[사진] 찢어진 작업화에 새겨진 노동의 존엄

한 켤레의 신발이 말한다. 화려한 광고 속 번쩍이는 안전화가 아니라, 불꽃과 쇳조각에 매일 맞서온 낡고 찢어진 작업화다. 수리조선소에서 용접 노동자가 신고 다닌 이 작업화는 이미 제 기능을 잃었지만, 여전히 그 발을 감싸고 있다. 마치 버려진 삶을 억지로 붙잡듯, 찢어진 가죽 사이로 드러난 철심은 "노동의 현실"을 낱낱이 증언한다. ⓒ 정남준

한 켤레의 신발이 있다. 반짝이는 새 제품이 아니다. 수리조선소 하청 용접 노동자의 발에 매일같이 묶여 있던, 닳고 찢어진 작업화다. 앞코는 이미 벌어져 속살이 드러났고, 불티에 그을린 흔적이 여기저기 얼룩져 있다. 그 모습은 단순히 낡음을 넘어, 한 인간의 삶과 노동의 조건을 적나라하게 증언한다.노동 현장은 늘 '생산'과 '완성'의 언어로 포장된다. 크고 웅장한 선박이 바다 위에 떠오르는 순간, 우리는 성취와 기술의 진보를 이야기한다. 그러나 그 거대한 성취 뒤에서 가장 많이 닳아 없어지는 것은 노동자의 몸과 그 발을 지탱하던 신발이다. 찢어진 가죽과 드러난 철심은 곧, 사회가 노동자를 어떤 자리에 두고 있는지를 묻는 상징이다.노동자는 늘 위험과 마주한다. 뜨거운 불꽃, 추락의 공포, 언제 터질지 모르는 사고 속에서도 하루를 버틴다. 그들의 노동 없이는 선박 한 척도 세워지지 않지만, 그들의 이름은 완성된 배에 새겨지지 않는다. 남는 것은 기껏해야 닳아빠진 신발 한 켤레뿐이다.이 신발은 우리 사회를 향해 질문을 던진다.노동의 가치는 어디에 있는가? 왜 노동자의 존엄은 늘 이렇게 소모되어야 하는가? 우리는 언제까지 닳아 해진 신발을 보며 뒤늦게 죄책감을 느껴야 하는가?노동의 불꽃은 앞으로도 배를 세울 것이다. 그러나 그 불꽃을 견뎌낸 노동자들의 삶을 외면한 채, 노동과 경제의 미래를 말할 수는 없다. 낡고 찢어진 신발은 버려진 도구가 아니라 이 사회가 버려온 삶의 기록이다. 그것을 똑바로 마주하지 않는다면, 우리는 결코 '사람의 노동'이 존중받는 사회에 닿을 수 없다.