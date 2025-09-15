기후위기, 늦반딧불이가 점점 늦게 나오고 있다

큰사진보기 ▲마정리 방호벽 위에서는 해가 떨어진 직후 아름다운 서쪽하늘을 볼 수 있다. 밝을때는 북한의 송악산줄기가 보인다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"반딧불이다!"

"어디? 어디?"

"저기 난다. 저기도 있다. 와~ 많다."

"하늘에 별과 반딧불이가 구분이 안 돼요."

"그래, 그래서 '난 내가 빛나는 별인 줄 알았어요'라는 노래도 있잖아."

늦반딧불이 수컷(등판과 배끝에 빛나는 발광기)과 날개가 퇴화돼 날 수 없는 암컷. 수컷은 빨간저고리에 검정치마를 입고 있다. 암컷은 2023년 9월 벌판에서 본 것이다.

마정2리 대전차방호벽반딧불이를 보러 가려면 마정2리 마을입구에 있는 방호벽을 지나간다. 이 방호벽은 60년대 말부터 70년대 초반 미군이 민간인통제구역 관할을 한국군으로 넘기기로 하고 만든 것이라고 주민들은 말한다. 아이들은 이 방호벽을 보고 '성문'이라며 좋아한다.

"어! 반딧불이다. 선생님 여기 반딧불이 있어요."

"자 이제 놔주고 멋지게 날아다니는 반딧불이를 보자."

"반딧불이야 잘 살아. 내년에 또 보자!"

'언제까지 볼 수 있을까? 이러다가 반딧불이가 사라지는 건 아닌가?'

덧붙이는 글 | 이 기사는 신문협동조합 '파주에서'에도 실립니다.접경지역지원은 개발이 제한돼 살아있는 자연생태와 분단의 철조망으로 생태환경과 평화의 중요성을 발굴하는 방향이 됐으면 좋겠습니다. 자연도 좀 쉬게 놔둡시다.

민간인통제구역 철책선 코앞 마을, 밤이면 아무도 살지 않는 듯 조용한 동네가 아이들 함성소리로 소란스럽다. 늦반딧불이를 본 시민들이 자신들도 모르게 탄성을 지른다.대하실화소설 <범도>의 방현석 작가가 사비를 털어 만든 활판박물관은 해마다 가족 단위로 시민들과 활판인쇄물 만들기 체험의 일환으로 탐사를 온다. 낮에는 나비, 딱정벌레, 사마귀류의 낮 곤충을 잡아 관찰하고 저녁을 먹고는 산책을 하듯 걸어서 늦반딧불이를 보러 가는 탐사를 한다.한 어린이의 말에 내가 노래 가사로 답했다. 환경운동을 시작하면서부터 반딧불이 모니터링을 했고, 시민들과 탐사도 많이 했다. 반딧불이의 환상의 불꽃 춤을 보면 어린이들은 누구나 시를 쓴다.일부러 느지막히 9월 13일로 잡았다. 날이 더워 늦반딧불이 출현시기가 점점 늦어지고 있기 때문이다.모내기철에 나오는 애반딧불이, 운문산(파파리)반딧불이는 따뜻한 곳부터 나오기 시작하는 데 비해 가을철 늦반딧불이는 추운 곳부터 나온다. 파주에서도 내가 사는 마정리는 평지 기준으로는 늦반딧불이가 가장 일찍 나오는 동네다. 통상 팔월 중순부터는 늦반딧불이가 날기 시작하고 애벌레는 6월부터 볼 수 있었다.그런데 늦반딧불이가 점점 늦게 나오고 있다. 서식 조건도 해마다 악화되고 있다. 몇 년 전부터 농어촌공사가 자연형 농수로를 시멘트 농수로로 몽땅 바꿨다. 하천이나 계곡 주변 축축한 이끼 같은 곳에 알을 낳고 애벌레는 또 눅눅한 진흙 속에서 고치가 되는데 시멘트 농수로는 알 낳고 고치틀 곳을 없앤다. 논둑 제방에는 농민들이 풀을 모두 베고 들깨, 콩 등을 심었다. 그러면 풀을 몽땅 뽑거나 제초제를 뿌리기 때문에 반딧불이 애벌레의 먹이인 달팽이가 살 수 없다.뭐니 뭐니 해도 제일 큰 걱정은 기후위기 상황이다. 어떤 해는 여름에 비가 너무 안 와 늦반딧불이가 줄어든다. 비가 안 오면 애벌레의 먹이인 달팽이가 살 수 없기 때문이다. 수시로 비가 와도 시멘트 농수로로 빗물은 금방 흘러가고 땅은 다시 마른다. 꽃밭에 풀을 뽑으면 더위에 속이 텅 빈 달팽이 껍질이 떨어진다. 올해는 폭염이 9월까지 이어졌다. 초저녁이 선선해져야 늦반딧불이가 날기 시작하는데 저녁 때에도 30도가 넘는 날씨였다.2022년 '평화마을 마정리 반딧불이축제'를 했다. 서울, 인천, 고양, 파주에서 1천 명이 넘는 시민들이 몰려와 200여 마리 늦반딧불이의 불꽃 향연을 보며 함성을 질렀다. 그날이 9월 3일이었는데 9월 2일에 한 마리도 보이지 않았다. 축제 이후 반딧불이 축제는 파주시가 하라고 제안하며 반딧불이가 사는 지역을 알려줬다. 노인들만 있는 작은 시골마을 한 군데서 감당하기에는 반딧불이는 너무 인기가 많다.접경지역이라 개발이 제한된 파주 DMZ일원은 전체가 반딧불이 서식지이기에 생태관광자원으로 충분히 가능하다. 그건 파주만이 아니라 김포, 연천, 철원, 포천, 양구, 화천, 고성 등 모든 접경구역이 적극적으로 발굴할 사항이다. 특히 시민들에게 폭발적인 인기가 있는 반딧불이는 접경지역 전체에 살고 있다.때가 됐는데도 반딧불이가 보이질 않았는데 다행히 11일부터 아침, 저녁이 선선해졌고, 12일 밤에는 비가 왔다. 반딧불이는 습지성 곤충이기 때문에 비가 오면 더 활발히 활동한다.민간인통제구역 코앞에 있는 마정리는 60년대 후반부터 70년초 민간인통제구역 관할을 한국군에 넘기기로 한 뒤 만들어진 성벽 같이 튼튼한 방호벽이 이어져 있다. 반딧불이를 보러가려면 대전차방호벽(방호벽)을 거친다. 방호벽에서는 시민들에게 전쟁이 얼마나 많은 사람들을 죽고 죽이는지를 말하고 평화의 중요성을 설명한다. 전 세계 곳곳에서 전쟁이 벌어지다 보니 어린 학생들도 전쟁이 뭔지, 왜 전쟁이 일어나는지까지 알고 있어 마음이 아팠다.또 분명 분단은 상처인데 그것 때문에 접경지역 개발이 제한돼 생태환경이 살아있다. 그래서 이곳에서만 살 수 있는 생명들이 있다. 접경지역 지원은 무슨 개발을 하고, 건물 때려짓는 게 아니라 전쟁과 분단의 산물과 개발이 제한됐기에 볼 수 있는 생태환경을 자원으로 할 필요가 있다.내가 파주 접경지역에서 반드시 소개하는 것은 수원청개구리이다. 수원청개구리는 전 세계에서 우리나라 중서부 넓은 농경지에만 산다. 너무 숫자가 적어 IUCN 적색목록 위기(EN)등급이고 환경부지정 멸종위기종 1급이다. 반딧불이 역시 분단이 남겨준 선물이다. 파주 임진강 유역은 한반도 남쪽에서 볼 수 있는 반딧불이 네 종이 모두 있다. 발광기가 퇴화돼 낮에 활동하는 꽃반딧불이도 산다. 밤하늘 반짝이는 반딧불이 보다 귀하고 당장 멸종위기종으로 지정해도 손색이 없다.올해는 마정벌판으로 가지 않고 방호벽 위에 미사일 발사할 콘크리트 구조물이 설치돼 있는 곳으로 갔다. 문재인 정부 때 설치했다. 벌판은 아름다운 저녁노을을 볼 수 있는 반면, 농로에서 봐야 하기 때문에 힘든 농사일 마친 농부들의 귀갓길을 방해할 수 있다. 방호벽 위는 다니는 차도 없고 여럿이 모여 반딧불이를 보고 설명할 수 있는 공간도 확보돼 있다. 미사일을 쏘는 군사시설을 설치하느라 바닥을 콘크리트로 발랐다. 지하에는 동네사람들이 '땅굴'이라고 부르는 지하터널로 된 초소가 있다. 당연히 전망도 좋다. 그러고 보니 이것도 분단의 산물이다.올라가는 길에 금방 해가 떨어진 뒤 서쪽 하늘과 통일대교 건너 지금은 갈 수 없는 개성, 평양으로 향하는 통일로의 가로등이 아름답다. 보이는 지형을 설명하고 해진 뒤 하늘 풍경을 사진도 찍고 감상하는데 뒤에서 한 친구가 소리쳤다.늦반딧불이 수컷이 비행을 준비하는라 풀 위에서 반짝이고 있다. 모두들 앉게 하고 손으로 잡았다. 늦반딧불이는 농사일을 마치고 온 엄마가 급히 마루에 밥상을 차려 놓고 앉으면 마루까지 날아오던 친구다. 그만큼 사람하고 친한 곤충이다. 답사할 때도 사람 몸에 날아와 앉기도 한다. 시민들과 길바닥에 놓고 빨강저고리에 검정치마를 입은 늦반딧불이 수컷을 봤다. 배끝 두 마디 발광기에서 반짝이는 빛도 보고 참가한 어린이들 손 위에 차례대로 올려주고 부모들이 사진도 찍게 했다. 그래도 날아가지 않을 만큼 사람하고 친하다.잠시 보고 자연으로 돌려보낼 때 아이들은 늘 그렇게 말한다. 늦반딧불이는 꽁무니에 불을 켠 채 패션쇼를 하듯 곡선을 그리며 한 마리 춤을 추고 들어가면 다른 친구가 또 무대 위로 나온다. 그러다 어느 순간 여러 마리가 마치 갈라쇼를 하듯 여러 마리가 무대를 난다. 백여 마리까지 세다가 포기했다. 모두 만족스럽게 헤어지고 나도 너무 흥분됐다. 그런데 한숨이 난다.