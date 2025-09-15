대통령실, '기사형 광고사업' 인터넷미디어협회 퇴출

큰사진보기 ▲전 회장이 운영하는 파이낸셜경제 홈페이지에 돈을 받고 게재하는 광고형기사를 안내하고 있는 배너광고가 걸려있다. ⓒ 화면캡처 관련사진보기

대통령실은 최근 '기사형 광고사업 행위'로 물의를 빚은 한국인터넷미디어협회(회장 전병길· 파이낸셜경제 회장)의 대통령실 출입 언론사 추천 지위를 박탈하기로 결정했다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 15일 입장문을 통해 "해당 협회장이 대표로 재직 중인 언론사에서 기사형 광고 사업을 진행하면서 기사와 광고 구분을 누락해 '신문 등의 진흥에 관한 법률' 제6조 제3항의 기사·광고 구분 의무를 위반했다"라고 밝혔다.이어 "협회장 명함에 '대통령실 출입기자 등록 언론단체'임을 명기해 자사의 영업 활동에 대통령실을 이용하는 등 협회의 신뢰성에 심각한 흠결을 초래했다"라고 지적했다.이 수석은 이에 "대통령실은 이러한 행위가 언론의 공정성을 훼손하고, 출입기자단에 대한 국민의 신뢰를 저해하는 중대한 사안이라고 판단했다"라며 "대통령실은 이에 따라 법적 검토 및 출입기자단 심의를 거쳐 한국인터넷미디어협회의 대통령실 출입 언론사 추천 지위를 박탈하기로 결정했다"라고 밝혔다.그러면서 "대통령실은 앞으로도 투명하고 공정한 언론 환경을 조성하기 위해 노력할 것이며, 언론 자유와 독립성을 존중하되 공정성과 신뢰성을 해치는 부당한 행위에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대응하겠다"라고 밝혔다.한편, <미디어오늘>은 최근 기사에서 "윤석열 정부 대통령실이 출입기자 등록기준으로 추가한 한국인터넷미디어협회 회장이 (자신의 매체에서) 겉으로는 기사로 보이지만 실제 돈을 받는 기사형광고 사업을 하고 있는 것으로 나타났다"라고 고발한 바 있다.전 회장은 신혜식 독립신문 대표, 변희재 미디어워치 대표 등에 이어 세 번째 한국인터넷미디어협회 회장을 맡고 있다.애초 대통령실 출입 언론사 추천 단체는 ▲한국신문협회 ▲한국방송협회 ▲한국기자협회 ▲인터넷신문협회 ▲한국인터넷기자협회 ▲한국사진기자협회 ▲한국TV카메라기자협회 ▲한국온라인신문협회 ▲서울외신기자클럽 등 9개였으나 전임 윤석열 정부에서 한국인터넷미디어협회가 추가돼 총 10개가 됐다.