진보당 "평화 위협하는 한미연합훈련 국회가 중단시키자"

오늘(15일)부터 19일까지 제주 동남방 공해상에서 열리는 한미일 다영역 군사훈련 '프리덤에지'를 반대하는 시민단체의 목소리가 나오는 가운데 진보당 의원단이 "평화를 위해 국회가 한미연합훈련 중단시키자"고 촉구하고 나서 귀추가 주목된다(관련기사 : "한미일 군사훈련? 한국노동자 구금처럼 굴욕 전쟁 동맹"
https://omn.kr/2fbsk).
윤종오·전종덕·정혜경·손솔 의원은 15일 오전 국회소통관에서 기자회견을 열고 "한미 연합훈련의 중단은 군사적 긴장을 낮추고, 우발적 충돌을 예방하며, 남북 간 대화와 협력을 회복하는 가장 현실적인 조치"라며 국회가 나설 것을 제안했다.
이들은 지난 2018년 남북 정상이 합의한 9.19 군사합의를 상기했다. "이 군사합의가 우발적 충돌을 방지하고 상호 신뢰를 쌓으며 평화의 한반도를 앞당긴 역사적 성과였다"며 "이제 9.19 군사합의 7주년을 맞이하는 시점에서, 대한민국 국회가 먼저 나서 한반도 평화의 길을 열어야 한다"는 주장이다.
윤종오 원내대표는 "이재명 정부는 남북관계 개선 의지를 드러냈지만, 한미연합훈련이 지속되는 한 온전한 평화는 기대할 수 없다"며 "2018년 남북 정상이 합의한 9·19 군사합의 7주년을 맞이하는 시점에, 국회가 나서 한반도 평화의 길을 열자. 그 첫걸음이 한미연합훈련 중단"이라 강조했다.
정혜경 의원은 "평화를 위해서는 평화를 준비해야 한다"며 "전쟁훈련은 전쟁을 부르고, 적대를 부추길 뿐"이라고 반대했다. 이어 "한반도를 전쟁의 화약고로 만들고, 전범국 일본까지 함께하는 군사훈련은 당장이라도 중단시켜야 한다"며 국회의 역할을 촉구했다.
전종덕 의원은 "미국이 '동맹 현대화'의 이름으로 더 많은 무기와 훈련, 세금 부담을 요구하는 것은 한반도의 대결과 긴장 고착 및 불필요한 위기로 몰아내는 것"이라며 "지금 필요한 것은 한미동맹 현대화가 아닌, 한반도의 항구적 평화체계 구축이며 그 첫걸음이 한미연합훈련 중단"이라 밝혔다.
손솔 의원은 "특히 한미일 합동군사훈련은 '중국억제 목적'임을 숨기지 않았다"며 "군사적으로 한반도가 중국의 군사목표가 될 수 있고, 경제적으로도 중국과 협력·교류에 막대한 영향을 끼치는 심각한 문제"라고 지적했다. 이어 "트럼프 강탈외교에 대응하여 다변화된 외교가 절실한 상황에, 한미연합훈련은 평화가 멀어지고, 민생도 파괴되는 선택"이라 비판했다.
한편 진보당은 이날부터 한미연합훈련 중단을 촉구하는 '당원선언 인증샷' 캠페인을 전국적으로 실시할 예정이다.