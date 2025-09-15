엉덩이 늘어지기 전에, 수영복 세탁은 이렇게

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
올여름, 실내 수영장 덕분에 더위를 피할 수 있었다. 하루가 멀다 하고 폭염 경보가 울렸지만, 물속에 들어가는 순간 세상 모든 더위가 사라지는 기분이었다. 나는 주 3회씩 수영을 하며 땀 대신 물방울을 흘렸다. 오늘도 어김없이, 내 발길은 수영장으로 향했다.
하지만 언제부턴가 수영복을 입기만 하면, 신경 쓰이는 작은 변화가 성가셨다. 처음 샀을 땐 몸에 착 감기던 수영복이, 이제는 배와 엉덩이 부분이 흐물거리고 핏이 흐트러졌다. 힙 라인이 살아나고, 몸의 곡선을 드러내던 그 느낌은 어디로 갔을까. 혹시 내가 살이 빠진 걸까 싶어 저울에 올라가 봤지만, 몸무게는 그대로였다.
'도대체 왜 이렇게 빨리 늘어났지?'
수영복을 산 지 한 달밖에 안 됐는데 벌써 이렇게 되버리다니, 아쉬운 마음에 다시 수영복 매장을 찾았다. 직원에게 고민을 털어놓자, 의외로 많은 사람들이 같은 문제를 겪는다고 했다. 그때 직원이 물었다.
"수영 끝나고, 수영복 어떻게 해요? "
나는 수영을 마치면 샤워실에서 미지근한 물로 수영복을 헹군 뒤, 탈수기에 넣어 물기를 짜고 집에 가져가서 말린다고 답했다. 주변을 살펴보면 대부분의 사람들이 나와 비슷하게 관리한다. 특별히 잘못한 건 없다고 생각했지만, 수영복이 늘어진 이유는 바로 이 평범한 습관에 있었다.
실내 수영장 물에 들어있는 염소가 수영복 소재를 약하게 만든다고 한다. 전문가가 아니었기에 몰랐던 사실이다. 수영 후에는 반드시 차가운 물로 수영복을 헹궈야 한다. 미지근한 물보다 차가운 물이 염소를 더 잘 씻어내기 때문이다. 여기에 10분 정도 담가두면 더 좋다고 한다. 세탁할 때는 중성세제를 사용하고, 너무 꽉 비틀어 짜지 않는 것도 중요하다.
말리는 것도 중요하다. 그늘에서 자연 건조시키는 것이 가장 좋다. 햇볕에 말리거나 건조기를 쓰면 수영복이 더 빨리 망가진다. 이 팁들을 알게 된 뒤로 수영복 관리에 더 신경을 써야 겠다는 생각이다.
아침저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하는 요즘, 운동하기 딱 좋은 계절이다. 당신의 수영복은 지금 어떤 상태인가? 혹시 나처럼 늘어진 엉덩이 라인에 아쉬움을 느낀다면, 오늘부터 관리법을 바꿔보는 건 어떨까.
수영복 관리, 어렵지 않다. 이것만 명심하자! '차가운 물로 헹구기, 중성세제 사용, 그늘에서 자연 건조' 이 세가지만 기억하자. 그리고 수영복이 늘어나거나 색이 바래고, 엉덩이나 가랑이 부분이 얇아졌다면, 이제 교체할 때라는 신호다.
일반 폴리에스터/스판덱스 수영복: 평균 3~6개월
내염소성(Chlorine Resistant) 수영복: 평균 6~12개월(브랜드, 소재에 따라 다름)