엄마의 생일 케이크에 초를 꽂다 받은 충격

"엄마, 젊었던 시절을 기념하며 초 네 개만 꽂았어."

큰사진보기 ▲60이 훌쩍 넘어도 여전히 고운 엄마와, 그런 엄마를 사랑하는 두 꼬맹이들과, 뒷 모습만 보이는 딸내미. ⓒ 이현숙 관련사진보기

지난 8월, 엄마의 생일을 축하하며 케이크에 초를 꽂던 순간, 나는 웃음 대신 묘한 충격을 받았다. '젊게 사시라'며 장난스레 꽂은 큰 초 네 개, 그런데 그 나이가 바로 지금 내 나이라는 사실을 뒤늦게 깨달은 것이다. 엄마의 40대는 내 기억 속 가장 빛나고 세련되고 곱던 시절이었다. 그런데 내가 이제 그때의 엄마 나이라니. 순간 마음이 복잡해졌다.나는 지금의 내 나이를 '점점 늙어가는 과정'으로만 생각했다. 거울 속의 내 모습은 예전 같지 않고, 머리숱은 반토막이 난 듯하고, 피부도 달라졌다. 20대, 30대 사회에서 날아다니던 시절과 비교하면 확실히 달라진 게 많았다.그런데 엄마의 40대를 떠올리면 이야기는 달라진다. 그 시절의 엄마는 내 눈에 언제나 당당했고, 세련되었으며, 반짝이는 모습으로 기억된다. 집안일과 일을 오가면서도 늘 활기를 잃지 않던 모습, 단정한 차림과 환한 웃음. 내 기억 속 엄마의 삶에서 가장 빛나던 순간이 바로 40대였다. 내가 늙었다고만 여긴 지금이, 엄마에겐 젊음의 정점이었다. 누군가의 눈에는 지금의 나도 여전히 가장 반짝이고 있을지 모른다.사실 최근 나를 돌보는 일이 점점 버거워졌다. 머리 손질조차 귀찮고, 옷차림에 신경 쓰지 않게 되었으며, 때로는 나를 향해 "못난이 인형 같다"는 생각까지 했다.그런데 케이크 초 네 개가 일깨워줬다. 지금의 나도 언젠가 '젊었던 때'로 회상될 것이라는 사실이다. 훗날 60대의 내가 지금을 돌아본다면 "그때가 제일 예뻤다"고 말할지도 모른다. 그렇다면 오늘의 나 자신을 미워하며 지낼 이유가 없다. 미래의 내가 웃으며 돌아볼 수 있도록, 지금의 나를 돌보는 게 필요하다. 나를 챙기는 건 허영이 아니라, 미래의 나에게 보내는 작은 선물이다.그날의 케이크 초는 단순한 장식이 아니었다. 네 개의 촛불은 세대를 잇는 다리이자, 나이에 대한 시선을 새롭게 만들어주는 상징이었다. 엄마가 내게 그랬듯이, 지금의 나도 아이들에게는 여전히 반짝이고 있을 것이다. 그리고 이 시간은 다시 돌아오지 않을 소중한 젊음이다.엄마의 40대가 내 나이가 된 지금, 나는 나를 향한 비하를 멈추고 스스로를 돌보며 살기로 했다. 언젠가 미래의 내가 오늘을 떠올리며 웃을 수 있도록.