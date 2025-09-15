광주 서구, 청년 친화 정책 2년 연속 '대상'

큰사진보기 ▲광주광역시 서구청사. ⓒ 광주광역시 서구청 관련사진보기

광주광역시 서구는 '2025년 청년친화헌정대상'에서 소통대상을 수상하며 우수 자치구로 선정됐다고 15일 밝혔다.지난해 이어 2년 연속 청년 중심 행정 성과를 인정받았다.청년친화헌정대상은 국회사무처 소관 (사)청년과미래가 주관해 청년정책·입법·소통 등 청년 친화적 환경 조성에 기여한 지방자치단체를 선정해 시상하는 제도다.서구는 청년 전담부서인 일자리청년지원과를 중심으로 청년 정책을 체계적으로 기획·추진하고 있으며 '서구청년센터플러스'와 청년창업플랫폼 '서구스타트업센터' 등 청년 전용 공간을 운영하며 현장 중심의 정책 기반을 마련했다.또 서구청년정책참여단 활동을 통해 청년들의 의견을 수렴해 정책 제안 기능을 강화했으며 청년 PI(Personal Identity)스쿨을 통해 맞춤형 역량 강화 프로그램을 제공해 청년 취업을 지원하고 있다.아울러 '명장성공스쿨'을 통해 제과·제빵·조리 분야 대한민국 명장이 직접 청년 외식창업가를 육성하고 청년 월세 한시 지원사업 등을 통해 자립 기반을 넓히는 등 다양한 정책을 추진하고 있다.김이강 서구청장은 "이번 수상은 청년들과의 소통을 바탕으로 추진한 정책 성과"라며 "앞으로도 청년들이 지역에서 도전하고 꿈을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.