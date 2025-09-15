100여 명 시민이 던진 1천여 개 질문, 정책의 밑그림이 되다

큰사진보기 ▲의제발굴단 분과별 대표들이 선언문을 낭독하는 모습 ⓒ 광산구보 관련사진보기

"직업에 대한 편견, 인식을 최소화할 수 있는 방법은 무엇일까?"

"광산구 일자리는 모두를 위한 좋은 일자리가 될 수 있을까?"

지속가능한 일자리에 대한 물음은 곧 시민 모두의 질문이 되었다. 광산구는 그 해답이 시민들과 함께 나누는 사회적대화 속에 있다고 믿으며 일터와 삶터의 목소리를 모았다. 그 중심에는 '의제발굴단'이 있었다. 지난 몇 달 동안 시민 100여 명이 모여 마을을 직접 찾아다니며 천여 개의 질문을 던지고 답을 찾아갔다. 그렇게 쌓인 생각들은 행정과 전문가의 손을 거쳐 정책의 밑그림이 되었다.이번 글에서는 그 과정 속에서 목소리를 보탠 시민들의 이야기를 전한다. 공공서비스 분과에서 활동한 김차경 사회복지창작소 터 대표와 마을일자리 분과의 이준환 광산구 지역경제활력센터 선임연구원이 들려주는 경험을 통해 지속가능한 일자리의 의미를 다시 생각해본다.공공서비스 분과 김차경 사회복지창작소 터 대표마을과 청소년, 청년을 잇는 일을 하고 있다. 비영리단체 '사회복지창작소 터' 대표로 마을교육과 공동체 사업, 청소년 자치와 민주시민 교육, 봉사활동까지 다양한 현장을 다닌다. 대학을 졸업하고 취업 대신 마을활동가의 길을 선택한 지 벌써 6년이 넘었다.하지만 시간이 지날수록 고민이 커졌다. "마을활동가라는 일이 직업으로 인정받으려면 무엇이 필요할까." "기관은 우리에게 어떤 도움을 줄 수 있을까." 비슷한 고민을 하는 활동가들과 모여 이야기를 나눠도 현실로 이어지는 건 쉽지 않았다.그때 '사회적대화'라는 과정을 알게 됐다. 마을일자리뿐 아니라 다른 분야의 일자리 이야기도 들을 수 있겠다는 기대가 생겼다. 좋은 방향을 제시받을 수 있을지도 모른다는 마음으로 참여를 결정했다.그리고 깨달았다. 나는 내 일만 깊게 고민하며 살았다는 사실을. 다른 분야 사람들이 무슨 일을 하고 어떤 어려움을 겪는지 생각해본 적이 거의 없었다. 대화를 통해 그들의 현실을 접했고 좋은 일자리를 만들려면 나와 다른 분야에 더 관심을 가져야 한다는 것을 배웠다.마을일자리 분과에서 나눈 대화도 인상 깊었다. 같은 분야에서 활동하니 당연히 같은 고민을 할 거라 생각했는데, 아니었다. 나는 주로 청년 활동가로서의 처우와 경력 인정을 떠올렸지만 다른 사람들은 자원봉사와의 경계, 마을 돌봄과 일자리 문제를 깊게 고민하고 있었다. "하나의 분야 안에도 이렇게 다른 질문이 있구나."다른 분과에는 또 얼마나 많은 고민이 있을까. 좋은 일자리를 만든다는 건 생각보다 오래, 그리고 어렵게 가야 하는 길이라는 걸 실감했다. 아쉬움도 있다. 많은 사람들이 모여 다양한 생각을 나누는 건 좋았지만, 인원이 많다보니 깊게 이야기 하기가 쉽지 않았다. 다른 분과 사람들과도 섞여서 이야기 나눌 시간이 있었더라면 훨씬 더 의미 있는 시간이 되었을 것 같다.그럼에도 사회적대화는 내게 큰 배움이었다. 다른 사람들의 질문에 귀 기울이고, 내 일의 의미를 다시 돌아본 시간이었다. 좋은 일자리란 결국 사람과 사람 사이의 대화에서 시작된다는 사실을 이 과정을 통해 다시 확인할 수 있었다.마을일자리 분과 이준환 광산구 지역경제활력센터 선임연구원처음에는 지속가능 일자리특구 정책과 의제발굴단 참여 제안을 들었을 때는 선뜻 마음이 가지 않았다. 이런 과정이 정말 변화를 만들 수 있을까 하는 의문이 있었기 때문이다.하지만 막상 사회적 대화에 참여해 보니 분위기는 생각보다 훨씬 좋았다. 주말 하루를 내놓고도 부담 없이 웃으며 대화할 수 있었고 분과별로 모여 포스트잇에 의견을 적고 나누다 보니 혼자라면 떠올리지 못했을 생각들도 들을 수 있었다. 한 사람의 작은 도움이 모이면 광산구를 바꿀 수 있고 지역경제를 살리는 밑거름이 될 수도 있다는 믿음도 생겼다.단순히 종이에 몇 줄 적는 참여가 아니라 실제 현장을 살아가는 사람들의 이야기를 듣는 자리였다. 다섯 번의 대화를 거치면서 이 목소리들이야말로 지속가능 일자리 특구의 중심이 될 거라는 확신이 들었다. 그 과정에서 내가 하던 생각도 많이 바뀌었다. 좋은 일자리를 만든다는 건 단순히 일자리 수를 늘리는 문제가 아니었다. 세대와 직종에 따라 '좋은 일자리'의 기준은 다를 수밖에 없었다.20·30대는 안정성과 성장 기회를, 40·50대는 고용 유지와 생활임금을, 공무원과 민간기업 종사자는 또 각기 다른 가치를 우선순위에 둔다. 대화를 나누면서 좋은 일자리란 결국 서로의 입장을 이해하고 조율하는 과정에서 만들어진다는 걸 느꼈다.처음 하는 과정이다 보니 참여자 구성이 다양하지 못했다. 취업 때문에 광산구를 떠난 청년들의 목소리를 직접 들어보는 자리가 있었다면 더 풍성했을 것이다. 왜 일부는 광주를 '일하기 좋지 않은 도시'로 보는지 또 어떤 조건이 갖춰져야 돌아올 의향이 있는지 듣는 것도 필요하다고 생각했다.분과 구성도 제조업과 공공근로 중심에 머물러 있었다. 광산구에는 IT, 연구개발, 예체능, 영상 제작 등 다양한 분야에서 일하는 사람들이 있다. 이런 이들이 함께 참여했더라면 훨씬 다채로운 의견이 나왔을 것이다.그럼에도 사회적대화는 나에게 값진 시간이었다. 혼자였다면 알 수 없었던 이야기를 들으며, 내 시야와 생각이 넓어졌다. 그리고 무엇보다 '사람이 먼저'라는 가치를 다시금 생각하게 됐다. 앞으로 사회적대화가 더 많은 사람의 참여와 다양한 시선을 담아낼 수 있으면 좋겠다. 서로의 경험과 생각이 모여, 모두가 만족할 수 있는 '좋은 일자리'로 이어지는 길을 함께 만들어가길 기대한다.