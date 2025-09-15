"한반도 전쟁위기 높이는 한미일 연합 군사훈련 중단하라"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대는 15일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "한반도평화 위협하는 대중국연합 전쟁연습 '프리덤 에지'를 전면 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 단체들이 한·미·일 다영역 군사훈련인 '프리덤 에지' 중단을 촉구하고 나섰다. 이 훈련은 대결을 조장하고 전쟁위기를 높이는 훈련이라는 주장이다.대전지역 통일·종교·시민·사회단체 등으로 구성된 대전자주통일평화연대는 15일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "한반도평화 위협하는 대중국연합 전쟁연습 '프리덤 에지'를 전면 중단하라"고 촉구했다.이들에 따르면, 15일부터 19일까지 제주 동남방 공해상에서 한미일 다영역 군사훈련 '프리덤 에지(Freedom Edge)'가 실시된다. 프리덤 에지는 지난해 6월과 11월에 이어 올해 3번째 실시하는 훈련이다.미 인도태평양 사령부는 이번 3차 프리덤 에지에서 탄도미사일 방어역량을 지속적으로 강화하는 동시에, 해병대와 공군의 항공 역량을 통합하고, 방공훈련·의료후송훈련·해상차단 작전훈련 등을 새롭게 도입할 것이라고 밝혔다는 것. 그러면서 이번 훈련이 '3국 간 방위협력을 보여주는 가장 발전된 시범'이 될 것이라고 강조했다는 것이다.특히, 미 인도태평양사령부는 '제1도련선(First Island Chain)내에서 전투에 적합한 병력을 강화해 아시아 태평양 지역의 억지력을 강화하겠다'라고 밝혀 이번 프리덤 에지가 중국을 겨냥한 훈련임을 노골화했다는 게 이들의 주장이다.이러한 상황에서 이재명 정부는 일본과 '군사적 측면에서 이해관계를 같이한다'며 한미일 군사협력 강화 입장을 내놓고 있다며 결국 한미일 군사협력은 북한뿐만 아니라 중국을 봉쇄·압박하여 중국과의 군사적·정치적·경제적 갈등을 높이게 될 것이라고 이들은 우려했다.따라서 이들은 중국을 겨냥한 한미일 군사압박을 가시화하는 한미일 프리덤 에지 연습은 진영 대결과 군사적 긴장을 격화시키고 있다는 점에서 당장 중단되어야 한다고 강조했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "프리덤 에지에 대해 한미당국은 '이번 훈련은 국제법과 규범을 준수하며 북한의 핵 미사일 위협에 대응하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 시행하는 연례적인 방어훈련'이라고 설명했지만, 이는 미국 주도하에 대중국 견제를 위해 일본과 한국이 동원되는 핵 선제공격 훈련"이라고 주장했다.이어 "이번 훈련은 한미일 탄도미사일 방어 및 대공훈련을 바탕으로 해상·공중·우주·사이버를 아우르는 최초의 다영역 군사훈련이라는 점, 일본 자위대가 노골적으로 참여하고 있다는 점에서 한반도에 군사적 긴장을 더욱 고조시킬 뿐"이라며 "아울러 일본 자위대의 한반도 재진출의 길을 열어 준다는 점에서 정당성도 명분도 없고, 한미상호방위조약을 위반하는 행위로 즉각 중단되어야 한다"고 주장했다.이들은 또 미국을 향해 "트럼프 정부는 '한미일 군사동맹' 운운하기 전에 지난 9월 4일 조지아주 배터리 공장에서 벌어진 한국 노동자들에 대한 폭력적인 체포와 구금 사태에 대해 사죄부터 하라"며 "만약 한국 정부에 대한 관세폭탄, 경제수탈도 모자라, 인권유린에 대한 사죄 없이, 대중국 전쟁연습에 한국군을 끌어들이려 한다면 주권자인 대한민국 국민들의 거센 저항에 직면할 것"이라고 경고했다.이들은 끝으로 "국민의 명령이다. 이재명 정부는 과거사 반성 없는 일본 자위대와의 군사협력은 있을 수 없음을 명심하여 '동맹 현대화'라는 명목하에 추진되는 미국의 대중국 억제 전략 동참을 단호히 거부하라"며 "한미·한미일 연합연습 '프리덤 에지'를 즉각 중단하라"고 촉구했다.이날 발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "한미일 '프리덤 에지'는 명백히 핵 선제 타격훈련으로, 작년의 예로 볼 때 미 전략 자산의 전개로 남북 간 전쟁위기를 극도로 고조시키고, 언제든 실제 전쟁으로 비화될 위험천만한 군사도발"이라며 "미일 전쟁광들을 위해 또다시 한반도에서 전쟁을 용납할 수는 없다. 이재명 정부는 한미일 연합 전쟁연습 거부하여 국가주권과 국민주권을 수호하라"고 촉구했다.