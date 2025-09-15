당진시 돼지축사반대운동 승리의 기록, 백서에 담았다

큰사진보기 ▲백서 출판기념회출판기념회 단체사진을 찍고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"주민주권의 시대. 시민이 지킨 당진, 시민이 바꾼다"

스마트축산복합단지반대를위한당진시민대책위원회(이하 대책위)는 지난 9월 11일(목) 오후 7시, 당진시종합복지타운 햇살터에서 '함께 이룬 승리, 돼지축사반대운동 승리 백서 출판기념회'를 개최했다. 이번 행사에는 2024년 추진되었던 30만 마리 돼지축사 조성계획 철회 1주년을 기념하여 당진시민의 역사적인 승리를 기록한 백서 출판을 알렸다.기념회에는 돼지축사반대운동에 참여했던 많은 시민들과 각계 단체 대표들이 참석해 당진시민의 연대가 이뤄낸 승리를 다시 기억하고 함께 축하하는 시간을 가졌다.오윤희 대책위 대표는 기념사에서 "돼지축사반대운동의 승리는 자랑스러운 당진시민의 역사이며, 그 역사를 기록하는 일은 새로운 당진의 미래를 열어가는 의미 있는 과정"이라며 백서 발간의 의의를 밝혔다.기념행사의 중심 순서인 북토크에서는 백서에 수록된 참가자 인터뷰가 진행되었고, 당시 운동의 주역들이 생생한 경험담을 나누었다. 대담자로 나선 김진숙 대표는 "재보궐 선거 당시 단독공약으로 돼지축사 철회를 약속했는데, 시민에게 그 약속을 지킬 수 있어서 참 다행이었다"며 감회를 전했다.행사 말미에 김진숙 대표는 '당진을 위한 제언'을 발표하며, "시민이 지켜낸 당진을 이제는 구조적 수탈지가 아닌 생태, 공존, 포용의 도시로 함께 만들어가자"고 당진의 미래 비전을 제시했다.이번 출판기념회는 당진 시민운동사에 중요한 전환점을 기록하며, 앞으로 주민과 지역이 함께 만들어가는 지속가능한 공동체의 가능성을 제시한 측면에서 의미가 있었다는 관계자의 후문이 있었다.