식어가는 포항의 불꽃, 브라질에서 다시 타오르다

"이 동네에서 돈을 번다는 사람은 한 명도 없어요. 다들 빚으로 버티고 있습니다."

포항에서 15년째 장사를 해온 상인의 목소리에는 절망이 묻어났다. 수십 년간 도시의 심장이었던 제철소의 불꽃이 꺼지자, 그 열기에 기대어 살던 이들의 삶도 함께 식어버렸다.엎친 데 덮친 격으로 미국은 특정 철강 제품에 최대 50%의 고율 관세를 부과했고, 유럽연합은 내년부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 본격 시행한다. 한국 철강업계는 저가 공세를 이어가는 중국과, 무역장벽을 높이는 선진국 사이에서 설 자리를 잃어가고 있다. 노후한 고로는 탄소 배출의 주범으로 지목받으며 국제적 비판을 받고, 원료 전량을 수입에 의존하는 구조는 글로벌 공급망 변화에 극도로 취약하다.이 충격은 단순히 업계의 어려움으로 그치지 않는다. 철강을 기반으로 하는 조선·자동차·건설 산업까지 흔들리면, 수십만 명에서 백만 명 이상의 일자리가 직격탄을 맞을 수 있다. 한국 경제 전체가 흔들릴 수 있는 총체적 위기다.그러나 위기는 동시에 새로운 기회이기도 하다. 해법은 철강 산업의 심장을 새로운 땅에 옮겨 심는 대담한 도전, 바로 브라질과의 ESG 협력이다.브라질은 세계 2위 철강석 생산국이자, 전력의 80% 이상을 수력·태양광으로 충당하는 재생에너지 강국이다. 다시 말해, 친환경 철강 생산의 핵심인 자원과 에너지를 동시에 갖춘 세계에서 몇 안 되는 '최적의 토양'이다. 여기에 한국의 차세대 수소환원제철(HyREX) 기술과 60년간 축적된 운영 노하우가 결합된다면, 지속가능한 성장의 싹을 틔울 수 있다.'녹색 철강' 시장의 미래는 폭발적으로 성장할 것이다. 글로벌 시장조사 업체 프레시던스 리서치는 이 시장이 2024년 38억 달러에서 2034년 3,182억 달러로, 10년간 연평균 55.7% 성장할 것으로 전망한다. 하지만 한국은 이 거대한 기회를 잡기에는 아직 갈 길이 멀다.독일은 철강 탈탄소화에 약 10조 원을 지원하며, 상용화 시점과 인프라 구축 모두 한국보다 4~5년 앞서 있다. 반면 한국의 정부 지원은 2,685억~8,800억 원 수준으로, 정책 지원과 산업 전환 속도가 여전히 유럽에 크게 미치지 못한다.이러한 상황에서 브라질과의 협력은 단순히 새로운 시장 개척을 넘어, 한국 철강 산업의 근본적인 한계를 극복하는 전략적 선택이 된다. 저렴한 그린수소와 재생에너지를 현지에서 직접 확보해 생산 효율을 높이고, 국제 환경 규제에 대응하는 동시에 막대한 국내 인프라 구축 비용을 절감할 수 있기 때문이다.이러한 협력의 해법은 'Steel as a Service'라는 새로운 개념에서 찾을 수 있다. 넷플릭스가 영화를 판매하지 않고 서비스로 제공했듯, 철강도 이제는 단순한 제품이 아니라 기획·생산·운영·사후 지원을 아우르는 서비스로 진화해야 한다는 발상이다.예컨대 브라질 현지 업체가 자동차용 강판을 필요로 한다면, 단순히 강판을 공급하는 것이 아니라 어떤 성분 조합이 적합한지, 품질 관리는 어떻게 할지, 환경 기준은 어떻게 충족할지까지 모든 노하우를 패키지로 제공한다. 브라질의 풍부한 철광석과 한국의 기술력이 만나 현지에서 고품질 철강을 생산할 수 있도록 돕는 기술 파트너십인 셈이다.브라질과의 협력이 더욱 매력적인 이유는 지정학적 위치의 전략적 가치 때문이다. 브라질은 대서양과 접한 장대한 해안선을 보유해 유럽과 북미 동부 해안으로의 해상 수출에 매우 유리하다. 특히 메르코수르(MERCOSUR) 회원국으로서 남미 공동시장 내에서 관세 혜택을 받으며, 아르헨티나, 칠레, 우루과이 등 인근 국가로의 진출도 용이하다.이는 아시아에서 생산된 철강을 유럽이나 미주 시장으로 수출할 때 발생하는 막대한 해상 운송비와 시간을 극적으로 절감해 준다. 결과적으로 브라질 현지에서 생산된 'K-철강'은 가격 경쟁력과 공급 속도 측면에서 중국제는 물론, 한국에서 직접 수출하는 제품보다도 우월한 위치를 점할 수 있다.특히 미국의 고율 관세 장벽을 브라질 현지 생산으로 우회할 수 있는 가능성은 현재 한국 철강이 직면한 가장 큰 위기에 대한 실질적 해법이 될 수 있다. 우리는 브라질에 단지 공장을 짓는 것이 아니라, 유럽과 미주, 남미라는 3대 시장을 공략하기 위한 최적의 생산·수출 허브를 구축하는 것이다.무엇보다 타이밍이 절묘하다. 오는 12월 브라질 벨렘에서 열리는 COP30은 단순한 기후회의가 아니라, 세계가 ESG 기술의 미래를 주목하는 쇼케이스다. 한국 철강이 탄소 배출의 주범이라는 오명을 벗고, 지속가능한 산업의 리더로 거듭날 수 있음을 전 세계 앞에서 증명할 절호의 무대다.브라질 협력의 핵심은 국내 철강 산업이 단독으로 움직이는 것이 아니다. 건설·에너지·물류 등 국내 연관 산업이 함께 참여하는 '팀 코리아' 모델이다. 제철소와 연계된 항만·철도 인프라는 건설업계가, 태양광·풍력 발전소와 송전망은 에너지 분야가, 원료 운송에서 완제품 수출까지 이어지는 전 과정은 물류 산업이 담당해 하나의 유기적 생태계를 이룬다.이처럼 동반 진출이 필요한 이유는 명확하다. 브라질은 국토가 한국의 85배가 넘는 거대한 대륙이다. 철광석 광산에서 항구까지 수백 킬로미터, 수출항까지는 수천 킬로미터에 이르는 물류망 없이는 경쟁력을 확보할 수 없다. 제철소 하나만 덩그러니 세워서는 지속 가능한 모델이 되지 못한다는 뜻이다.무엇보다 환경은 타협할 수 없는 전제조건이다. 아마존은 '지구의 허파'라 불릴 만큼 규제와 감시가 엄격한 지역이다. 벌목은 허가 절차가 필수이고, 공장에서 배출되는 폐수와 대기오염 물질은 실시간으로 모니터링된다. 환경 파괴 논란에 휘말린다면 국제적 보이콧으로 이어질 위험도 있다.따라서 프로젝트 초기부터 '제로 벌채' 원칙을 확립하고, 지역 공동체와 이익을 공유하는 상생 모델을 마련해야 한다. 목표는 단순한 수익 창출이 아니라 브라질 사회 전체에 도움이 되는 포용적 개발(Inclusive Development)임을 증명하는 것, 그것이 국제적 신뢰를 얻는 길이다.해외 진출이 국내 일자리를 잠식할 것이라는 우려도 있다. 그러나 이번 전략은 오히려 세대교체의 기회가 될 수 있다. 포항의 베테랑 기술자들은 브라질 현장에서 안전과 운영 노하우를 전수하는 '기술 멘토'가 되고, 청년 인재들은 국내에서 디지털 트윈, 예측 정비, 차세대 소재 연구개발 같은 고부가가치 분야를 주도한다.수명을 다한 고로 부지는 친환경 신기술을 검증하는 테스트베드로 변신해 미래 일자리의 요람이 될 수 있다. 단기적인 충격은 흡수하면서, 장기적으로는 더 많은 양질의 일자리를 창출하는 선순환 구조가 가능하다. 이는 산업 전환의 고통을 최소화하면서 경쟁력을 강화하는 전략적 선택이다.한-브라질 철강 협력은 양국 간 경제적 이익을 넘어 글로벌 차원의 해법을 제시할 수 있다. 브라질 경제가 성장하면 베네수엘라, 콜롬비아, 아르헨티나 등 주변국에도 낙수효과가 나타난다. 중남미 지역 전체의 경제 안정은 현재 미국이 골머리를 앓고 있는 '불법 이민자' 문제 완화에도 기여할 수 있다.경제적 기회가 늘어나면 사람들이 굳이 위험을 무릅쓰고 국경을 넘을 이유가 줄어든다. 트럼프 행정부가 강경한 이민 정책을 예고하고 있는 상황에서, 한국의 기술력과 브라질의 자원이 만나 만들어내는 경제 발전은 미국에게도 반가운 소식이 될 수 있다. 이는 단순한 무역 협력을 넘어 지역 안정과 국제 평화에 기여하는 '평화 산업화 모델'로 발전할 가능성을 보여준다.이제 한국 철강은 중국의 저가 공세와 선진국의 기술 장벽 사이에 낀 '샌드위치' 신세를 벗어나야 한다. 더 이상 가격 경쟁이나 기존 기술만으로는 버틸 수 없다. 우리가 선택해야 할 길은 기술과 운영 표준을 공유하는 진정한 파트너십이다.1988년 서울올림픽에서 전 세계가 함께 부른 '손에 손잡고(Hand in Hand)'는 가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이 될 수 있음을 증명했다. 그 노래가 화합과 평화를 상징했듯, 이제 한국은 'K-산업화 모델'로 세계와 손잡고 지속가능한 미래를 만들어가야 한다.포항의 뜨거운 불꽃이 아마존의 푸른 숨결과 만나 탄소중립의 미래를 제시하는 순간, 한국 철강의 재도약은 더 이상 비전이 아니라 현실이 될 것이다. 위기는 끝이 아니라, 더 큰 도약을 준비하라는 신호다. 그 선택은 결국 우리 모두의 몫이다.