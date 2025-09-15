엉덩이 늘어지기 전에, 수영복 세탁은 이렇게

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'도대체 왜 이렇게 빨리 늘어났지?'

"수영 끝나고, 수영복 어떻게 해요? "

올여름, 실내 수영장 덕분에 더위를 피할 수 있었다. 하루가 멀다 하고 폭염 경보가 울렸지만, 물속에 들어가는 순간 세상 모든 더위가 사라지는 기분이었다. 나는 주 3회씩 수영을 하며 땀 대신 물방울을 흘렸다. 오늘도 어김없이, 내 발길은 수영장으로 향했다.하지만 언제부턴가 수영복을 입기만 하면, 신경 쓰이는 작은 변화가 성가셨다. 처음 샀을 땐 몸에 착 감기던 수영복이, 이제는 배와 엉덩이 부분이 흐물거리고 핏이 흐트러졌다. 힙 라인이 살아나고, 몸의 곡선을 드러내던 그 느낌은 어디로 갔을까. 혹시 내가 살이 빠진 걸까 싶어 저울에 올라가 봤지만, 몸무게는 그대로였다.수영복을 산 지 한 달밖에 안 됐는데 벌써 이렇게 되버리다니, 아쉬운 마음에 다시 수영복 매장을 찾았다. 직원에게 고민을 털어놓자, 의외로 많은 사람들이 같은 문제를 겪는다고 했다. 그때 직원이 물었다.나는 수영을 마치면 샤워실에서 미지근한 물로 수영복을 헹군 뒤, 탈수기에 넣어 물기를 짜고 집에 가져가서 말린다고 답했다. 주변을 살펴보면 대부분의 사람들이 나와 비슷하게 관리한다. 특별히 잘못한 건 없다고 생각했지만, 수영복이 늘어진 이유는 바로 이 평범한 습관에 있었다.실내 수영장 물에 들어있는 염소가 수영복 소재를 약하게 만든다고 한다. 전문가가 아니었기에 몰랐던 사실이다. 수영 후에는 반드시 차가운 물로 수영복을 헹궈야 한다. 미지근한 물보다 차가운 물이 염소를 더 잘 씻어내기 때문이다. 여기에 10분 정도 담가두면 더 좋다고 한다. 세탁할 때는 중성세제를 사용하고, 너무 꽉 비틀어 짜지 않는 것도 중요하다.말리는 것도 중요하다. 그늘에서 자연 건조시키는 것이 가장 좋다. 햇볕에 말리거나 건조기를 쓰면 수영복이 더 빨리 망가진다. 이 팁들을 알게 된 뒤로 수영복 관리에 더 신경을 써야 겠다는 생각이다.아침저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하는 요즘, 운동하기 딱 좋은 계절이다. 당신의 수영복은 지금 어떤 상태인가? 혹시 나처럼 늘어진 엉덩이 라인에 아쉬움을 느낀다면, 오늘부터 관리법을 바꿔보는 건 어떨까.수영복 관리, 어렵지 않다. 이것만 명심하자! '차가운 물로 헹구기, 중성세제 사용, 그늘에서 자연 건조' 이 세가지만 기억하자. 그리고 수영복이 늘어나거나 색이 바래고, 엉덩이나 가랑이 부분이 얇아졌다면, 이제 교체할 때라는 신호다.일반 폴리에스터/스판덱스 수영복: 평균 3~6개월내염소성(Chlorine Resistant) 수영복: 평균 6~12개월(브랜드, 소재에 따라 다름)