충남 음식점 일회용품 사용량, 경북과 나란히 1위... 왜일까?

충남이 음식적과 유흥주점 등의 일회용품 사용률이 경북과 함께 90.6%로 전국에서 가장 높은 것으로 나타났다.
지난해 환경운동연합이 전국의 관공서를 대상으로한 일회용품 사용량 조사에서는 충남은 서울과 함께 일회용품 사용률이 낮은 지역으로 꼽혔다. 하지만 일반 음식점, 주점 등을 대상으로한 이번 조사에서는 전혀 다른 결과가 나와 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.
전국 16개 환경운동연합은 지난 6부터 7월까지 두 달간 350여 전국 2353개 휴게음식점, 일반음식점, 유흥 주점 등 식품접객업소를 대상으로 일회용품 사용 여부를 조사했다. 해당 업체들은 '식품위생법 시행령' 제21조 제8호에 해당하는 식품접객업체로 분류된 곳이다. 조사 대상 일회용품은 ▲종이컵 ▲플라스틱컵 ▲접시·용기 ▲나무젓가락 ▲수저·포크·나이프 ▲비닐식탁보 ▲빨대·젓는 막대 등 7개 항목이다.
그 결과 충남은 경북과 함께 전국에서 일회용품 사용량이 가장 높은 것으로 드러났다. 앞서 지난해 7월 전국의 관공서 일회용컵 사용 조사 결과에서는 충남의 일회용품 사용율이 낮게 나왔다. 특히 당진시의 경우 일회용품 사용률이 2%대로 전국 최저치를 기록했다.
관련해 조순형 충남환경운동연합 활동가는 "충남도내 관공서의 일회용품 사용은 전국에서도 가장 낮은 편이다. 하지만 그 영향이 일반 업체까지 미치지 못하고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 이어 "윤석열 정권시기 일회용품 사용에 대한 정부의 기조가 후퇴했다. 일반 업체에 잘못된 신호를 준 것 같다"며 "환경부가 기조를 바꿔 일회용품 사용에 대한 규제에 적극적으로 나설 필요가 있어 보인다"라고 말했다.
김미선 예산홍성환경운동연합 사무국장도 "충남도내 관공서의 경우, 일회용품 사용에 대한 경각심을 가지고 있다. 하지만 민간 영역까지 확대가 되지 않고 있는 것 같다"고 지적했다.
이에 대해 충남도 관계자는 15일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "일회용품 관련 규제는 환경부에서 지침으로 내려온다"라며 "다만 충남도는 일반 음식점, 주점 등에 대해서도 다회용기 사용을 권장하고 있다. 다회용기 사용시 지원금을 지급하는 사업도 하고 있다. 하지만 참여 업체가 거의 없다. 업체에서는 설거지와 같은 불편을 감수해야 하기 때문에 다회용기 사용을 꺼리는 경향이 있다"고 말했다.
