미군 반환기지의 탈바꿈... 김동연 "정부 '페이스 메이커' 역할 할 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 15일 오전 의정부시 신흥로에서 열린 경기권 통일플러스센터 개관식에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사와 정동영 통일부 장관이 15일 오전 경기권 통일플러스센터 개관식에서 업무협약서에 서명하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 15일 오전 의정부시 신흥로에서 열린 경기권 통일플러스센터 개관식에서 정동영 통일부 장관, 김동근 의정부시장, 박지혜 국회의원, 이재강 국회의원, 강성종 신한대학교 총장, 도의원 및 관계자 등과 테이프 커팅식을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 15일 오전 경기권 통일플러스센터 개관식에서 정동영 통일부 장관, 김동근 의정부시장, 박지혜 국회의원, 이재강 국회의원, 강성종 신한대학교 총장, 도의원 및 관계자 등과 퍼포먼스 및 기념 촬영을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

정동영 통일부 장관이 김동연 경기도지사에게 경기도 모양의 퍼즐 조각을 전달했다. 김동연 지사는 이 퍼즐을 한반도 지도의 빈자리인 경기도 부분에 끼워 넣었다.북한 접경지역으로서 평화·통일과 가장 밀접한 관계가 있는 경기도가 "통일의 마지막 퍼즐을 완성한다"라는 의미를 담았다. 과거 분단과 군사적 긴장의 상징이었던 미군기지 캠프 라과디아 반환부지가 평화와 통일을 상징하는 '경기권 통일플러스센터'로 탈바꿈해 경기도민 품으로 돌아오는 순간이었다.경기도는 15일 오전 의정부시 신흥로에서 김동연 지사, 정동영 장관을 비롯해 이재강·박지혜 국회의원, 김동근 의정부시장, 조성환 경기도의회 기획재정위원장, 북한이탈주민 등 150여 명이 참석한 가운데 '경기권 통일플러스센터' 개관식을 열었다.'민생경제 현장투어-달달(달려간 곳마다 달라집니다) 버스'로 의정부를 찾은 김동연 지사는 "통일플러스센터 개관은 남북 관계에 있어 대화와 협력의 길을 닦는 첫걸음이 될 것"이라며 "이재명 정부의 국정 제1 동반자로서 국정을 뒷받침하는 '페이스 메이커' 역할을 하겠다"라고 밝혔다.'경기권 통일플러스센터'는 인천('18년), 전남('23년), 강원('24년)에 이어 4번째로 개관했다. 148억 원(국비 41억 9천만 원, 도비 106억 1천만 원)을 투입해 지하 1층에서 지상 3층의 연면적 2,083㎡ 규모로 건립됐으며, 평화라운지, 전시체험관, 공연장, 하나센터 등 다양한 시설을 갖추고 있다.센터가 조성된 캠프 라과디아는 1951년 설립된 5만 1,510㎡의 미국 2사단 소속 엔지니어부대 주둔 기지로, 2007년 4월 반환됐다. 미군의 대북 무기와 중장비가 가득 있었던 곳에 탈북민을 지원하고, 평화·통일 교육 프로그램 등을 운영하는 시설이 들어선 것이다.이날 개관식과 함께 김동연 지사와 정동영 장관은 업무협약(MOU) 체결을 통해 센터의 안정적 운영을 약속했다. 협약에 따라 통일부는 탈북민 지역적응센터 입주와 운영, 통일·북한 자료 제공, 평화·통일 교육 프로그램 운영 등을 지원하고, 경기도는 주민 참여 프로그램 발굴, 민관 협력 네트워크 구축, 홍보 활동을 통해 센터가 활발히 운영되도록 지원하기로 했다.경기도는 도민 누구나 평화·통일 관련 교육을 받고 체험하며 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 센터를 열린 플랫폼으로 구성·운영할 계획이다.김동연 지사는 환영사를 통해 "돌이켜 보면, 지난 정부 때 남북관계 긴장이 극히 고조됐고 냉랭한 관계가 지속됐다"면서 "그런 중에 경기도는 인내를 갖고 대화와 협력의 시간을 기다리면서 나름대로 큰 노력을 해 왔다"라고 말했다.김 지사는 이어 "새 정부는 남북 관계에 있어서 인내를 갖고 대화와 협력을 하고자 하는 방향을 세웠고, 대통령이 여러 차례 미군 반환 공여지 개발에 대한 의지를 표명했다"라며 "국민주권정부의 방향에 맞춰 경기도는 국정 제1 동반자로서 '피스메이커'를 도와주는 '페이스 메이커' 역할을 하겠다"라고 강조했다.김동연 지사는 또 "남북관계에 있어서 인내를 갖고 대화와 협력의 길을 닦는 첫걸음을 오늘 통일플러스센터 개관과 9.19 (열릴) 캠프 그리브스 기념식 등을 통해서 국민에게 보여줬으면 한다"면서 "국정 제1의 동반자로서 경기도가 국민주권정부의 성공을 위해서 또 새로운 대한민국을 만들기 위해서 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.정동영 장관은 축사에서 "경기도에는 동부, 서부, 남부, 북부, 중부, 서북부 여섯 군데 하나센터가 있다. 의정부 통일플러스센터가 사령탑"이라며 "북향민(탈북민) 3만 4천 명 가운데 1만여 명이 경기도에 산다. 만여 명의 핫라인이 통일플러스센터를 통해서 연결되기를 바란다"라고 말했다.이어 "우리나라 자살률이 10만 명당 28명꼴인데, 이북민의 자살률이 54명으로 2배다. 살려고 왔는데 남쪽에서 생을 마감하는 건 최악의 비극이고, 통일플러스센터가 이를 주목해야 한다"면서 "일자리가 있으면 그래도 아침에 일어나서 출근할 데가 있기 때문에 극단적 생각을 못 하게 될 것이다. 1만 명의 북한민이 목숨을 끊는 일이 없도록 이곳이 인간주의의 본부가 되기를 희망한다"라고 당부했다.