[사진] 40년 골목이 사라진 자리, 남은 건 먼지와 공사 안내문뿐

큰사진보기 ▲감만동 1구역 재개발 현장, 떠난 사람들 뒤에 남겨진 빈집과 폐허, 그리고 지워지는 삶의 흔적들. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 14일, 부산 남구 감만동 1구역 재개발 현장을 찾았다. 골목은 사실상 폐허였다. 사람이 떠난 집은 창문이 깨진 채 방치돼 있었고, 상가의 셔터는 반쯤 찌그러진 채로 굳게 닫혀 있었다. 삶이 빠져나간 자리에는 먼지와 공사 안내문만 덩그러니 남았다.40년 넘게 자리를 지켜온 작은 골목슈퍼 간판이 여전히 매달려 있었지만, 슈퍼는 이미 문을 닫았다. 슈퍼뿐만이 아니다. 동네 세탁소, 분식집, 구멍가게 등 주민들의 삶과 관계를 이어주던 공간들은 모두 사라졌다. 북항 개발로 빛나는 마천루가 불과 몇 걸음 거리에 있지만, 그 빛은 이 골목까지 닿지 않는다. 오히려 개발은 이곳을 몰락시켰다.재개발은 늘 "미래"라는 이름으로 포장된다. 그러나 그 미래는 누구를 위한 것인가. 감만동에서 쫓겨난 세입자들, 임대료를 감당하지 못한 상인들, 공동체를 잃은 주민들에게 재개발은 진보가 아니라 추방이다. 도시의 '성장'이라는 구호 뒤에서 삶의 기반이 무너지고 있는 것이다.카메라는 이를 명확히 보여준다. 무너진 담벼락, 방치된 가재도구, 닫힌 대문 앞 길고양이들의 배고픔을 위해 놓인 밥그릇, 쓸쓸히 남은 간판 하나. 그것들은 단순한 풍경이 아니라, 누군가의 생활과 시간이 강제로 중단되었다는 증거다.도시는 발전해야 한다. 그러나 지금의 재개발 방식은 삶을 지우고, 공동체를 파괴하며, 불평등을 고착시킨다. 화려한 북항의 마천루와 맞닿은 감만동 1구역의 빈 골목은, 한국 도시개발이 어떤 대가를 치르고 있는지를 보여주는 현장이다.재개발은 건물만 허무는 것이 아니다. 사람의 삶을 허물고, 관계를 잘라내고, 기억을 지워낸다. 지금 감만동 골목에서 일어나는 일이 바로 그것이다.