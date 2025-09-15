산재 반복 기업에 '과징금' 강화... "산재왕국 오명 벗을 것"

큰사진보기 ▲민주당, 산업재해예방TF 중대재해 예방을 위한 노동안전 종합대책 발표더불어민주당 김병기 원내대표가 15일 국회에서 열린 산업재해예방TF 중대재해 예방을 위한 노동안전 종합대책 발표에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"그간 들은 산업현장의 목소리를 바탕으로, 당정이 함께 노동안전 종합대책을 마련했습니다. 반복되는 중대 재해에 대해 강력하고 실효적인 제재를 가하는 것이 핵심이며, 이는 단순 정책 발표를 넘어 더는 일터에서 생명을 잃는 일은 없게 하겠다는 공동의 약속입니다."

더불어민주당 산업재해예방 TF 김주영 단장(국회 환경노동위원회 민주당 간사)의 말이다. 민주당은 15일 정부가 발표하는 노동안전 종합대책과 관련해 서울 여의도 국회에서 회의를 열고 "노동자 안전은 어떤 가치보다 우선한다"며 이를 적극 뒷받침하겠다고 밝혔다. 핵심은 향후 노동자 사망 등 산재가 반복되는 기업에 더 강력한 과징금으로 불이익을 주겠다는 것.김병기 민주당 원내대표는 이날 산업재해예방 TF '중대재해 예방을 위한 노동안전 종합대책 발표회'에 참석해 "안전한 일터를 만드는 것은 민주당의 핵심 정책 과제다. 민주당은 입법과 예산을 통해 이 대책이 현장에서 실질적으로 작동하도록 지원하겠다"며 이같이 말했다.이를 위해 노동자 알권리 확대를 위한 '산업재해 조사 보고서 공개', '명예 산업안전감독관' 등 제도를 강화하고 '위험 신고 포상제 도입' 같은 핵심 과제를 선정해 올해 안으로 신속히 추진하겠다는 계획이다.'산재 근절'은 이번 이재명 정부의 핵심 목표 중 하나다. 지난 7월 29일 이재명 대통령은 관련 대책을 보고받은 뒤 "(고용부는) 사람 목숨을 지키는 특공대다", "상당 기간이 지나도 산재가 안 줄어들면 진짜로 직을 거시라"라고 말했고, 김영훈 장관은 이에 "그렇게 하겠다"고 답했다. 민주당은 같은날 산재 예방TF를 출범시키고, 산재 사망사고 현장을 방문하는 등 이제껏 중대재해 근절 방안을 논의해왔다.김영훈 고용노동부 장관은 이날 회의에서 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 정부의 가장 기본적이고 중요한 책무"라며 "이번 대책에서는 중대 재해를 유발하는 근본적 구조적 원인을 해결하는 데 중점을 두었다"고 말했다.그에 따르면 이번 '노동안전 종합대책'이 기존과 차별화된 점은 세 가지다. ▲실제 사고가 발생하는 소규모 사업장과 취약 노동자 등 안전 사각지대에 대한 지원이 대폭 강화되고 ▲중앙 부처는 물론 지방자치단체, 민간 재해 예방 기관 등 다양한 주체들과 협업한 촘촘한 예방 시스템을 구축하며 ▲사고가 반복되는 기업에는 실효성 있는 제재를 통해 안전 투자가 더 이익이 되는 구조로 만들겠다는 것이다.김 장관은 "이번 대책을 시작으로 '안전 실천' 분위기가 널리 확산될 수 있도록 제가 직접 나서서 노사 및 유관단체 등과 긴밀히 소통하겠다. 특히 노-사-정 대표자 회의를 제안해, 노사정이 함께 안전한 일터를 만들어 가도록 힘을 모으고 이재명 정부의 사회적 대화 첫 번째 의제로 제안하겠다"며 "당정이 함께 노력한다면 올해가 '(대한민국은) 산재왕국'이라는 오래된 오명을 벗는 원년이 될 수 있을 것"이라고 공언했다.안호영 국회 환경노동위원장 또한 "매년 최소 약 600명 노동자가 산업 재해로 목숨을 잃고 있다"며 "(현장 근로자가 위험할 땐) 작업을 중지할 수 있는 권리를 실질적으로 보장해야 한다", "산재가 반복될 시 엄격한 과징금과 영업 정지 등으로 제재가 현장에서 제대로 작동하도록 해야 한다"고 강조했다.