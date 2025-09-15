"아파도 병원 말고 '살던 집'에 계속 살고 싶어요"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 케어홈센터 강인경 사회복지사, 최은영 작업치료사, 김창훈 사회복지사 ⓒ 광산구보 관련사진보기

케어홈센터 이모저모 "다시 사람들과 어울리게 됐어요"



집에만 지내다 보니 몸도 마음도 약해졌는데 케어홈센터에서 운동과 인지 활동을 하며 조금씩 활력을 되찾고 있어요. 예전과 달리 자꾸 밖으로 나가고 싶은 마음도 생겨요.

- 김○○(83세, 케어홈센터 프로그램 참여자)



"돌봄 일자리, 제 삶도 바꿨습니다"



어르신 댁을 청소하고 필요한 걸 돕는 게 단순한 일이 아니라 그분들의 존엄한 일상을 지켜드리는 일이라는 자부심이 있어요. 어르신들은 안전하게 생활해서 좋고 저는 일자리를 얻어 좋고! 기쁨이 생겨 좋습니다.

- 박○○(52세, 생활지원사)

병원에서 긴 시간을 보내야만 하는 게 꼭 답일까. 나이가 들고 몸이 약해져도 내가 살던 집, 내가 발 딛고 있던 동네에서 남은 생을 이어갈 수는 없을까. 광산구가 던진 물음에서 '살던집 프로젝트'가 시작됐다.공공임대주택의 공실을 주거 중심 돌봄 공간으로 바꿔 시민이 지역사회 안에서 다시 살아갈 힘을 얻도록 돕는 주거 복지 모델이다. 광주는 물론 전국에서도 처음으로 '케어홈센터'와 '중간집'을 함께 운영하며 집에서 살고 싶은 마음을 제도와 현실로 옮겼다.무엇보다 나이에 맞는 편의 시설을 더해 안전하게 생활할 수 있는 환경을 갖춘 점도 특징이다. 미끄럼 방지 손잡이나 안전바가 설치된 집에서 운동을 하고 이웃을 만나는 일상은 회복의 힘을 키운다. 새로운 일상을 꾸려가는 중간집 입주자들을 직접 만나봤다.이대성(47세, 중간집 입주자)병원에서 2년 8개월을 지냈습니다. 그땐 그저 버티는 삶이었죠. 몸이 무너지고 시력까지 잃으면서 살아갈 의욕마저 사라졌어요. 극단적인 생각까지 들 정도였으니까요. 그때 통합돌봄과 주거의료팀에서 찾아왔습니다. 처음엔 아무 기대도 없었는데 세 달, 여섯 달마다 꾸준히 오더라고요."이런 방법도 있다"는 이야기를 들으면서 '다시 살아볼까' 하는 마음이 조금씩 생겼습니다. 병원 생활은 익숙했지만 마음은 늘 무너져 있었어요. 아무것도 하기 싫고 의미도 찾기 어려웠는데 누군가 끊임 없이 희망을 이어주니까 조금씩 달라지더라고요.살던집에 들어온 건 이제 일주일밖에 안 됐지만 가장 큰 변화는 내 공간이 생겼다는 거예요. 늘 소음 속에서 지내다 조용한 집에 오니 처음엔 잠이 안 왔지만 차츰 안정을 되찾고 있습니다. 집 근처 등산을 하며 운동하는 것도 큰 힘이 되고 있어요.경제적인 부분이 걱정이었는데 필수 가전과 생활용품을 지원받아 수월했어요. 구청에서 두세 번씩 안부 전화를 주시고 반찬이나 필요한 것들을 챙겨주시니 혼자가 아니라는 걸 실감합니다. 지금은 몸이 허락하는 한 일자리를 찾아 뭐든 해보고 싶습니다.'살던집'은 단순한 집 한 칸이 아니에요. '다시 살아가도 괜찮다'는 용기를 준 곳입니다. 버티던 삶에서 살아내는 삶으로 걸어가게 해 준 희망이죠. 언젠가 제가 받은 도움을 이웃에게 꼭 돌려주고 싶습니다.박상록(62세, 중간집 입주자)뇌경색으로 쓰러진 뒤 9년 동안 재활병원과 요양병원을 오가며 살았어요. 6인실에서 어르신들과 지내다 보니 텔레비전조차 마음대로 못보고 하고 싶은 운동도 할 수 없었죠. 대화도 잘 통하지 않아 늘 외로웠습니다.변화가 찾아온 건 광산구 살던집 프로젝트 덕분이었어요. 공공임대주택 공실을 활용해 마련된 집에 들어오면서 비로소 혼자만의 공간을 갖게 됐습니다. 자유롭게 외출하고 운동하며 이웃을 만나는 일상이 생긴 거예요. 내가 원하는 시간에 나가고 사람들과 어울리고 운동도 할 수 있으니 삶이 달라졌어요.요즘은 전동 휠체어 타고 파크골프장에 나가 주말마다 운동을 즐깁니다. 저녁에는 공원 산책도 하고요. 예전엔 휠체어에만 의지했는데 지금은 걷는 연습도 하고 파크골프도 치면서 몸이 한결 좋아졌습니다.앞으로는 도움이 필요한 이웃을 돕고 싶어요. 전동 휠체어로 가까운 마트에 가서 물건을 대신 사다 주는 일 같은 작은 봉사라도 해보고 싶어요. 제가 받은 도움을 이제는 나누고 싶은 마음이 커요.이 제도가 더 널리 퍼졌으면 합니다. 광산구에서만 머물 게 아니라 전국으로 확산돼야 한다고 생각해요. '살던집'은 단순한 집이 아니라 나답게 살아갈 힘을 준 공간이자 사회와의 연결을 안겨준 곳입니다.광산구가 전국 최초로 문을 연 '살던집 프로젝트'는 병원에서 퇴원한 주민이 다시 일상으로 돌아갈 수 있도록 돕는다. 광산구청 통합돌봄과 주거의료급여 담당 주무관에 따르면 무주택자, 의료급여 대상자 중 31일 이상 입원한 장기 환자이지만 일상생활 영위가 가능한 주민을 대상자로 선정한다. 공공임대주택의 빈집을 활용해 개인 공간을 보장하면서도 병원 접근성, 생활 지원, 이웃과의 관계망까지 함께 설계했다.효과는 분명하다. 장기 입원 환자의 월평균 의료급여 비용은 330만 원에서 68만 원으로 줄었고 식사 지원이나 집 청소 같은 생활 돌봄 서비스는 새로운 일자리로 이어졌다. 주민의 삶의 변화가 곧 지역 경제의 선순환으로 확장되고 있다.이 실험은 광산구를 넘어 전국으로 확산되고 있다. 포항시, 화성시, 고창군 등 여러 도시가 벤치마킹에 나섰고 국토교통부도 공공임대주택 공실 활용 모델로 주목하고 있다. 영국 옥스퍼드 브룩스대학 연구팀은 ICT·AI 기반 돌봄환경 조성을 제안하며 국제 협업을 준비 중이다.살던집은 '집에서 존엄하게 살고 싶다'는 시민의 소망을 제도로 옮겨낸 혁신이다. 버티는 삶에서 살아내는 삶으로, 작은 집 한 칸이 우리 사회 돌봄 기준을 새롭게 세우고 있다.