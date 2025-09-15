전종덕 의원, 16일 '국산 식용유산업 육성' 국회 토론회

큰사진보기 ▲전종덕 진보당 국회의원 ⓒ 임석규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국산 식용유지 산업 육성을 위한 법제도 개선 국회 토론회 ⓒ 전종덕의원실 관련사진보기

국회 농림축산식품해양수산위원회 전종덕(진보당·비례) 의원은 16일 오후 3시 국회의원회관 제6간담회의실에서 '국산 식용유지 산업 육성법안(가칭) 추진 토론회'를 개최한다.우리식용유협동조합과 전 의원이 공동 주최하는 이번 토론회는 국제 곡물 공급망 불안정, 기후위기, 국제 분쟁 등으로 식량안보의 중요성이 커지는 상황에서 마련됐다.국산 식용유 자급률이 1%에도 미치지 못하는 구조적 위기를 극복하고, 지속가능한 농업·먹거리 체계 구축을 위한 정책적·입법적 대안을 논의하기 위한 자리다.전 의원과 박재만 우리식용유협동조합 이사장이 축사를 하고, 이행섭 우리식용유협동조합 감사가 '국산 식용유지 산업 육성과 입법화의 과제'를 주제로 발제한다.운영석 사단법인 한국유채산업연합회 이사장과 박인숙 친환경무상급식풀뿌리국민연대 공동대표, 한선경 농촌진흥청 국립식량과학원 소득식량작물연구소 소장이 토론한다.이 감사는 발제에서 국산 식용유지 산업 기반 확대를 위해 ▲유채·콩 등 유지작물의 국가 수매제 및 직불보조 포함 ▲공공급식에서 국산 식용유 우선 구매 ▲지역 단위 착유시설 구축 ▲유전자변형식품(GMO) 원료 표시제 개선 및 전면 표시제 도입 ▲'식용유지산업 육성법' 제정 등을 구체적으로 제안한다.전종덕 의원은 "식용유는 국민의 일상적인 식생활에서 빠질 수 없는 필수 자원임에도 불구하고 대부분을 수입에 의존하고 있다"며 "이번 토론회를 계기로 국산 식용유지 산업의 육성과 식량주권 확립을 위한 법제도적 논의가 본격화되길 기대한다"고 말했다.전 의원은 노동운동가 출신의 정치인이다. 전남 출신으로 광주여고, 조선대 간호학과를 졸업한 뒤 강진의료원 간호사로 근무하다 노동운동에 투신해 민주노총 사무총장을 지냈다. 제7대 전남도의원을 지낸 뒤 제22대 총선에서 국회의원에 당선됐다.