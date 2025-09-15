"한미일 군사훈련? 한국노동자 구금처럼 굴욕 전쟁 동맹"

큰사진보기 ▲울산자주통일평화연대가 15일 오전 10시 30분 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '한국노동자 구금과 인권유린' 규탄과 '한미일전쟁연습(프리덤에지) 중단'을 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

오늘(15일)부터 19일까지 제주 동남방 공해상에서 한미일 다영역 군사훈련 '프리덤에지'가 작년 6월과 11월에 이어 올해 세 번째 실시된다.이에 시민단체들이 "관세 폭탄으로 한국 경제에 대한 일방적인 수탈을 자행하고 한국노동자 구금으로 인권을 유린한 미국의 트럼프가 '동맹의 현대화'라는 허울 좋은 소리로 한반도의 평화를 심각하게 위협하려 한다"고 비판했다.평화 시민단체들로 구성된 울산자주통일평화연대는 15일 오전 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '한국노동자 구금과 인권유린'을 한 미국을 규탄하는 한편 '한미일전쟁연습(프리덤에지) 중단'을 아울러 촉구했다.이들은 "미국과의 동맹이 전쟁동맹이자 굴욕동맹이라는 것은 조지아주 배터리 공장 한국인 노동자 강제 연행 사태로도 알 수 있다"며 "수천억 달러 투자 약속을 하고도 노동자들의 기본적인 인권과 권리마저 보장받지 못하는 소름끼치도록 불평등한 한미동맹의 민낯을 보여줬다"고 지적했다.그러면서 "트럼프 정부는 한국 국민 앞에 즉각 사과하고, 재발 방지를 약속해야 한다"며 "우리의 노동자들이 중범죄자 취급을 당하며 쇠사슬에 묶였던 장면을 보면서 전 국민이 분노하면서 미국 제품의 불매운동이 진행되고 있다"고 강조했다.이어 "미국은 불평등한 한미동맹을 방패 삼아 자행해 온 모든 착취와 수탈을 중단해야 한다"며 "세계 패권을 위해 한반도에서 벌여온 모든 제국주의적 약탈과 공작을 멈춰야 하며, 우리를 계속해서 하청 국가, 착취와 수탈의 대상으로 여긴다면 분노한 이 땅의 노동자·민중은 결코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.울산자주통일평화연대 "프리덤에지는 사실상 중국을 봉쇄하기 위한 것임을 노골적으로 드러내고 있다"고 주장했다.이들은 "중국은 한국과 바다를 맞대고 있으며 미국에 이어 두 번째로 교역량이 많은 국가인데 연합훈련 참가는 미국, 중국 중에 하나를 선택하고 다른 하나는 적대시하는 냉전시대의 낡은 외교"라며 "공존과 평화가 아닌 적대로 인한 전쟁위험이 고조되는 길을 선택하는 것"이라고 밝혔다.특히 이들은 "작년 6월과 11월 프리덤에지 훈련에 재래식 무기와 핵폭탄을 모두 탑재할 수 있는 F-35A, F-35C가 모두 동원 된 것, 또 이번 3차 프리덤에지와 같은 기간 평택 캠프 험프리스에서 핵·재래식 통합(CNI) 도상연습(TTX) '아이언 메이스'(Iron Mace·철퇴)가 진행되는 것을 봤을 때 이 두 훈련의 연계 가능성을 배제하기 어렵다"며 "이로 인해 핵전쟁이라는 한반도의 군사적 긴장이 최고조에 달할 것"이라고 경고했다.또한 "이번 훈련이 일본의 군사대국화에 날개를 달아주는 훈련이라는 점도 매우 위험하다"며 "미국은 인도태평양 지역에서의 패권 유지를 위해 한미일군사협력을 집요하게 강요하면서 이를 위해 역대 한국정부는 역사 정의를 훼손해 가며 일본과 군사협력을 위해 손을 잡았지만 이재명 정부는 달라야 한다"고 요구했다.이들은 "트럼프 행정부와 이재명 정부는 북과 대화하겠다고 여러 번 밝혀왔다"며 "북과 대화와 공존을 원한다면 핵 전쟁을 상정한 연합 연습부터 중단하는 것이 상식"이라며 프리덤에지 중단을 거듭 촉구했다.