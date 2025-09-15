메뉴 건너뛰기

완주군수 여론조사, 유희태 28%·이돈승 21%·서남용15%

정치

광주전라

25.09.15 11:18

완주군수 여론조사, 유희태 28%·이돈승 21%·서남용15%

유희태 군수 업무평가 긍정 49%·부정 37%

완주군수 후보적합도
완주군수 후보적합도 ⓒ 완주신문

내년 6월에 치러지는 전북 완주군수 선거에서 유희태 완주군수·이돈승 전 더불어민주당 당대표 특보, 서남용 완주군의회 통합반대특위원장 등이 경합을 벌일 전망이다.

지난 12~13일 완주신문 의뢰로 이뤄진 완주군수 후보적합도 여론조사에서 유희태 완주군수 28.4%, 이돈승 전 더불어민주당 이재명 당대표 특보 21.3%, 서남용 완주군의회 통합반대특위원장 15.6%, 국영석 전 완주지킴이 운동본부장 12.3%, 김정호 호산법률사무소 대표변호사 4.4%, 박재완 전 전북도의원 4.2%, 임상규 전 전북자치도 행정부지사 4.1%의 결과가 나왔다.

지역별로는 삼례·이서·구이·소양·상관에서 유희태 군수가 31.2%로 가장 높은 지지율을 보였고 이돈승 특보(18.5%)와 국영석 본부장(13.6%)이 뒤를 이었다. 봉동·용진에서는 이돈승 특보가 29.5%로 유희태 군수 28.7%보다 높았으며, 서남용 위원장이 13.9%로 3등을 차지했다. 고산·비봉·운주·화산·동상·경천에서는 서남용 위원장이 45.7%로 압도적인 지지를 받았으며, 유희태 군수 16.2%, 국영석 본부장 10.9%, 이돈승 특보 10.8%로 집계됐다.
더불어민주당 완주군수 후보적합도
더불어민주당 완주군수 후보적합도 ⓒ 완주신문
아울러 더불어민주당 후보적합도 조사에서는 유희태 완주군수 28.0%, 이돈승 전 더불어민주당 이재명 당대표 특보 23.2%, 서남용 완주군의회 통합반대특위원장 16.3%, 국영석 전 완주지킴이 운동본부장 9.5%, 김정호 호산법률사무소 대표변호사 4.2%, 박재완 전 전북도의원 4.2%로 조사됐다.

지역별로는 삼례·이서·구이·소양·상관에서 유희태 군수가 29.5%로 가장 높은 지지율을 보였고 이돈승 특보(21.9%)와 서남용 위원장(10.8%)이 뒤를 쫓았다. 봉동·용진에서는 유희태 군수(29.5%)와 이돈승 특보(29.2%)가 박빙을 이루고 서남용 위원장이 13.4%를 기록했다. 고산·비봉·운주·화산·동상·경천에서는 서남용 위원장이 45.3%, 유희태 군수 18.4%, 이돈승 특보 12.6% 순으로 지지를 받았다.
유희태 군수 업무평가
유희태 군수 업무평가 ⓒ 완주신문
이번 조사에서는 유희태 군수의 업무평가도 이뤄졌다. '아주 잘하고 있다(20.0%)'와 '잘하고 있는 편이다(29.7%)'는 긍정평가가 49.7%, '아주 잘못하고 있다(20.4%)'와 '잘못하고 있는 편이다(17.4%)'는 부정평가가 37.8%를 기록했다. '잘 모르겠다'는 12.6%에 달했다.

완주군수 후보 선택 기준에 대해서는 주민과 소통능력(38.8%)이 가장 높았고 행정경험과 능력(31.2%), 인품과 도덕성(17.5%), 주의 평판과 연고(3.1%) 순으로 조사됐다.
정당지지도
정당지지도 ⓒ 완주신문
정당지지도는 더불어민주당 75.7%, 조국혁신당 6.1%, 국민의힘 5.4%, 개혁신당 1.8%, 정의당 1.4%, 진보당 1.3%를 기록했다.

한편, 이번 조사는 '완주신문' 의뢰로 ㈜데일리리서치에서 지난 12일~13일 이틀동안 전북특별자치도 완주군에 거주하는 만18세이상 남녀 500명을 대상으로 실시했다. 조사방법은 무선ARS전화조사, 피조사자 선정방법은 통신사제공 휴대전화가상번호 100%이며, 최종 응답률은 8.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p이다. 2025년 8월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여(셀가중)했으며, 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 완주신문에도 실립니다.

완주신문 유범수 (bjynews) 내방

바른지역언론연대는 전국 34개 시군구 지역에서 발행되는 풀뿌리 언론 연대모임입니다. 바른 언론을 통한 지방자치, 분권 강화, 지역문화 창달을 목적으로 활동합니다. 소속사 보기 http://www.bjynews.com/

