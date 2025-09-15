순천시, 청년친화헌정대상 '정책대상' 수상

큰사진보기 ▲전남 순천시가 지난 13일 열린 국회의원회관 대회의실에서 ‘제9회 대한민국 청년의 날’ 기념식에서 ‘2025년 청년친화헌정대상’ 정책대상을 수상했다. ⓒ 순천시 관련사진보기

전남 순천시는 지난 13일 열린 국회의원회관 대회의실에서 열린 '제9회 대한민국 청년의 날' 기념식에서 '2025년 청년친화헌정대상' 정책대상을 수상했다고 15일 밝혔다.청년친화헌정대상에서 정책대상은 정책 수혜자인 청년들이 위원으로 직접 참여한 선정위원회에서 심사를 진행한다.순천시의 기초자치단체 부문의 정책대상 수상은 청년참여기구의 운영으로 청년의 정책 참여 확대와 일자리‧주거‧복지 등 일상에서 변화를 체감할 수 있는 다양한 청년친화정책 추진한 것이 높게 평가받았기 때문이다.실제 순천시는 민선 8기 들어 청년 전담 부서인 청년정책과와 청년교육국을 신설해 청년정책 추진기반을 강화했다. 청년정책협의체 운영, 위원회 청년참여비율 20% 의무화, 청년센터, 창업연당‧청춘창고와 온라인 플랫폼 '청년정책114' 운영을 통해 온‧오프라인 청년 전담공간과 참여기구를 체계화했다.또 올해에도 청년들을 위한 일자리, 주거, 문화‧복지, 참여의 5개 분야, 106개 사업, 500억 원 규모의 청년정책을 추진하고 있다.순천시는 이 같은 정책들은 순천과 청년이 함께 성장하는 지속발전 가능한 청년친화도시로 나아가는 데 든든한 토대가 될 것으로 내다보고 있다.시 관계자는 "순천시는 체계적이고 폭넓은 청년정책을 추진해 청년들이 머무르고, 도전하며, 성장할 수 있는 미래도시로 나아가고 있다"며 "앞으로도 일자리‧주거‧복지‧문화 등 다양한 분야에서 청년들이 체감할 수 있는 정책지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.