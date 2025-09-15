내란 재판부 놓고 장동혁 "이재명 대통령 입장 밝혀라"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 당대표가 15일 부산시 동구 해양수산부 임시청사를 둘러본 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 15일 부산 수영구 남천동 부산시당에서 열린 현장최고위원회에서 발언하고 있다. 2025.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란특별재판부 설치 목소리에 국민의힘이 강하게 반발하며 공세를 퍼붓고 있다. 조희대 대법원장 사퇴 목소리를 놓고선 급기야 "이재명 대통령이 직접 입장을 밝혀야 한다"라는 말까지 튀어나왔다. '비상계엄'과 '윤석열 탄핵'에는 분명한 선을 긋지 못하면서도, 정작 재판부 설치 시도에 대해선 "입법 내란"이라며 각을 세우는 모양새다.장동혁 국민의힘 당대표는 15일 오전 부산시 동구 해양수산부 임시청사를 방문한 자리에서 "간단하게 말하겠다. 조희대 대법원장의 사퇴를 요구하거나 탄핵까지 언급하고 있는데 이와 가장 이해관계가 있는 사람이, 최대 수혜자가 이재명 대통령이다. 직접 입장을 밝히면 된다"라고 말했다.장 대표는 이도 모자란다는 듯 "자꾸 대변인의 입을 통해 이렇게 저렇게 말을 바꿔가면서 언급할 게 아니라 이에 대한 대통령의 분명한 입장을 밝히기 바란다"라고 거듭 압박의 고삐를 조였다. 이 같은 반응은 내란 재판부와 조 대법원장을 둘러싸고 대통령실이 여러 차례 입장을 낸 데 따른 것이다.발단은 하루 전인 14일 추미애 국회 법제사법위원장이 '조 대법원장이 물러나야 한다"라는 내용으로 글을 올리면서 시작했다. 이와 관련해 이날 대통령실 강유정 대변인은 브리핑에서 관련 질문이 나오자 특별한 입장이 없다면서도 "입법부의 논의를 충분히 지켜봐야 할 필요가 있다", "원칙적 공감"이라는 말을 꺼냈다.이후 이에 대한 언론 보도가 쏟아졌고, 대통령실이 추가로 의견을 표시하는 상황에 이르렀다. 오해가 있다는 것이다. 대통령실은 브리핑 내용이 대법원장의 사퇴 요구에 공감한 게 아니라고 해명했다. 다시 마이크를 잡은 강 대변인은 "발언의 앞뒤 맥락을 자른 채 브리핑 취지를 오독했다"라며 "선출된 권력과 임명된 권력에 대한 이 이야기를 다시 한번 원칙적으로 설명한 것"이라고 직전 발언을 바로 잡았다.그러나 장동혁 대표는 이를 부정하며 자신의 주장을 이어갔다. 그는 "강 대변인의 워딩을 그대로 제가 살펴봤는데 특별히 오해한 것은 없다"라며 "오히려 수렁에 빠지는 느낌"이라고 맞받았다. 이 대통령이 나서란 요구는 이 과정에서 나왔다.내란 재판 불신 속에 민주당이 이를 전담할 재판부 설치를 주장하고 나서자 장 대표는 연일 거부감을 드러내고 있다. 14일 손현보 목사의 부산 세계로교회 예배에 참석한 그는 "이 대통령이나 정 대표의 인식이 북한이나 중국 수준에 머물고 있다"라며 "(재판부를 설치하겠다면 사법부가 비상한 결단을 할 것"이라고 주장했다. 법원이 멈춰선 이 대통령의 재판을 재개해야 한단 사실상 공개 압박이었다.이어 다음 날 부산에서 연 현장 최고위에서도 내란 재판부 불가 기조를 유지했다. 그는 또다시 "이런 발상은 북한과 중국이 아니면 가능하지 않다"라면서 "이것이야말로 헌법을 파괴하는 입법내란"이라고 목청을 키웠다.동시에 "우리 사법부는 재판의 독립을 해치는 그 어떤 것도 용납하지 않았다. 그럴 때마다 모든 법관이 분연히 일어섰다. 연판장으로 막아냈고, 그것도 되지 않으면 법복을 벗어 던지면서 독립을 지켜왔다"라며 법원의 행동을 요구했다.이 같은 장 대표를 향해 정책위 의장인 김도읍 국회의원 등도 내란 재판부를 정치공세로 규정하며 힘을 보탰다. 부산 최고위 회의에 함께한 김 의원은 "(노란봉투법, 관세협상으로) 국민과 기업이 당장 피해를 입게 생겼는데, 정작 이재명 정권은 정쟁에 빠져 허송세월만 보내고 있다"라고 당대표의 발언을 거들었다.최수진 원내 수석대변인은 따로 논평을 내어 이 대통령 재판 재개 주장을 이어갔다. "이미 시작된 하나의 내란 사건 재판에 대해 다시 따로 전담재판부를 만들어 중도에 재판부를 교체해 판결을 내리겠다는 것 자체가 심각한 위법이자 모순"이라고 논쟁에 개입한 그는 "(민주당이 위헌이 아니라고 본다면)5개 사건 재판에 동참해 달라"며 중단된 이 대통령의 재판을 걸고 넘어졌다.