조국 "피해자 실명 거론 금지...김보협 제명 결정, 변함없어"

피해자 실명 거론 금지, 2차 가해성 악의적 보도 대응, 인권보호 상시기구 설치.조국 비상대책위원장이 조국혁신당 성폭력 사건을 수습하기 위한 첫 비상대책위원회 회의에서 내놓은 쇄신책이다. 조 위원장은 이러한 향후 계획을 발표한 데 이어 "당이 법률적 절차와 판단에 치중해 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들인다"라며 피해자들에게 사과했다.한편 당내 성폭력 사건 가해자로 지목돼 제명된 김보협 전 혁신당 수석대변인이 자신을 둘러싼 의혹을 부인하는 상황에 대해선 우려를 표하며 당 차원의 자중을 요구하고 나섰다. 혁신당은 "피해자 회복과 치유에 매진할 것"이라며 "무엇보다 피해자들이 신뢰하는 비대위가 되겠다"라고 밝혔다.조 위원장은 15일 오전 국회 본청에서 열린 첫 비대위 회의에서 "앞으로 당내에서 피해자 실명 거론을 금지한다"라며 "피해자가 원하는 일이다. 그 요청을 존중해야 한다"라고 말했다. 피해자에 대한 2차 가해에 대해선 "공동체 회복을 방해하는 행위로 당 차원에서 단호하게 조치할 것"이라며 "일부 언론과 유튜브의 악의적인 보도는 용납하지 않겠다. 오늘 실무기구를 출범시키고 적극 대응할 방침"이라고 밝혔다.조 위원장은 보다 근본적인 대책을 마련하는 차원에서 "이 문제가 가해자 처벌만으로 끝나선 안 된다. 가해자가 떠난 자리에 또 다른 가해자가 들어올 수 있다"라며 "비대위원들과 상의해 인권 보호를 위한 상시 기구를 설치하겠다. 피해자 보호 강화와 예방 시스템을 완전히 새롭게 설계하겠다. 나아가 성차별적 의식과 문화를 바꾸는 일에 나서겠다"라고 밝혔다.조 위원장은 "공동체적 해결을 위해선 당원들의 뜻이 비대위에 수평적으로 반영돼야 한다"라며 "빠르면 이번 주부터 전국 시도당별로 당원과의 대화를 시작하겠다. 그 목소리를 당론으로 실천하겠다"라고 말했다. 또 "중앙당의 2차 가해 행위에 대한 단호한 조치를 지시했고 중징계 처분을 내리는 당헌·당규 개정안을 주문했다"라며 "아직 해야 할 일이 여전히 많다. 벽돌 하나하나 쌓아가듯이 관련 대책들을 실천해 나가겠다"라고 덧붙였다.조 위원장은 "자유를 찾은 지 한 달도 되지 않아 중책을 맡게 됐다. 독배라며 저를 말리는 분이 많았고 다치지 않도록 뒤에 있으라는 말도 많이 들었다"라며 "그러나 그것은 계산이다. 저는 그렇게 정치하지 않겠다"라고 소회를 밝혔다. 그러면서 "제가 책임지고 피해자의 상처 치유, 온전한 보상, 재발 방지, 제도 개선을 하겠다. 실천으로 응답하겠다"라고 강조했다.조 위원장은 "당이 법률적 절차와 판단에 치중해 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들인다. 저부터 통렬하게 반성하겠다"라며 피해자들에게 사과했다. 그러면서 "비대위는 단순히 지도부의 빈자리를 대신하는 자리가 아니다. 무엇보다 피해자들이 신뢰하는 비대위가 되도록 노력하겠다. 당원·당직자·지지자들도 신뢰하는 비대위가 되겠다"라고 밝혔다.혁신당은 앞서 14일 김보협 전 수석대변인이 "고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다"라고 주장한 데 대해선 자중을 요구했다. 조 위원장은 "제명이라는 당의 결정은 변함이 없다. 앞으로도 변함이 없을 것이고 비대위는 피해자의 회복과 치유에 매진할 것"이라고 답했다. 박병언 혁신당 대변인도 "피해자들과 신뢰 회복이 조심스럽게 진행 중인데 이와 배치되는 김 전 수석대변인의 언행에 우려를 표한다. 자중을 부탁드리고 싶다"라고 밝혔다.혁신당은 지난 14일 조 위원장을 비롯해 부위원장 2명(엄규숙·서왕진)과 위원 6명(김호범·이재원·우희종·윤솔지·정한숙, 당직자들이 부장 이하 여성 당직자 중 1명 선정해 비대위에 추천)으로 꾸려진 비대위 구성을 완료했다. 법조계 인사를 포함하지 않은 배경으로는 "피해자들의 의사를 반영하는 데 법률적 판단을 넘는 소통이 중요하다고 판단했다"라고 밝혔다.