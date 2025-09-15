마창대교 출퇴근 시간만 통행료 12% 추가 인하

큰사진보기 ▲마창대교. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 마창대교 통행료 툴최근 시간 추가 인하 발표. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

전국에서 가장 비싼 통행료를 내는 대교(다리) 가운데 하나인 마창대교가 오는 10월 1일부터 출퇴근 시간에만 32% 인하된다.민자로 건설된 마창대교는 창원시 성산구~마산합포구 사이에 마산만을 가로 질러 놓은 다리로, ㈜마창대교는 외국자본 맥쿼리한국인프라투융자㈜)가 대주주다.박완수 경남도지사는 15일 경남도청에서 가진 설명을 통해 "국제중재 승소로 확보한 재정절감분을 도민께 돌려드린다"라고 밝혔다. 국제중재 승소로 확보한 재정절감액을 활용한 것으로, 민자도로 운영 개선의 성과를 이용자들에게 직접 환원하는 첫 사례로 알려져 있다.경남도는 "㈜마창대교와의 국제중재에서 승소하며 절감한 재정을 바탕으로, 오는 10월 1일부터 마창대교 출퇴근 시간대 통행료를 12% 추가 인하한다"라고 밝혔다. 이에 따라 기존 20% 할인에 더해 총 32%의 할인 혜택이 적용되는 것이다.박완수 지사는 "마창대교에서 발생한 재정절감액을 마창대교를 이용하는 도민에게 환원하는 것이 가장 합리적이고 도의적인 활용 방안"이라며 "출퇴근 시간대 마창대교 이용 비중이 전체의 34%에 달하고, 이 중 80%가 도민인 만큼 실질적인 혜택이 도민에게 돌아갈 수 있도록 할인 적용 시간을 설정했다"고 설명했다.경남도는 마창대교의 통행료 인하를 위해 단계적인 조치를 시행해 왔다.경남도는 "국제중재에서 부가가치세는 수입으로 나누고, 납부는 전액 ㈜마창대교가 부담해야 한다는 주장을 인정받아, 총 138억 원의 재정절감 효과를 거뒀다"라며 "이번에 발생한 절감액 46억 원을 활용해 이번 추가 할인 조치를 시행한다"라고 설명했다.추가 할인은 2030년 6월까지 적용되며, 출퇴근 시간대 이용 비중이 높은 도민에게 실질적 혜택이 돌아갈 것으로 예상된다.추가 할인이 적용되면 소형차량은 2500원에서 1700원으로 800원 인하, 중형차량은 3100원에서 2200원으로 900원 인하, 대형차량은 3800원에서 2700원으로 1100원 인하, 특대형차량은 5000원에서 3500원으로 1500원 인하된다.할인 시간대는 출근 오전 7시부터 9시까지, 퇴근 오후 5시부터 7시까지다.