자리에 모였다. 오는 9월 27일 오후 3시 청주 현대미술관 앞에서 열릴 '9.27 충북 기후정의행진'을 앞두고, 지역 기후·환경단체와 노동·시민사회가 함께하는 선포식이 열린 것이다. ⓒ 9.27충북기후정의행진 공동주최단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이어서 마이크를 잡은 박옥주 민주노총 충북본부장은 기후위기로 반복된 참사와 노동자의 현실을 곧바로 짚었다. 박 본부장은 "2023년 오송 참사 때 희생자들 가운데 다수는 일을 가던 노동자들이었다. 올여름에도 역대급 폭염으로 29명이 사망했고, 그중 9명이 야외 노동자였다"며 "이들은 일을 멈출 수 없어 목숨을 잃었다. 택배 노동자, 이주 노동자처럼 가장 열악한 노동자들이 희생됐다"고 말했다. ⓒ 9.27충북기후정의행진 공동주최단 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문 낭독 직후 6대 요구안을 담은 박스퍼즐 세우는 퍼포먼스가 이어졌다. 행사를 마친 참가자들은 함께 구호를 외치며 9월 27일 행진의 성사를 다짐했다. 선포식 현장에 모인 시민들은 단순한 환경 의제를 넘어, 기후위기가 곧 생존과 민주주의의 문제라는 데에 깊이 공감했다. ⓒ 충북9.27기후정의행진 공동주최단 관련사진보기

15일 오전 11시, 충북도청 서문 앞. 초가을 햇볕 아래서 노동자, 여성, 장애인 등 저마다 다양한 색깔을 지닌 충북 시민들이 한자리에 모였다.오는 9월 27일 오후 3시 청주 현대미술관 앞에서 열릴 '9.27 충북 기후정의행진'을 앞두고, 지역 기후·환경단체와 노동·시민사회가 함께하는 선포식이 열린 것이다.이번 행진은 서울을 비롯해 전국 곳곳에서 동시에 진행되는 글로벌 기후정의행동의 일환이다. 충북에서도 50여 개 단체가 공동주최로 나서, 지난 2024년 노동자 중심의 '9.28 충북노동자 기후정의행진'을 넘어 시민 전체로 확장된 목소리를 조직하고 있다.기조발언에 나선 송상호 9.27 충북 기후정의행진 공동집행위원장은 "전 세계가 모든 시민이 기후위기를 막고 기후정의시대로 나가자고 이야기 하고 있다"며 "탄소감축 공공재생에너지 전환 등 급격한 사회변화가 요구되고 있지만 하지만 정부와 충청북도의 대책은 너무 안일하다"고 지적했다.이어 "LNG발전소와 핵발전소, 자동차를 늘리는 건 답이 아니다. 공항활주로 확대와 도심지하철도 답이 아니다"라며 정부와 충북도에 형식적 대응이 아닌 적극적 대응으로서 생태평등사회로의 전면적 전환을 요구했다.송 공동집행위원장은 "정부와 충청북도가 못한다면 우리가 하겠다. 충북기후정의행진은 기후정의시대를 우리 스스로 만들어 가는 행동"이라며 "우리가 새로운 길을 열겠다"라고 충북 시민이 기후정의의 장을 열겠다는 포부를 밝혔다.이어서 마이크를 잡은 박옥주 민주노총 충북본부장은 기후위기로 반복된 참사와 노동자의 현실을 곧바로 짚었다.박 본부장은 "2023년 오송 참사 때 희생자들 가운데 다수는 일을 가던 노동자들이었다. 올여름에도 역대급 폭염으로 29명이 사망했고, 그중 9명이 야외 노동자였다"며 "이들은 일을 멈출 수 없어 목숨을 잃었다. 택배 노동자, 이주 노동자처럼 가장 열악한 노동자들이 희생됐다"고 말했다.또한 기후위기가 "LG화학이 청주에 공장을 둔 수처리 사업부를 1조 4천억 원에 매각했지만 노동자에게는 단 한마디 알리지 않았다. 10년 동안 회사를 일군 건 노동자인데, 전환 과정에서 노동자의 목소리는 지워졌다"며 "정치의 민주주의가 일터의 민주주의로 확대되어야 한다고 외쳤지만, 지금 산업 전환 과정은 불평등과 부정의로 가득하다"며 정의로운 전환이 충북에서 전혀 이루어지지 않고 있음을 꼬집었다.영동 송전선로 건설, 청주공항 민간 활주로 신설, 충주 LNG발전소 추진(현재는 철회) 등 충북의 구체적 현안들도 지적했다. 이들 사업들은 온실가스 배출을 늘리고 지역 생태환경을 훼손하는 대표적 사업으로 꼽혔다. "오송참사에서 드러난 것처럼, 기후위기 속 참사는 예방하지도 못했고, 책임지는 주체도 없었다"는 비판도 나왔다.이후 주최 측은 기자회견문을 통해 이번 행진에서 ▲기후정의에 입각한 온실가스 감축 목표와 전환계획 수립 ▲탈핵·탈화석연료, 공공재생에너지 확대 ▲대기업 중심 신산업·생태파괴사업 중단 ▲비인간동물을 포함한 생명권 보장과 사회공공성 강화 ▲농민 권리와 먹거리 기본권 보장 ▲전쟁과 군비확산 중단이라는 여섯 가지 공통 요구를 내걸었다.또한 "민주주의는 시민들의 자발적 행동으로만 지켜낼 수 있다. 기후정의 역시 마찬가지"라며 :9월 27일, 충북 도민과 시민사회가 함께 기후정의행진에 나서자. 부정의와 불평등을 끝내고, 새로운 민주주의와 정의로운 전환을 위해, 기후정의가 우리의 미래임을 알리기 위해 충북이 함께 외치고 행동하자"며 시민들의 행진 참여를 호소했다.기자회견문 낭독 직후 6대 요구안을 담은 박스퍼즐 세우는 퍼포먼스가 이어졌다. 행사를 마친 참가자들은 함께 구호를 외치며 27일 행진의 성사를 다짐했다. 선포식 현장에 모인 시민들은 단순한 환경 의제를 넘어, 기후위기가 곧 생존과 민주주의의 문제라는 데에 깊이 공감했다.'기후정의로 광장을 잇자'라는 슬로건과 함께, 도청 앞에 울려 퍼진 목소리는 청주 거리와 광장을 넘어 충북 전역으로 번져갈 것이다. 오는 27일, 청주 현대미술관 앞에서 울려 퍼질 기후정의의 함성이 어떤 장면을 만들어낼지, 충북 시민사회는 이미 두근거리는 마음으로 그날을 준비하고 있다.