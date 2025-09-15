창원시, '탄소중립, 우리가 그리는 미래' 그림 공모전 마련

AD

큰사진보기 ▲창원시,‘탄소중립, 우리가 그리는 미래’그림 공모전 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원특례시는 15일부터 11월 10일까지 관내 초·중·고등학생을 대상으로 '탄소중립, 우리가 그리는 미래' 그림 공모전을 개최한다. 이번 공모전은 미래세대가 기후변화의 심각성을 인식하고 탄소중립 실천 사례를 창의적으로 표현할 수 있도록 마련됐다.공모 주제는 '기후변화와 탄소중립 실천'으로, ▲일상 속 기후변화의 심각성 ▲기후변화 대응방안 및 탄소중립 실천 사례 ▲지속가능한 환경보전을 주제로 한 순수 창작물이다. 작품 형식은 손그림과 컴퓨터그래픽 등 자유로운 형식으로 참여할 수 있다.작품 제출은 손그림은 우편 또는 방문, 컴퓨터 그래픽 작품은 이메일을 통해 접수받는다. 수상작은 심사를 거쳐 11월 중 시 홈페이지에 발표되며, 수상자에게는 상장과 상금이 수여된다.시상은 초등부와 중·고등부로 나뉘어 진행되며, 총 13점의 우수 작품이 선정된다. 대상 1명(50만 원), 부문별 최우수상 각 1명(30만 원), 우수상 각 2명(20만 원), 장려상 각 3명(10만 원)이 수여된다.수상작은 탄소중립과 환경보전 인식을 확산하기 위한 다양한 홍보 및 교육자료로 활용될 계획이다.