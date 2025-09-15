임실에서 진주까지, 기차 타고 따라간 영웅의 길

지난 14일 이른 아침, 진주성 1차, 2차 전투 전투가 벌어졌던 역사 현장을 답사하기 위해 진주를 향해 출발했다. 진주는 임진왜란 때 일본군이 전라도로 가는 침략의 길을 두 차례 막아낸 역사적 장이다.
1592년 7월, 동복현감 황진 장군은 전라도의 동북쪽 웅치와 이치에서 일본군을 막아냈다. 진주는 전라도를 지킬 수 있는 동남쪽 관문이었다. 1592년 10월, 경상우도병마절도사 김시민 장군이 진주대첩으로 3만 일본군을 막아내며 진주성을 지켰다.
1593년 6월, 충청병마절도사 황진 장군이 제2차 진주성 전투의 수성장으로 10만 일본군에 항전하며 일본군을 막아냈다. 남원 출신의 황진 장군은 일본군이 전라도로 향하는 침략의 발길을 육지에서 두 차례 막아낸 유일한 인물이다(관련 기사 : 임진왜란의 '육지 영웅', 황진 장군을 아십니까
).
승용차로 고속도로를 달리는 빠른 여행보다, 지리산 서쪽에서 지리산 남쪽으로 섬진강 따라 멀리 우회하는 여유로운 철도 여행을 선택했다. 전라선 임실역에서 출발해, 오수역, 남원역, 곡성역, 구례구역을 거쳐서 순천역에 이른다. 순천역에서 경전선으로 바꿔 타고 광양역, 상전역, 하동역, 횡천역, 북천역, 완사역을 지나서 진주역에 도착한다.
말을 타고 달려가는 마음으로
조선 시대에는 많은 역참을 차례로 거쳐 여행하였다. 현재의 철도역을 조선 시대의 역참인 듯 여기며 진주성으로 말을 타고 달려가는 마음으로 철도 여행을 하였다. 열차가 정차하는 역마다 내려서 역사(驛舍)를 사진 찍고, 다시 열차에 타기를 반복했다. 마치 역참마다 말을 갈아타듯이. 철도 여행에서 지나는 역마다 이야기 하나씩 찾아보기로 했다.
임실역은 임실 임실읍 두곡리에 있다. 이 마을은 나그네가 말을 타고 지나가다가, 말에게 물을 마시라고 골짜기를 막아서 작은 연못이 생겼다는 설화에서 유래한다. 오수역이 있는 임실 오수면은 조선 시대에 남원부 북쪽의 오수도 찰방이 주재하는 큰 역참이었다. '오수'의 뜻은 '개 나무'이다. '들불에서 주인을 구한 의견의 무덤에 꽂은 지팡이가 큰 왕버들로 자랐다'는 천 년의 의견 설화가 이 지역에 전해 온다.
남원역은 신라 오소경(五小京)의 한 지역인 남원경에서 유래한다. 남원의 역사적인 누정인 광한루는 조선 초기 황의 정승의 서실에서 비롯되었다. 임진왜란 때 육지의 명장이었던 황진 장군은 황의 정승의 5대손이다.
50여 년 전, 서울에서 출발하여 전라선 이리(익산)와 순천을 거쳐 경전선 진주를 종점으로 향하는 특급열차가 3년 정도 운행했다. 남원역에서 새벽 5시 40분에 발차하는 충무호였다. 열차 요금은 550원이었다. 상행은 진주에서 출발하여 순천을 거쳐 남원역에서 오후 11시 26분에 발차하며 서울로 향했다. 열차 요금은 1050원이었다.
기자는 고등학교 시절 보았던 진주행 충무호를 그리운 추억처럼 기억했으나, 진주까지 철도 여행은 처음이었다. 임진왜란의 영웅 황진 장군의 출생지인 남원에서, 장군이 나라를 구하며 전사한 진주까지 철도역들을 따라서 가보고 싶었다.
전라선 철도가 달리는 남원 주생면 영천리가 황진 장군의 출생지이고, 가까운 곳에 장군의 묘지가 있다. 남원 대산면 대곡리에 부조묘(不祧廟)가 있다. 속도감 있게 달리는 열차의 풍경으로 황진 장군의 출생지와 묘지가 있는 마을이 지나갔다.
곡성역(谷城驛)은 섬진강을 바라보고 있다. 곡성의 섬진강에는 조선 초기에 강진에 전라병영성을 축조한 마천목 장군의 어살(독살)이 오랫동안 남아 있던 곳이다. 고려 태조 왕건의 충신인 신숭겸의 고향으로 충절의 고장이다.
곡성역을 지나 압록에 이르면, 광주 무등산의 동쪽에서 흘러내려 여러 고을 물이 모인 보성강이 섬진강에 합류한다. 보성강의 상류에 동복천이 있는데, 이곳의 동복현 현감이던 황진 장군이 일본군의 침략을 대비하여 군사를 훈련했다.
구례구(求禮口)역 이름대로 구례로 들어가는 입구이다. 구례구역은 순천시 황전면이고, 섬진강 다리를 넘어야 구례 땅이다. 서산 대사가 젊은 시절을 지리산에서 보냈다. 구례 봉성(鳳城)을 지나면서 '낮닭 우는 소리에 깨우쳤다'라는 오도송을 남겼다.
순천역(順天驛)은 순천시에 있는 전라선과 경전선이 만나는 철도역이다. 순천의 팔마비(八馬碑)는 이 지역의 역사적 상징이다.
고려 충렬왕 때 승평(순천)부사 최석이 임기가 차서 고을을 떠났다. 백성들이 부사에게 관례대로 말 여덟 필을 선물로 주었다. 부사는 사양했으나, 향리들이 기어이 딸려 보냈다. 부사는 서울에 도착하자 말 아홉 필을 순천으로 보냈다. 한 마리는 어미 말이 낳은 망아지였다. 고을 사람들은 부사의 인품에 감동하여 선정비를 세우고 팔마비라 불렀는데, 우리나라 최초의 선정비이다.
순천역에 도착하고 한 시간을 대기했다. 경전선 열차로 갈아타고 진주로 향했다. 광양역은 섬진강이 남해로 흘러드는 지역의 경전선 철도역이다. 이곳에서 370여 년 전 우리나라에서 최초로 김을 양식했다.
진상역은 광양시 진상면 섬거리에 있다. 고려 말에 왜구가 자주 출몰하였는데, 그때마다 두꺼비가 울부짖어 왜구가 물러갔다는 설화가 전해온다. '두꺼비가 사는 섬거' 나루인 섬진(蟾津)에서 섬진강 이름이 유래한다.
하동역이 있는 곳은 오래전에 '하음현(河陰縣)'이었다. "강의 그늘진 곳"이라는 뜻으로, 섬진강 마을임을 나타낸다. 가야 땅인 이곳을 신라가 점령하면서 한다사군(韓多沙郡)이었다. '한다사'는 '많은 모래'이니 섬진강 모래톱이 연상된다.
횡천역은 지리산 삼신봉에서 발원하여 섬진강으로 흘러드는 횡천강에서 유래한다. 도인촌이라 불리는 지리산 청학골이 이 강의 상류이며, 하동댐에 맑은 물을 담고 있다. 북천역이 있는 북천천은 남해로 흘러든다. 이 역은 가을 코스모스 축제가 유명하여 '코스모스 역'이라 불린다. 역의 시설물도 코스모스 이미지에 맞추었고, 꽃양귀비와 메밀꽃도 계절따라 핀다.
역마의 현대판, 철마
완사역은 진양호의 남강댐에 가깝다. 이 역 가까운 옥녀봉은 옥녀가 비단을 깨끗한 물에 씻고 널었다는 전설을 간직했다. 이 전설대로 맑은 물 남강의 진양호가 가까이 있다. 1862년에 발생한 진주 농민항쟁기념탑이 이 역에서 가깝다.
진주역이 있는 진주는 옛날의 진양군이었다. 고려 시대부터 군사 요충지로 발전하였다. 조선 시대 진주목은 경주, 상주에 버금가는 남녘의 도읍이었다. 진주는 큰 도읍임에도 예로부터 교통이 불편하였다. 남부내륙선 철도가 김천에서 진주를 연결하고, 거제와 통영까지 철도를 신설하는 게 당연하다.
철도 수송의 주역은 객차나 화차를 견인하고 선로를 주행하는 기관차이다. 증기기관차, 디젤기관차와 디젤전기기관차를 차례로 거쳐서 전기기관차로 발전했다. 철도의 기관차를 철마(鐵馬)라고도 한다. 철도의 기관차는 고려와 조선 시대의 역참을 이어 달리던 역마(驛馬)의 현대판이다.
열차의 차창 밖으로 속도감 있게 스쳐 지나가는 풍경이 순간순간 새로웠다. 마치 말을 타고 달리는 것처럼 신나기도 했다. 고려와 조선 시대에 역참마다 말을 갈아타고 달리던 관리나 병사들도 때로는 신명 나기도 했을 듯했다.
진주역에 도착하였다. 진주성 1차 전투는 김시민 장군의 대첩이다. 진주성 2차 전투는 진주성이 함락된 전투로만 역사는 기록했다. 아니다. 진주성 2차 전투는 싸움에서는 비록 중과부적으로 성이 함락되었지만, 임진왜란 전체를 승리로 이끈 의미 있는 전투였다.
진주성 2차 전투는 일본군 10만 총 병력이 집결한 임진왜란 최대의 전투였다. 조선군 병력은 6천 명이었다. 15배가 넘은 병력 차이에도 조선군은 8일을 저항했고, 3만 명의 일본군이 전사했다. 일본군은 더 이상 침략 전쟁을 이어 나갈 명분도 동력도 상실했다. 진주성 2차 전투는 당당하게 전쟁에서 사실상 승리한 전투로 재해석해야 한다.
진주역에서 택시를 타고 진주성으로 향하며 진주성 지도를 살펴보았다. 진주성에서 옥쇄하듯 산화한 호국 영령들을 모신 제단에 참배하며, 진주성 1차, 2차 전투 현장이 호국의 성지임을 확인하고 싶었다.