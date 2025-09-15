[영상] "신냉전 대결 격화시키는 '한미일 프리덤 에지 중단해야"

큰사진보기 ▲경남자주통일평화연대, 민주노총 경남본부는 15일 오전 창원진해 미국함대지원부대 앞에서 기자회견을 열어 “신냉전대결 격화시키는 다영역군사훈련 한국-미국-일본 ‘프리덤 에지’ 중단하라”고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"신냉전대결 격화시키는 다영역군사훈련 한국-미국-일본 '프리덤 에지' 중단하라."

큰사진보기 ▲진주진보연합, 15일 진주시청 앞 기자회견. ⓒ 진주진보연합 관련사진보기

경남자주통일평화연대(대표 황철하)와 민주노총 경남본부(본부장 김은형)가 15일 오전 창원진해 미국함대지원부대 앞에서 이같이 외쳤다.한미일 3국은 이날부터 19일까지 제주 동남방 공해상에서 다영역훈련 '프리덤에지'를 실시한다. 미군 인도태평양사령부는 이번 훈련과 관련해 "제1도련선(First Island Chain) 내 전투 신뢰성 있는 전력을 강화함으로써 아시아태평양 지역의 억지력을 제고한다"라고 밝혔다.제1도련선은 쿠릴열도와 대만 동쪽, 필리핀 서쪽, 믈라카 해협을 잇는 가상의 선으로 중국 해군의 작전 반경을 뜻한다. 이번 훈련에서는 해상미사일 방어훈련, 대잠전 훈련, 공중훈련, 방공훈련, 대해적훈련, 사이버방어훈련이 진행된다.경남자주통일평화연대·민주노총 경남본부는 회견문을 통해 "프리덤에지 훈련은 중국을 겨냥한 것으로, 한국이 여기에 동참할 명분도, 정당성도 없다"라며 "연합연습 장소인 제주 동남방 공해상은 중국 해군의 태평양 진출로이자 전략적 요충지다. 결국 한국의 참여는 미국의 대중국 억제에 군사력을 보태겠다는 것"이라고 설명했다.이어 "그러나 중국은 한국과 바다를 맞대고 있으며 미국에 이어 두 번째로 교역량이 많은 국가로 우리가 굳이 중국 인근 해역에서 미국, 일본과 군사훈련을 벌일 이유는 없다"라며 "미국, 중국 중에 하나를 선택하고 다른 하나는 적대하는 진영논리는 냉전시대에나 있던 낡은 외교로, 공존과 평화의 미래로 가는 길에 우리 운신의 폭만 좁히는 어리석은 선택일 뿐이다"라고 덧붙였다.그러면서 이들은 "한미일 군사협력 공고화, 한미일군사훈련의 정례화는 감옥에 있는 윤석열이 미국의 대중국 봉쇄 동참을 위한 돌격대를 자처하며 미국에 약속한 것이다"라며 "이는 한반도를 미국의 전쟁기지로 내어준 것이다"라고 강조했다.이재명정부에 대해, 진보단체들은 "국민의 안전과 평화, 경제적 이익, 주권을 심각히 훼손시킬 우려가 있는 것으로 이재명 정부가 국익과 민생 회복을 최우선 과제로 삼고 있다면 윤석열 정부의 한미일 군사협력 정책을 계승할 것이 아니라 과감히 훈련 중단을 선언해야 한다"라고 제시했다.그러면서 이들은 "트럼프 행정부가 북과 대화할 의사를 여러번 공개적으로 밝히고 있고, 이재명 정부는 민생경제를 살리기 위해 안보리스크를 관리하겠다고 하면서 인내심있게 북에 대화를 위한 손을 내밀겠다고 했다. 그렇다면 북과의 핵전쟁을 상정한 연합연습부터 중단해야 한다. 적대와 대화는 양립할 수 없다"라고 밝혔다.참가자들은 "북과 대화와 공존을 원한다면 훈련을 중단하는 것이 마땅하다. 일본의 군사대국화에 날개를 날아줄 한미일 군사훈련은 중단되어야 한다"라며 "한미일 다영역군사연습인 프리덤에지는 신냉전 대결을 격화할 뿐이다. 프리덤에지 즉각 중단하라"라고 외쳤다.김은형 본부장은 "일본과 손을 잡고, 한미일 군사동맹화로, 이땅을 전쟁화마 속으로 밀어넣는 전쟁연습이 기어이 이 땅에서 벌이는 이유가 뭐냐"라며 "도대체 대한민국이라는, 한반도라는 땅을 공멸시킬 수 있는 전쟁연습을 왜 대한민국 땅에서 하겠다는 것이냐"라고 말했다.김 본부장은 "미국과 일본에 끌려다니지 말고, 국민을 믿고 자주외교. 자주국방의 길을 찾아 나서야 한다. 그것이 이 땅 국민들과 우리 민족이 모두 사는 길이다. 전쟁의 먹구름을 거두는 길이다"라며 "전쟁광 트럼프는 절대 피스메이커가 될 수 없다. 대한민국 대통령이 분단을 극복하고 통일로 나아가는 피스메이커가 되어야 한다"라고 강조했다.박봉열 진보당 경남도당 위원장도 발언을 통해 군사훈련 중단을 강조했다. 참가자들은 마지막에 태극기·성조기·일장기에다 '동맹'이라는 글자가 새겨진 펼침막을 뜯어내고 '한반도 평화'가 드러나도록 하는 상징의식을 선보였다.이들이 미국함대지원부대 앞에서 기자회견을 열어 경찰관들이 배치되었고, 충돌은 발생하지 않았다.진주자주통일연대, 진주진보연합도 이날 진주시청 앞에서 기자회견을 열어 군사훈련 중단을 촉구했다.류재수 진보당 진주시위원장은 "한반도 평화와 안정을 통해서 국민들을 먹여살리겠다고 하는 한반도 평화 프로세스를 통해서 이재명 정부는 당선되었다. 당선된 이후에도 미국 트럼프에게 북미대화를 통해서 한반도 평화를 가져다줄 것을 요구하고 있다. 그 말이 진정성 있게 들릴려면 윤석열과 바이든, 기시다가 작당해서 꾸몄던 한미일 군사훈련부터 막아내야 한다"라고 말했다.이어 "윤석열이 평양에 무인기를 띄워가면서까지 비상계엄을 통해 영구집권을 꾀하려했던 그 외환죄를 처벌하려고 하는 게 이재명 정부이다. 그럼에도 불구하고 북을 가장 자극하는 한미일 군사훈련을 진행한다는 것은 앞뒤가 전혀 맞지 않는다. 지금이라도 한반도 평화를 위해서 한미일 군사훈련을 당장 중단할 것을 요구한다"라고 덧붙였다.정하늘 진보대학생넷 진주지회장 "전 세계가 미국의 패악질에서 벗어나 새로운 다극화 질서를 향해 가고 있는 이 시기에 미국만을 바라보며 달려가는 것이 얼마나 어리석은 일인지 깨달아야 한다. 관세를 이용해 전 세계를 협박하고, 조지아주의 우리 기업에서 일하던 한국인 수백 명이 굴욕적으로 체포당하는 것까지 모두가 지켜본 지금이야말로 이제 일방적인 한미관계에서 벗어나야 할 때다. 그리고 그 시작은 미국의 방패를 자처하는 프리덤에지 훈련 중단일 것이다"라고 말했다.진주진보연합은 "한반도 전쟁위기 고조시키는 한미일 전쟁연습 중단과 이재명 정부가 미국의 동맹 현대화 전략에 동참이 아닌 거부에 나설 것을 요구한다"라며 "한미일 연합훈련이 진행되는 동안 진주시청 앞 대표자 1인시위 이어가기를 벌인다"라고 밝혔다.