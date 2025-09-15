마산해양신도시 업체가 시의원 상대 손배소... "의정활동 위협, 단호히 대응"

큰사진보기 ▲더불어민주당 창원시의원단, 15일 창원시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"정당한 의정활동 위협하는 위축 소송, 시민과 함께 단호히 맞서겠다."

창원 마산해양신도시 4차 공모사업자 컨소시엄에 참여했던 업체와 대표이사가 김묘정·진형익 창원시의원에 대해 8000만 원의 손해배상청구소송을 제기하자 더불어민주당 창원시의원단이 이같이 밝혔다.의원들은 송순호 더불어민주당 경남도당 위원장과 함께 15일 창원시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 입장을 밝혔다. 마산해양신도시는 마산만을 매립해 조성해 놓은 인공섬이다.업체측은 김묘정·진형익 의원이 창원시의회 본회의 때 했던 발언이 명예훼손에 해당한다며 손배소를 제기한 것이다. 이에 대해 민주당 의원단은 "이는 본질적으로 정당한 의정활동에 재갈을 물리려는 위축소송(SLAPP)"이라고 판단했다.민주당 의원단은 두 의원이 창원시의회 본회의에서 했던 시정질의 내용은 전임 감사관과 관련한 사안이었다고 밝혔다. 국민의힘 홍남표 전 창원시장(민선 8기) 때 감사관이 전임 허성무 전 시장(민선 7기, 더불어민주당, 현 국회의원) 관련해 감사를 진행했고, 마산해양신도시 4차 공모사업 관련 내용도 들어 있었던 것이다.민주당 의원단은 "민선 8기 홍남표 시장 시절, 전임 감사관은 민선 7기의 핵심 사업인 사화대상공원 민간개발특례사업, 창원문화복합타운, 진해 웅동지구 복합관광레저단지 등에 대해 감사를 진행하면서, 감사가 끝나지 않은 상황에서 '중간감사 발표'라는 전례 없는 방식을 택했다"라며 "최종 결과가 아닌 중간 내용을 공개한 것은 절차적으로도, 정치적으로도 부적절한 행위였다"라고 설명했다.이어 "특히 재판이 진행 중인 사안에 대해서까지 중간 결과를 발표하여 창원시가 진행하던 소송에 영향을 미쳤다. 실제로 감사 발표 이후 창원시가 패소 판결을 받은 사례도 있었다"라며 "이러한 상황에서 의원이 문제를 지적하고 의회가 시정을 요구한 것은 지극히 당연한 책무였다"라고 덧붙였다.창원시의회 본회의 질의 관련해, 이들은 "김묘정·진형익 의원은 업체와 대표이사의 실명을 직접 거론한 사실이 없다"라며 "두 의원이 제기한 것은 전임 감사관의 감사 행위와 절차·공개 방식·결과에 대한 정당한 의문과 비판이었다"라고 강조했다.이들은 "그럼에도 업체측이 다른 전제에 기반해 손해배상 소송을 제기한 것은, 의정활동에 재갈을 물리려는 전형적인 위축소송으로 볼 수밖에 없다"라며 "공익적 문제 제기를 소송으로 억압하려는 시도는 결코 정당화할 수 없으며, 오히려 더 큰 의혹과 비판을 자초할 것"이라고 밝혔다.그러면서 이들은 "이번 소송의 위협 앞에서도 우리는 시민의 알 권리와 창원시의 이익을 지키는 공익적·정당한 의정활동을 결코 멈추지 않을 것"이라며 "앞으로도 표적 감사 의혹과 마산해양신도시 관련 각종 의혹에 대해 끝까지 사실을 확인하고 책임을 물을 것이며, 업체측의 제소에 대해서도 명확한 증거로 하나하나 소명해 나가겠다"라고 밝혔다.송순호 위원장은 "이번 위축 소송에 대해 김묘정, 진형익 의원과 함께 단호히 맞설 것임을 분명히 밝힌다"라며 "정당한 의정활동에 재갈을 물리고 민주주의를 훼손하려는 시도에 대해 철저한 증거를 바탕으로 끝까지 진실을 밝히고, 부당함에 대한 책임을 물을 것"이라고 말했다.