박형준 "내란부화수행 주장은 정치공세, 사실 아냐"

여당의 '내란 부화수행(줏대 없이 다른 사람의 주장에 따라 행동)' 의혹 제기에 박형준 부산시장이 "사실과 다르다"라며 강하게 반박했다. 형법 87조(내란)의 관련 처벌 규정을 내밀며 여당이 수사를 촉구하자 박 시장은 해외 출장에서 귀국한 이후 바로 입장문을 내어 "치졸한 정치공세"라고 맞대응했다.앞서 더불어민주당 내란특검대응특별위원회가 "서울·부산시의 '내란 부화수행' 정황이 드러났다"라며 행정안전부의 감찰을 요청한 것을 두고 박 시장은 15일 "전혀 사실이 아니"라고 목청을 키웠다. 특위가 낸 자료를 "허위주장"으로 규정한 그는 여러 번 '정치적 공격' 등을 거론하며 불쾌감을 표시했다.12.3 내란 상황에서 부산시가 한 조처를 다시 소환해 특위의 의혹을 반박했다. 박 시장은 "비상계엄 선포 직후인 2024년 12월 4일 0시 긴급 간부회의를 주재하고, 같은 날 0시45분께 즉각 철회돼야 한다는 입장을 발표했다. 부화수행과 계엄 즉각 철회는 본질적으로 서로 양립할 수 없는 행위"라고 설명했다.특위가 "뒤늦게 청사 폐쇄를 인정했다"라고 지적한 점을 두고선 "부산시는 국회의원 자료에서 당시 사실을 일관되게 밝혀왔으며, 입장을 번복한 적이 없다"라고 반박했다. 앞서 특위는 국회에 제출된 자료를 근거로 부산시의 대응과 비상계엄 관련성에 의심의 눈길을 보냈다.행정안전부 지시 시각 논란에 대해선 "행안부가 12월 4일 0시 40분~0시 50분에야 지자체에 청사 폐쇄 지시를 내렸다고 특위가 주장했지만 실제로는 12월 3일 밤 11시15분께 행안부 운영지원과 주무관이 부산시 당직담당관에게 청사 폐쇄 지시를 전달했다"라며 "이는 당시 행안부 관계자 확인만으로도 쉽게 확인 가능한 사실"이라고 해명했다.당시 박 시장이 움직인 동선과 시간대별 조처 등도 줄줄이 튀어나왔다. 그는 12월 3일 밤 11시 10분 긴급 간부회의 소집, 20분 뒤 이동 중 메시지 발표, 밤 11시 40분 시청 도착해 기자 청사 출입 허용 등 통제 해제, 4일 0시 회의 주재와 45분 이후 입장문을 통한 계엄 즉각 철회 요구 과정을 내세우며 "다수의 언론보도를 통해 이를 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.결론적으로 박 시장은 "부산시는 비상계엄 상황에서 단 한 번도 시민의 기본권을 제약하거나 계엄에 동조한 사실이 없다. 오히려 혼란을 최소화하고 시민 안전을 지키기 위해 즉각 대응했다"라며 민주당이 거짓을 말하고 있다고 날을 세웠다. 이어 "부화수행 주장은 시의 실제 대응과 정면 배치되고, 사실을 왜곡해 시와 부산시민의 명예를 훼손하는 정치공세"라고 역공을 폈다.민주당 내란특검대응특위 위원장인 김병주 국회의원, 간사인 박선원 의원 등은 지난 10일 "서울·부산시의 내란 부화수행 정황이 드러났다"라며 행안부의 감찰을 촉구했다. 그동안 이와 관련한 수사나 조사가 제대로 이루어지지 않았다고 꼬집은 특위는 "매우 엄중하고 면밀한 수사"를 요구했다. 형법 87조(내란)엔 '부화수행한 자도 5년 이하의 징역이나 금고에 처한다'고 명시돼 있다. 이런데도 행안부가 나서지 않는다면 국무총리실 주도 감찰을 요청해 압박 수위를 높이겠단 태도다.