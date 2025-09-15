전국 최초 '이단 딸기' 모종 재배, 여기서 합니다

농업에 도전하기 위해서는 고려해야 할 요소들이 매우 다양하다. 우선 적합한 부지를 선정하는 일부터 시작해, 어떤 작물을 재배할지 결정하고, 이에 맞는 관리 방법까지 세심한 계획이 필요하다. 그러나 현실적으로는 특정 작물에 발생하는 병해충에 대한 정보가 부족하고, 무엇보다 농업을 통해 실제로 얼마나 수익을 낼 수 있을지에 대한 구체적인 자료가 거의 없는 실정이다. 대부분의 정보가 거시적인 수준에 그치다 보니, 현실적인 수익 예측이나 세부적인 농사 계획 수립에 참고할 만한 데이터를 찾기 어렵다. 이에 주간함양은 함양에서 생산되는 다양한 농·축산물과 지역 농협 제품들을 심층적으로 소개하고, 농업에 도전하는 군민들에게 실질적이고 유용한 정보를 제공하고자 한다.

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"서하면에서 중학교까지 다녔고, 이후에는 계속 타지에서 생활했습니다. LG에서도 근무했고, 여러 프랜차이즈 회사에서도 일했죠. 그러다 사업을 하게 됐는데 어려움이 생겼고, 결국 고향으로 내려와 농사를 짓기로 결심했습니다. 올해가 함양에 내려온 지 10년째이고, 농사를 시작한 지는 9년 차입니다."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

"정식묘는 어느 농가에서나 일정 부분 고사가 발생합니다. 그래서 보식묘가 필요하죠. 이 시장 규모가 20~25% 정도 됩니다. 보식묘를 출하하려면 역산해서 준비해야 합니다. 10월 20~25일쯤 출하하려면 60일 전쯤 산목을 해야 가능하죠."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"저를 성장하게 만든 원동력은 자기 관리라고 생각합니다. 농사는 변수 투성이예요. 특히 이상기후로 농업이 점점 어려워지고 있습니다. 그래서 자신만의 노하우를 만드는 게 중요합니다. 해마다 농사 일지를 쓰고, 지난해 실수를 반복하지 않도록 노력합니다. 그 과정에서 깨닫는 점이 정말 많습니다. 만약 귀농인들 중, 난관에 봉착해, 해결 방안을 찾는다면, 제가 알고 있는 지식선에서 도움을 드리겠습니다."

"처음부터 크게 시작할 필요는 없습니다. 200평 규모만 해도 직장인 이상의 수익을 얻을 수 있습니다. 물론 시설 투자비가 2~3억 원 들어 부담스럽지만, 정식으로 농사를 시작하면 2년이면 손익분기점을 회수할 수 있습니다. 큰 부담을 갖지 말고 도전하시길 바랍니다."

"농사는 안심할 수 없습니다. 보장된 게 아무것도 없거든요. 특히 딸기 모종은 4월 중순에 대부분 투자가 집중됩니다. 인건비, 농약비도 크지만 상토 구입비만 4000만 원 정도 들어갑니다. 만약 농사가 실패하면 그해 농업은 끝나는 거죠. 그래서 항상 공부해야 합니다. 자동화 시스템이 발달했지만, 식물은 예민합니다. 위치에 따라 받는 스트레스도 달라요. 그래서 저는 하루 두 번 모든 비닐하우스를 순찰하며 점검합니다."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"저는 근로자들에게 항상 고마운 마음을 갖고 있습니다. 그들이 있기에 농장이 운영되는 거죠. 제가 농장주이긴 하지만 '갑'이라고 생각하지 않습니다. 우리는 상호보완적인 관계입니다. 그들을 존중하고, 또 그들이 저를 긍정적으로 평가해 줄 때 좋은 관계가 유지되고, 결국 좋은 식물이 자란다고 믿습니다."

"농사를 결코 쉽게 생각해서는 안 됩니다. 철저한 자기 관리가 있어야 비로소 품질 좋은 모종을 생산할 수 있죠. 저는 이곳 운곡마을이 고향이고 친구들도 많습니다. 하지만 농사가 한창인 시기에는 단 한 번도 친구들과 점심이나 저녁을 함께한 기억이 없습니다. 오롯이 농장에서 근로자들과 함께 시간을 보냈습니다. 딸기 묘목에 대한 공부는 아무리 충분히 한다고 해도 부족합니다. 기본적인 생육 과정을 꼭 이해해야 하고, 순간순간 발생하는 문제를 해결할 수 있는 대책을 찾아야 합니다.

저 역시 완벽하지 않습니다. 다만 시행착오를 줄이기 위해 해마다 고민하고 배우고 있을 뿐이죠. 어떤 이는 '그렇게 쌓은 노하우를 다른 사람들에게 전수하면 경쟁자가 되는 것 아니냐'고 묻습니다. 하지만 제 생각은 다릅니다. 함양 농민 모두가 수익을 높이고 함께 잘 산다면 그것만큼 좋은 일이 어디 있겠습니까? 혹시 궁금한 점이 있거나 배우고 싶은 분이 있다면 언제든 연락 주시길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

함양 딸기는 지형적 특성 덕분에 맛이 뛰어나다는 소문이 자자하다. 특히 좋은 모종을 심었을 때 그 진가가 더욱 발휘된다. 건강한 모종은 생육 과정에서 병해충이 적고, 결과적으로 당도와 풍미가 좋아진다. 함양군에는 전국 최초로 '이단 딸기 모종'을 재배해 수익을 극대화한 주인공이 있다. 이번 '흙 묻은 이야기'에서는 서하면에서 이단 딸기 모종을 재배하는 최일규씨를 만나 그의 이야기를 들어보았다.최일규씨는 서하면 운곡마을에서 딸기 모종을 재배한다. 10년 전 고향으로 돌아온 그는 수많은 시행착오를 거쳐 이제는 단단한 기반을 마련했다.최일규씨가 주목받는 이유는 전국 최초로 '이단 딸기 모종'을 재배하고 있기 때문이다. 보통 딸기 모종 출하는 1년에 한 번뿐인데, 그는 수익 극대화를 위해 출하 방식을 연구했고, 시행착오 끝에 답을 찾았다.딸기 모종은 배수가 잘되는 약산성 토양에서 자라며, 봄에 심어 가을(9월~10월)에 정식하는 것이 일반적이다. 최씨의 농가는 9월15일부터 20일 사이에 정식묘를 출하하고, 약 한 달 후에는 보식묘를 출하한다. 정식묘 출하 후 20~25%의 로스가 발생하지만, 최씨는 10월에 보식묘를 내놓아 고사된 모종을 보충할 수 있도록 했다.그렇다면 로스를 보충하고 남은 보식묘는 어떻게 활용할까? 최씨는 이를 '어미묘'로 길러 3월에 다시 출하한다. 결과적으로 그의 농가는 1년에 총 세 차례 모종을 출하해 수익을 극대화한다.그는 9년 동안 딸기 모종을 재배하며 무수한 실패를 겪었다. 사업 실패의 아픔을 겪은 뒤라 더더욱 철저한 자기 관리와 기록 습관으로 농사를 임했다. 더불어 그는 농사를 배우고자 희망하는 귀농인들의 좋은 지도자가 되길 희망한다.농사를 시작하려면 기본적인 시설 투자비용이 필요하다. 최씨는 귀농·귀촌을 고민하는 이들에게 200평 규모(비닐하우스 4~5동)를 권한다. 이는 일반 직장인보다 높은 수익을 기대할 수 있는 규모다. 다만, 토지 매입과 시설 투자까지 합하면 약 2~3억 원이 필요하다.현재 그가 재배하고 있는 딸기 모종은 60만 주, 이미 30여 개 농가와 계약하고 있으며 이것도 물량이 부족할 정도다. 그럼에도 불구하고 그는 안심하지 않는다.현재 농장에는 최씨를 포함해 9명이 함께 일한다. 대부분 계절 근로자지만, 그는 그들에게 최고의 대우를 하며, 근로자들도 농장을 위해 최선을 다한다. 때로는 농장 운영에 필요한 의견을 먼저 제시하기도 한다.끝으로 최일규씨는 농업을 준비하는 귀촌인들에게 다시 한 번 '공부'와 '자기 관리'의 중요성을 강조했다.