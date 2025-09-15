광주승마협회 백두산 선수, 전국승마대회 장애물 통합 1위

큰사진보기 ▲광주광역시승마협회 소속 백두산(33) 선수가 2025년 추계전국승마대회 장애물 110 클래스(class) 종목 경기를 하고 있다. ⓒ 광주승마협회 관련사진보기

광주광역시승마협회 소속 백두산(33) 선수가 2025년 추계전국승마대회 장애물 110 클래스(class) 종목에서 통합 1등을 차지했다.백 선수는 마명 '포에버GK'를 타고 장애물 경기에 출전해 감점 없이 61.11초로 통과, 일반부 1위와 통합 순위 1위에 올랐다.광주승마협회 선수이사로도 활동 중인 백 선수는 수준급 말 조련 실력으로 갖추고 있으며, 이번 대회에도 회원 자마를 교육시켜 전국대회에 출전해 우승을 일궈냈다.또한 평소 유소년 선수들을 지도하며 승마 꿈나무를 응원하고 있다.이에 대해 최철원 광주승마협회장은 15일 "매번 전국대회마다 광주승마협회 소속 선수들이 수준급 실력으로 메달을 획득하고 있다"며 "광주승마협회의 자랑이자 광주 승마인의 명예를 드높여줄 쾌거"라고 말했다.이어 "차기 광주 승마 계보를 이끌어 갈 유소년과 청소년 승마 꿈나무를 모집하고 있다"며 "훌륭한 승마 선수에게 아낌없이 지원하겠다"고 약속했다.경북 구미시에서 열리고 있는 2025년 추계전국승마대회는 지난 12일 장애물 종목을 시작으로 오는 22일까지 ▲마장마술 ▲생활체육 ▲유소년 ▲종합마술 등의 경기가 치러진다.