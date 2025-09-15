경남서부권돌봄노동자지원센터, 요양보호사 보수교육 마무리

큰사진보기 ▲요양보호사 보수교육 ⓒ 경상남도 서부권 돌봄노동자 지원센터 관련사진보기

경상남도 서부권 돌봄노동자 지원센터(센터장 박혜정)는 지난 3월부터 9월까지 진행한 '2025년 '을 마무리했다고 15일 밝혔다.센터는 "이번 보수교육은 요양보호사의 역량 강화를 통한 돌봄서비스 질 향상과 돌봄전문가로서 요양보호사의 위상 제고를 목표로 추진됐다"라며 "교육은 현장 실무 중심의 체계적인 교육과정으로 구성되었으며, 총 5회에 걸쳐 센터 내 교육장에서 운영됐다"라고 설명했다.올해 보수교육에는 진주·하동·사천·남해·산청 등 서부권 5개 지역 31개 장기요양기관 소속 요양보호사 127명이 참여했다.교육 과목은 ▲장기요양 급여제공기준과 절차의 이해 ▲인간중심 돌봄의 이해 ▲위기상황 대처와 응급처치 ▲힘뇌체조 ▲노인 약물관리의 이해 등으로 구성되어, 현장에서 필요한 전문성을 높이고 실질적인 역량을 강화하는 데 중점을 두었다.박혜정 센터장은 "보수교육은 요양보호사들이 전문성을 높이고, 돌봄 현장에서 보다 안정적이고 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다"며, "이번 교육이 현장의 어려움을 해소하고 돌봄서비스의 질적 향상으로 이어지길 기대한다"고 말했다.