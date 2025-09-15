메뉴 건너뛰기

100여 명 시민이 던진 1천여 개 질문, 정책의 밑그림이 되다

사회

광주전라

25.09.15 15:04최종 업데이트 25.09.15 15:04

100여 명 시민이 던진 1천여 개 질문, 정책의 밑그림이 되다

의제발굴단 마을일자리·공공서비스 분과 편, '좋은 일자리'를 만들기 위한 이들의 고민

의제발굴단 분과별 대표들이 선언문을 낭독하는 모습
의제발굴단 분과별 대표들이 선언문을 낭독하는 모습 ⓒ 광산구보

지속가능한 일자리에 대한 물음은 곧 시민 모두의 질문이 되었다. 광산구는 그 해답이 시민들과 함께 나누는 사회적대화 속에 있다고 믿으며 일터와 삶터의 목소리를 모았다. 그 중심에는 '의제발굴단'이 있었다. 지난 몇 달 동안 시민 100여 명이 모여 마을을 직접 찾아다니며 천여 개의 질문을 던지고 답을 찾아갔다. 그렇게 쌓인 생각들은 행정과 전문가의 손을 거쳐 정책의 밑그림이 되었다.

이번 글에서는 그 과정 속에서 목소리를 보탠 시민들의 이야기를 전한다. 공공서비스 분과에서 활동한 김차경 사회복지창작소 터 대표와 마을일자리 분과의 이준환 광산구 지역경제활력센터 선임연구원이 들려주는 경험을 통해 지속가능한 일자리의 의미를 다시 생각해본다.

좋은 일자리는 어디에서 시작될까?

사회적 대화에 참여하고 있는 김차경 대표(오른쪽)
사회적 대화에 참여하고 있는 김차경 대표(오른쪽) ⓒ 광산구보

공공서비스 분과 김차경 사회복지창작소 터 대표

마을과 청소년, 청년을 잇는 일을 하고 있다. 비영리단체 '사회복지창작소 터' 대표로 마을교육과 공동체 사업, 청소년 자치와 민주시민 교육, 봉사활동까지 다양한 현장을 다닌다. 대학을 졸업하고 취업 대신 마을활동가의 길을 선택한 지 벌써 6년이 넘었다.

하지만 시간이 지날수록 고민이 커졌다. "마을활동가라는 일이 직업으로 인정받으려면 무엇이 필요할까." "기관은 우리에게 어떤 도움을 줄 수 있을까." 비슷한 고민을 하는 활동가들과 모여 이야기를 나눠도 현실로 이어지는 건 쉽지 않았다.

그때 '사회적대화'라는 과정을 알게 됐다. 마을일자리뿐 아니라 다른 분야의 일자리 이야기도 들을 수 있겠다는 기대가 생겼다. 좋은 방향을 제시받을 수 있을지도 모른다는 마음으로 참여를 결정했다.

"직업에 대한 편견, 인식을 최소화할 수 있는 방법은 무엇일까?"

그리고 깨달았다. 나는 내 일만 깊게 고민하며 살았다는 사실을. 다른 분야 사람들이 무슨 일을 하고 어떤 어려움을 겪는지 생각해본 적이 거의 없었다. 대화를 통해 그들의 현실을 접했고 좋은 일자리를 만들려면 나와 다른 분야에 더 관심을 가져야 한다는 것을 배웠다.

마을일자리 분과에서 나눈 대화도 인상 깊었다. 같은 분야에서 활동하니 당연히 같은 고민을 할 거라 생각했는데, 아니었다. 나는 주로 청년 활동가로서의 처우와 경력 인정을 떠올렸지만 다른 사람들은 자원봉사와의 경계, 마을 돌봄과 일자리 문제를 깊게 고민하고 있었다. "하나의 분야 안에도 이렇게 다른 질문이 있구나."

다른 분과에는 또 얼마나 많은 고민이 있을까. 좋은 일자리를 만든다는 건 생각보다 오래, 그리고 어렵게 가야 하는 길이라는 걸 실감했다. 아쉬움도 있다. 많은 사람들이 모여 다양한 생각을 나누는 건 좋았지만, 인원이 많다보니 깊게 이야기 하기가 쉽지 않았다. 다른 분과 사람들과도 섞여서 이야기 나눌 시간이 있었더라면 훨씬 더 의미 있는 시간이 되었을 것 같다.

그럼에도 사회적대화는 내게 큰 배움이었다. 다른 사람들의 질문에 귀 기울이고, 내 일의 의미를 다시 돌아본 시간이었다. 좋은 일자리란 결국 사람과 사람 사이의 대화에서 시작된다는 사실을 이 과정을 통해 다시 확인할 수 있었다.

다양한 시선의 일자리를 그린 시간

이준환 선임연구원
이준환 선임연구원 ⓒ 광산구보

마을일자리 분과 이준환 광산구 지역경제활력센터 선임연구원

"광산구 일자리는 모두를 위한 좋은 일자리가 될 수 있을까?"

처음에는 지속가능 일자리특구 정책과 의제발굴단 참여 제안을 들었을 때는 선뜻 마음이 가지 않았다. 이런 과정이 정말 변화를 만들 수 있을까 하는 의문이 있었기 때문이다.

하지만 막상 사회적 대화에 참여해 보니 분위기는 생각보다 훨씬 좋았다. 주말 하루를 내놓고도 부담 없이 웃으며 대화할 수 있었고 분과별로 모여 포스트잇에 의견을 적고 나누다 보니 혼자라면 떠올리지 못했을 생각들도 들을 수 있었다. 한 사람의 작은 도움이 모이면 광산구를 바꿀 수 있고 지역경제를 살리는 밑거름이 될 수도 있다는 믿음도 생겼다.

단순히 종이에 몇 줄 적는 참여가 아니라 실제 현장을 살아가는 사람들의 이야기를 듣는 자리였다. 다섯 번의 대화를 거치면서 이 목소리들이야말로 지속가능 일자리 특구의 중심이 될 거라는 확신이 들었다. 그 과정에서 내가 하던 생각도 많이 바뀌었다. 좋은 일자리를 만든다는 건 단순히 일자리 수를 늘리는 문제가 아니었다. 세대와 직종에 따라 '좋은 일자리'의 기준은 다를 수밖에 없었다.

20·30대는 안정성과 성장 기회를, 40·50대는 고용 유지와 생활임금을, 공무원과 민간기업 종사자는 또 각기 다른 가치를 우선순위에 둔다. 대화를 나누면서 좋은 일자리란 결국 서로의 입장을 이해하고 조율하는 과정에서 만들어진다는 걸 느꼈다.

처음 하는 과정이다 보니 참여자 구성이 다양하지 못했다. 취업 때문에 광산구를 떠난 청년들의 목소리를 직접 들어보는 자리가 있었다면 더 풍성했을 것이다. 왜 일부는 광주를 '일하기 좋지 않은 도시'로 보는지 또 어떤 조건이 갖춰져야 돌아올 의향이 있는지 듣는 것도 필요하다고 생각했다.

분과 구성도 제조업과 공공근로 중심에 머물러 있었다. 광산구에는 IT, 연구개발, 예체능, 영상 제작 등 다양한 분야에서 일하는 사람들이 있다. 이런 이들이 함께 참여했더라면 훨씬 다채로운 의견이 나왔을 것이다.

그럼에도 사회적대화는 나에게 값진 시간이었다. 혼자였다면 알 수 없었던 이야기를 들으며, 내 시야와 생각이 넓어졌다. 그리고 무엇보다 '사람이 먼저'라는 가치를 다시금 생각하게 됐다. 앞으로 사회적대화가 더 많은 사람의 참여와 다양한 시선을 담아낼 수 있으면 좋겠다. 서로의 경험과 생각이 모여, 모두가 만족할 수 있는 '좋은 일자리'로 이어지는 길을 함께 만들어가길 기대한다.

작년 7월에 열린 사회적대화 선언식 현장
작년 7월에 열린 사회적대화 선언식 현장 ⓒ 광산구보

광산구보 양선호, 김차경, 이준환 (gwangsangubo) 내방

지속가능광산(광산구보)은 시민에게 유익한 정보와 제도를 소개하고 이를 통해 시민의 구정참여 기회를 제공하고자 발간되는 월간 소식지입니다.

