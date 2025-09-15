메뉴 건너뛰기

창원시, '탄소중립, 우리가 그리는 미래' 그림 공모전 마련

25.09.15 08:33최종 업데이트 25.09.15 08:33

창원시, '탄소중립, 우리가 그리는 미래' 그림 공모전 마련

창원특례시는 15일부터 11월 10일까지 관내 초·중·고등학생을 대상으로 '탄소중립, 우리가 그리는 미래' 그림 공모전을 개최한다. 이번 공모전은 미래세대가 기후변화의 심각성을 인식하고 탄소중립 실천 사례를 창의적으로 표현할 수 있도록 마련됐다.

공모 주제는 '기후변화와 탄소중립 실천'으로, ▲일상 속 기후변화의 심각성 ▲기후변화 대응방안 및 탄소중립 실천 사례 ▲지속가능한 환경보전을 주제로 한 순수 창작물이다. 작품 형식은 손그림과 컴퓨터그래픽 등 자유로운 형식으로 참여할 수 있다.

작품 제출은 손그림은 우편 또는 방문, 컴퓨터 그래픽 작품은 이메일을 통해 접수받는다. 수상작은 심사를 거쳐 11월 중 시 홈페이지에 발표되며, 수상자에게는 상장과 상금이 수여된다.

시상은 초등부와 중·고등부로 나뉘어 진행되며, 총 13점의 우수 작품이 선정된다. 대상 1명(50만 원), 부문별 최우수상 각 1명(30만 원), 우수상 각 2명(20만 원), 장려상 각 3명(10만 원)이 수여된다.

수상작은 탄소중립과 환경보전 인식을 확산하기 위한 다양한 홍보 및 교육자료로 활용될 계획이다.

창원시,‘탄소중립, 우리가 그리는 미래’그림 공모전
창원시,‘탄소중립, 우리가 그리는 미래’그림 공모전 ⓒ 창원시청

